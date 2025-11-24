Eloísa de Castro: «El machismo no se ha ido. Ni en el metal ni en la sociedad en general»
Divulgación científica, música y teatro. Un enriquecedor cóctel a escasos cuatro meses de alzar el vuelo. Más temprano que tarde, ‘Viaje al Gineceo’ aterrizará en Burgos. No hacerlo sería un sacrilegio
A punto de celebrarse el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Eloísa de Castro habla alto y claro: «Espero que a través de la filosofía, y especialmente del heavy metal, la violencia machista acabé de una vez». No es la citada efeméride el tema que nos ocupa, aunque resulta inevitable profundizar en la imperiosa necesidad de «ocupar los mismos espacios por derecho». Por derecho y por justicia, la misma que merecen divulgadoras de primer orden, desde Hipatia de Alejandría hasta Emilia Pardo Bazán, incomprensiblemente silenciadas a lo largo de la historia.
Pregunta. Gineceo sigue creciendo. Esta vez con un nuevo e innovador formato. ¿Cómo surge la idea de concebir un teatro musical?
Respuesta. Parece que Gineceo y el filometal se han convertido en mis medios de vida. Todo surgió en base a los Gineceo acustic shows que hicimos el año pasado y que, por supuesto, empezamos en Burgos. Han sido el preludio de la idea que tenía en mi cabeza para unir divulgación y heavy metal en un mismo show. Quise hacerlo más grande, teatralizándolo pero sin perder la elegancia y la esencia de todo esto: hacer justicia a las filósofas y al metal.
P. Mejor rodeada imposible, con músicos de primer nivel procedentes de bandas como Avalanch, Saratoga o Caedis. ¿Tuviste claro desde el principio que debían formar parte del proyecto? ¿De qué manera se gestaron los fichajes?
R. Sí. Por un lado, ya había trabajado con muchos de ellos en el estudio grabando o tocando en otros sitios. Quise, para esta apertura, tenerles a ellos. Primero, porque han formado parte desde el principio de todo esto. Y segundo, porque con algunos he forrado carpetas de pequeña. Era una cuestión personal. Ellos desde el minuto uno se han querido sumar a este proyecto y se ha creado un grupo bastante divertido.
P. También se suma un equipo de divulgadores. ¿Cuál es su papel en esta aventura: gozarán de protagonismo en el show o trabajan entre bastidores?
R. Como siempre, haciendo híbridos entre un mundo y otro. Esta vez los divulgadores son otro equipazo. Tendrán el mismo protagonismo que nosotros, digamos que el show tiene dos partes: la parte más 'platónica' con una gran pantalla donde vamos a ver a los divulgadores a modo cine; y la parte más 'terrenal', que es el escenario, donde estaremos nosotros tocando e interpretando las canciones del disco.
P. ¿Qué tal ha encajado esta nueva familia? ¿Cuesta sacar adelante la propuesta con tanta gente implicada?
R. ¿Qué si cuesta? He vendido mi vida al diablo (ríe). Cuesta porque es un equipo de profesionales, el más grande que he gestionado hasta la fecha. Pero sabía que merecería la pena porque los divulgadores son muy metaleros y los músicos muy seguidores del mundillo ciencia y filosofía.
Lo que ha costado más ha sido unirnos con las agendas locas que tenemos todos y el gran trabajo de Gema y Carla (background y sonido, respectivamente). Tras muchas reuniones, hemos conseguido sacar el proyecto adelante.
«Hay muchas tesis de mujeres interesantísimas en toda la historia. Material para el teatro no me va a faltar»
P. ¿Qué sensaciones se perciben en los ensayos?
R. Ya tenemos todo preparado y organizado. Ha sido un batiburrillo de sensaciones. Sensaciones preciosas. Estoy cumpliendo el sueño de mi vida, poco más puedo decir.
P. Filósofas y científicas, algunas bastante conocidas como Safo de Lesbos, Hipatia de Alejandría o María Zambrano. ¿Alguna inédita que se pueda desvelar y vaya a sorprender al público?
R. Tenemos como nueva candidata a nuestra Emilia Pardo Bazán, el último single que hemos estrenado con la colaboración de José Pardial (vocalista de Avalanch). Ha quedado un tema precioso entre la historia de Emilia y Benito Pérez Galdós y su conquista por la corriente naturalista en pleno siglo XIX español. Interpretaremos todas las canciones del disco, pero todavía quedan más mujeres por conocer.
