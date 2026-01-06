Notemofest, a saco: «Todo el mundo está invitado, hasta ministros y reptilianos»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los más espabilados compraron su entrada nada más ponerse a la venta o se la pidieron a los Reyes Magos. Todavía hay tiempo, pero mejor no dormirse en los laureles porque «el año pasado ya hubo lloros». El que avisa no es traidor. Y los organizadores del Notemofest, con su tercer acto programado para el sábado 21 de febrero en el Andén 56, están convencidos de que la sala volverá a llenarse.

«Los últimos días fue una locura», confiesa Rosa Contreras, de la promotora Steel Souls, al recordar lo acontecido en la segunda edición. Por eso, precisamente, «este año la lección tendría que estar aprendida». Quizá un poco más cauto, aunque convencido de que el Notemofest arrasará de nuevo, su compañero Gonzalo Navazo augura una «afluencia fuerte».

Mismo formato, haciendo de la risa santo y seña, con «dos acústicos y tres bandas» que ya saben de qué va el juego. Encabeza el plantel Hey Hematoma. Todos los clásicos de Siniestro Total de la mano de Miguel Costas, Javier Soto, Andrés Cunha, Chus Dasilva y Alberto Cunha. «No es un tributo, es una fiesta», enfatiza Rosa a sabiendas de que «lo están petando» a base de «sold outs».

No desmerece el resto de la ‘cuadrilla’ por mucho que «después de un Siniestro Total siempre quede un Hematoma». La mayoría son viejos conocidos como Gigatrón, dispuestos a «matar pijos» y con «más fuerza que nunca». Después de sus anteriores incursiones, no cabe duda de que Charly Glamour volverá a Burgos para «ponernos boca abajo a todos».

Otro que repite es El Chivi. «Vino el año pasado por primera vez y había que repetir porque nos dejó a todos sorprendidos con un concierto de 10», remarca Gonzalo. Aparte de que «fue un lujo trabajar con él», en Steel Souls tuvieron claro que querían volver a contar con él y así se lo hicieron saber nada más bajarse del escenario.

«¿Qué podemos decir de Juan Abarca?». Pregunta retórica de Rosa que cualquier fan de Mamá Ladilla también formularía. «Es virtuosismo, locura, genialidad pura y dura». Solo ante el peligro, en formato acústico, lo de este hombre es «una auténtica barbaridad». Como curiosidad, resulta que «toca en un grupo que hace versiones de Siniestro total y está súper contento de estar aquí con ellos».

De Skimales, autoproclamados «el mejor grupo de mierda de la historia», mejor no aventurar demasiado porque es preferible verles en directo. Lo que nunca olvidará Rosa es cómo les descubrió: en un bar escuchando una versión del Let’s Go de Ramones invocando a Feijóo. Inmediatamente, supo que «había que traerles».

La cosa promete, como siempre, Todavía quedan entradas en algunos de los mejores bares de Burgos (Comuneros, Fact 4, La Frase, Club Ciclista Burgalés , Golden y El Muro), así como en El Callejón del Gato Negro de Aranda de Duero. También a través de internet en la plataforma Entradium (no iba a ser Wegow), como es menester, para los más caseros y la gente que venga de fuera.

«Todo el mundo está invitado», proclama Gonzalo dando la bienvenida a los «desequilibrados» que bajo ningún concepto se perderían el Notemofest. Que conste, eso sí, que cuando abre la puerta a «todos, todas y todes» también se refiere a personajes tan variopintos como «ministros del Gobierno y reptilianos». Quién sabe, lo mismo hasta se presentan las Reyes Magos después de guardarse tres entradas aprovechando la coyuntura.