La voz necesaria de las víctimas de ETA en el cine

Durante décadas, la sombra sangrienta de ETA llenó de dolor a todo un país, dejando un terrible reguero de personas que fueron asesinadas, heridas, mutiladas, secuestradas, amenazadas y extorsionadas por la sinrazón. Y miles de familias rotas. La lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad, la acción de justicia, la colaboración política con otros países y la firmeza democrática de la sociedad española derrotaron finalmente a la banda terrorista, que proclamó su «cese definitivo de la violencia» el 20 de octubre de 2011. Pero quedan todavía muchas esquirlas de sufrimiento, daños sin reparar y asesinatos sin resolver.

Además de los medios de comunicación, donde todavía aparecen con cierta frecuencia noticias sobre los efectos, daños o alcances que tuvieron las acciones armadas de ETA, ha sido la literatura y el cine –a veces retroalimentándose– los campos donde podemos encontrar más referencias a la banda terrorista y las víctimas que provocó.

En las películas y las series de televisión que tratan estos temas –de forma principal o secundaria– se centra la exposición ‘De figurantes a protagonistas: las víctimas de ETA en el cine’, organizada por la Fundación Círculo y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y que este jueves se inauguró en la sala Círculo Solidario de plaza de España.

«La muestra realiza un recorrido fundamentalmente visual, pero también histórico, ya que también a través de la propuesta podemos recorrer medio siglo de representaciones audiovisuales sobre este tema», avanzó Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Círculo. «Un género comprometido por lo que supone de coraje hacia lo que pasó; divulgativo, al mostrar los entresijos de una etapa de la historia de España de la que entonces difícilmente se podía hablar, y menos todavía en el País Vasco; y valiente, por parte de aquellos que se atrevieron a dar en la ficción voz a las víctimas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que sufrieron aquella lacra».

La exposición se compone de diez paneles, una pantalla de audiovisuales y algunos objetos.SANTI OTERO

«El hilo conductor pone el foco en las víctimas, mostrando cómo han pasado progresivamente de ocupar un lugar secundario a convertirse en protagonistas de los relatos cinematográficos y televisivos», destacó De Domingo. «Esto también demuestra un cambio en la mirada de la sociedad y en la forma de afrontar desde la cultura una memoria compleja y dolorosa».

Diez paneles explican cronológicamente la evolución del tratamiento de las víctimas en las creaciones audiovisuales, más uno final con un mosaico con más de cien carteles de películas y series que tratan el tema de ETA. Desde la primera estación, donde se recuerdan las películas que reconstruyeron el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, su chófer, José Luis Pérez Mogena, y su escolta, Juan Antonio Bueno –’Comando Txikia’ (José Luis Madrid, 1977) y ‘Operación Ogro’ (Gillo Pontecorvo, 1979)–, pasando por la trilogía de Imanol Uribe –’El proceso de Burgos’ (1979), ‘La fuga de Segovia’ (1980) y ‘La muerte de Mikel’ (1983)–, los años 80 –donde todavía seguía sin profundizarse en el sufrimiento de las víctimas–, la década de los 90 –donde apenas hubo películas sobre esta temática, pero dejó filmes interesantes como ‘Sombras en la batalla’ (Mario Camus, 1993), la multipremiada ‘Días contados’ (Imanol Uribe, 1994) o ‘A ciegas’ (Daniel Calparsoro, 1998).

Carteles de las más de cien películas y series que han versado sobre ETA y sus víctimas.ECB

«Ahora mismo el cine y, sobre todo, las series es la manera más cercana que tenemos para acercar esta historia tan desconocida, desgraciadamente, entre muchas personas y los jóvenes», aseveró el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y experto cinematográfico Santiago de Pablo, también co-comisario de la exposición. «Las víctimas del terrorismo, en los primeros momentos, eran meros figurantes, extras, personas que aparecían en un segundo plano. Y los protagonistas eran los propios terroristas».

Cambio de siglo

De Pablo indicó que «a veces se ha acusado al cine español de no ser solidario con las víctimas de ETA, y esto es cierto. Pero también es verdad que no ha sido sólo el cine... . Sin embargo, esto empezó a cambiar a lo largo del año 2000 y aparecieron tanto documentales como películas como series de ficción que pusieron a las víctimas de ETA en un primer plano», subrayó. «También hay que decir que esa batalla por el relato, que comenzó después del fin de ETA en 2011, también se ha reflejado en el audiovisual y junto a películas recuerdan con una visión ética a las víctimas de ETA, todavía hay algunos documentales que todavía siguen blanqueando el terrorismo», explicó y citó ‘Ventanas al interior’, ‘La hija del mar’ o ‘El tiempo de las manzanas’.

Desde el año 2000 hasta la actualidad se han rodado una buena cantidad de obras de gran interés y muy diferentes, cinematográficamente hablando. Títulos como las películas ‘Yoyes’ (Helena Taberna, 2000), ‘Todos estamos invitados’ (Manuel Gutiérrez Aragón, 2008), ‘Tiro en la cabeza’ (Jaime Rosales, 2008), ‘Negociador’ (Borja Cobeaga, 2014), ‘Ane’ (David Pérez Sañudo, 2020), ‘Maixabel’ (Icíar Bollaín, 2021), ‘La infiltrada’ (Arantxa Echevarría, 2024) o ‘Un fantasma en la batalla’ (Agustín Díaz Yanes, 2025); documentales como ‘Asesinato en febrero’ (Eterio Ortega, 2001), ‘Trece entre mil’ (Iñaki Arteta, 2005), ‘Asier eta biok’ (Aitor Merino, 2013) o ‘La pelota vasca’ (Julio Medem, 2003), que «dio lugar a una gran polémica, fruto del tenso ambiente de la época», se indica en la exposición; o las series ‘El precio de la libertad’ (ETB-TVE, 2011) ‘La línea invisible’ (Movistar+, 2020) o ‘Patria’ (HBO, 2020), basada en la novela de Fernando Aramburu.

Sergio Cañas hizo una vista guiada para las autoridades y la prensa.SANTI OTERO

Con ‘De figurantes a protagonistas: las víctimas de ETA en el cine’, la Fundación Círculo renueva su compromiso con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con el que el pasado año colaboraron en la muestra ‘Rolando 2:15-2:45. 50 años de la primera masacre de ETA’. «Esta exposición también pone de manifiesto que la evolución del cine también es la evolución de la sociedad», destacó Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.

«Para la fundación además tiene un carácter especial, ya que constituye el acto de apertura del programa de Petronila - Festival de Cine de Burgos, una iniciativa cultural y social que nace este año con una clara ocasión de continuidad», apostilló Emilio de Domingo y recordó que el lunes 16 de febrero se realizará una visita guiada de la muestra a cargo del profesor de la UBU y co-comisario de la exposición Sergio Cañas. Habrá pases a las 19 y a las 20 horas.

Esta muestra puede ser un acicate para descubrir, revisionar o profundizar en muchas de las películas o series que se abordan en la exposición que durante este mes de febrero habita la sala Círculo Solidario de plaza de España y que puede visitarse, con entrada libre, de lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 21 horas y viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.