P. ¿Con cuál de ellas te identificas especialmente y por qué?
R. Realmente con todas, son mis niñas. Me cuesta siempre elegir con quién de todas me identifico más. Cada una tiene una parte que me une mucho a ellas. Es muy difícil, como preguntarle a un hijo si quiere más a la madre o al padre.
La base de este disco ha sido la falta de visibilidad y lo mal que lo pasaron por sacar sus carreras adelante; especialmente Hipatia, que fue asesinada por ello. Simplemente desde la invisibilidad a la que estamos sometidas -porque lo seguimos estando-, con eso me basta para unirme a todas ellas.
P. Llevas tiempo difundiendo el legado de muchas mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia. No solo a través de la música, sino también por escrito. ¿Seguirás trabajando en esa línea habida cuenta de lo mucho que queda por hacer?
R. De momento si, pero no creo que sea lo único que haga. Desde la parte musical sí, desde luego: el teatro musical ha llegado para quedarse. Otros escritos y conferencias que haga, como por ejemplo las que hacemos de astronomía, seguramente sean de otras temáticas.
Afortunadamente, hay muchas tesis de mujeres interesantísimas en toda la historia. Material para el teatro no me va a faltar.
P. Primera fecha confirmada: 27 de marzo en Madrid. ¿Y el resto?
R. Estamos trabajando para que haya más, pero nos estamos centrando en el estreno. Queremos que salga todo lo perfecto que podamos y, con ese material, seguir con ello y hacerlo poco a poco más grande y más conocido.
«Las condiciones que se han ofrecido hasta la fecha no han sido buenas, pero ahora sí jugamos con todo a nuestro favor»
P. Pregunta obligada. ¿Para cuándo Burgos?
R. Por supuesto, en mi casa no puede faltar el evento (ríe). Todavía no sabemos fecha, pero no creo que sea mucho después de la de Madrid.
P. ¿Está previsto lanzar alguna grabación en directo conforme avance la gira o una vez acabada?
R. Sí. Vendrán a grabarnos en el estreno, aunque no será un vídeo largo para DVD. Estamos centrando el trabajo especialmente en redes sociales y la verdad que funciona bastante bien. Para el resto de shows haremos parecido.
P. ¿Cuánto tiempo se prolongará el tour?
R. Siempre se intenta lo máximo posible, pero teniendo en cuenta la casuística de este macroevento no creemos que sea tan larga como los shows acústicos del año pasado. Va a merecer la pena hasta que dejemos el show fijo en un teatro, que es el objetivo.
P. ¿Lo compaginarás con actuaciones en solitario y/o con banda?
R. Alguna caerá. Estamos haciendo conferencias con la Escuela de Filosofía Pop y Cámara Cívica. Seguramente, para 2026 surjan más eventos así.
En lo que respecta a conferencias sobre el libro-disco, sí. Entre febrero y marzo, antes del estreno, haremos varias para dar a conocer el nuevo formato de Gineceo. Estamos cerrando fechas.
P. Doro y Hardcore Superstar en el Zurbarán 2026. Y November, el 28 de febrero, en el festival de Burgos Heavy Metal. ¿Estamos tocando techo o esto es solo el principio?
R. Sea como sea, vendré a Burgos a disfrutar del festival y de Doro. Ella ha sido mi gran ejemplo a seguir. Como siempre digo, gracias a mi madre y toda la discografía que me puso de ella en casa. Y sí, se avecina el mejor año del metal. Y no, nunca se toca techo lo suficiente.
P. Hemos hablado otras veces del machismo en la música. De que el rock en general, desgraciadamente, no se libra. ¿Van mejorando las cosas -aunque sea despacio- gracias a todas aquellas mujeres que, al igual que tú, alzan la voz contra esta lacra?
R. Voy a intentar ser clara con esto: el machismo no se ha ido. Ni en el metal ni en la sociedad en general. Si este proyecto está costando es porque está dirigido por mujeres mayoritariamente. Aunque tenga música metal, que es otro factor limitante en España. Aun así, hemos formado un gran equipo y ahora estamos 50/50 en lo que a personal respecta, pero las que tomamos decisiones finales somos nosotras (Carla, Gema y yo).
Si este proyecto lo hubiese sacado otro de mis compañeros, conocidos o sin conocer, esto ya estaría rodando de otra manera. Las condiciones que se han ofrecido hasta la fecha no han sido buenas, pero ahora sí jugamos con todo a nuestro favor. Supongo que eso ya es un gran cambio.