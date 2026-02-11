Redescubriendo a José Martínez Rives

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Hay personajes históricos cuyo legado, a menudo por razones inexplicables, se diluye en el tiempo, acabando sin remisión en los desvanes del olvido. El protagonista de esta información es, sin duda, uno de ellos.

José Martínez Rives, madrileño de nacimiento y burgalés de adopción (1820-1895), fue uno de los nombres más destacados de la enseñanza y la cultura burgalesa del siglo XIX. Y, sin embargo, casi nadie sabe quién es. Para paliar este desconocimiento, la Institución Fernán González va a realizar una serie de eventos que glosarán su vida y su actividad docente y cultural. Para empezar, este jueves, el académico Ignacio Ruiz Vélez impartirá la conferencia ‘José Martínez Rives (1820-1895). De madrileño a burgalés de pro’. Será en el Salón de Estrados del Palacio de la Diputación a las 20 horas. El acto tiene entrada libre hasta completar el aforo.

José Martínez Rives nació en Madrid en 1820. Firmaba sus documentos como «José Martínez Rives Alonso y Queraltó», dado el orgullo que sentía por sus ramas familiares, especialmente por la materna. «La familia de su madre, Francisca Rives Queraltó, era catalana. Su abuelo fue un famoso cirujano y uno de sus tíos, Ignacio Rives [en algunos documentos, Ribes] Mayor, fue arzobispo de Burgos desde 1832 a 1840. La familia de su padre, Juan Martínez Alonso, era burgalesa, de Sandoval de la Reina. Ambas razones motivaron que José Martínez Rives viniera a nuestra ciudad», explica Ruiz Vélez. Ya residente a orillas del Arlanzón, se casó con la burgalesa Cándida Añibarro, con la que tuvo cuatro hijos, entre los que sobresale Manuel Martínez Añibarro, que siguió los pasos de su padre. Fue también un destacado profesor del Instituto de Burgos, miembro de la Real Academia de Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando y una honorable personalidad en la ciudad de San Sebastián, donde fue catedrático de Filosofía.

Retrato del profesor y escritor José Martínez Rives.Archivo del IES Conde Diego Porcelos

«Comenzó su labor docente en el Instituto de Burgos, miembro del primer claustro en 1845, como catedrático interino de Mitología e Historia. En 1851 aprueba la cátedra y marcha al Instituto de Logroño, donde fue director. En 1854 regresa a Burgos como catedrático y director del centro, cargo que desempeñó hasta 1864», apunta Ruiz Vélez. A partir de esa fecha, además de su labor docente, se centra en su actividad literaria.

Como muchos profesores de la época, Martínez Rives escribía sus propios libros de texto, «manuales que hoy conservamos y podemos estudiar con admiración», observa el académico de la Institución Fernán González. «Pero su afán literario no se queda ahí. Escribió muchísimo y para publicar estos escritos fundó varios periódicos con nombres tan sonoros como ‘El Civilizador’, ‘El Eco burgalés’, ‘El Caballero de la Triste Figura’ o Fígaro’».

Investigador y escritor

Más allá de su labor docente en el Instituto de Burgos, actual Cardenal López de Mendoza, la actividad literaria y periodística de José Martínez Rives fue ingente. Las páginas de los rotativos de los que era propietario estaban repletas de artículos suyos sobre historia, arte, temas costumbristas... «Fue un hombre cultísimo. Era muy conocido en Madrid y su familia tenía amistad con plumas tan destacadas como Juan Eugenio Hartzenbusch, Manuel Bretón de los Herreros o Ramón de Mesoneros Romanos, que le dieron acceso a publicar en famosas revistas de la época. En sus textos se percibe la influencia de estas grandes plumas de la mitad del siglo XIX».

Tras las desamortizaciones, en junio de 1844 se crearon las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico-Artísticos para catalogar y preservar el patrimonio español. «En 1845 pidió permiso a la reina Isabel II, no sé cómo llegó ahí, para poder entrar en todos los monasterios de clausura y ver todo el patrimonio artístico y literario que tenían entre sus muros. Escribió un informe y, tras la sorpresa de los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos, sólo tenía 25 años, fue admitido y entró como secretario, que en esos tiempos también conllevaba el cargo del director del Museo de Burgos, recién creado, y de la Biblioteca Pública, que son los lugares donde se guardaban las obras de arte y los libros». Dicha comisión se convirtió en la Real Academia Burgense de Bellas Artes e Historia – Institución Fernán González en 1946.

Dibujo del arco de San Esteban realizado por José Martínez Rives.Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

José Martínez Rives se sintió un hombre «muy castellano y muy burgalés» y en sus estudios lo demostraba, glosando las maravillas monumentales de la provincia y reseñando las vidas y andanzas de sus más famosos personajes. «Tuvo dos obsesiones, que fueron la Catedral y Clunia. Martínez Rives también se consideraba arqueólogo y algunas de las piezas más importantes de la ciudad romana llegaron al museo gracias a él», subraya Ignacio Ruiz Vélez. «Y escribió muchos estudios y textos sobre celebridades como Fernán González o el Cid que han quedado en el olvido, pero son de una gran calidad literaria, obras teatrales y poemas de carácter histórico muy interesantes». También fue un dibujante extraordinario, inventor y proyectista. «Hizo informes sobre el estado de la Catedral y el curso del río, entre otros».

El periodista e historiador Anselmo Salvá, en su obra ‘Burgos a vuela pluma’ (1889), dijo que el profesor Martínez Rives era «conocidísimo en Burgos y casi tan conocido en Madrid. Su talento, verdaderamente extraordinario, no admite medida ni ponderación; su erudición, verdaderamente inverosímil, no admite ni límite ni obstáculo».

El tercer Quijote

Seguramente, la obra más destacada de su producción literaria –por su atrevimiento y originalidad– es ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tercera Parte’, que continúa las andanzas de la pareja universal creada por Miguel de Cervantes. «Y para empezar, resucita a don Quijote y a Sancho en la cueva de Atapuerca, donde ya se empezaban a hacer excavaciones arqueológicas», advierte Ruiz Vélez y recuerda que Martínez Rives intentó publicar este Quijote cuatro veces, todos distintos, y ninguno lo completó. «La versión más conocida es la última, que publicó en ‘Fígaro’».

Detalle del periódico 'Fígaro', donde Martínez Rives fue publicando su tercera parte del Quijote.ECB

El viaje de Quijote y Sancho comienza en la Sierra de Atapuerca par luego continuar por Fresdelval, Sotopalacios, Burgos, Saldaña, la sierra soriana... La idea era llegar hasta Madrid, pero el autor no concluyó la obra. «Martínez Rives, que firmó la obra como el Bachiller Avellanado en un juego de palabras con el autor de la segunda parte apócrifa del Quijote, cambia los molinos de la Mancha por un tren a vapor contra el que choca don Quijote, hay globos aerostáticos, fantasmas, magos, caballeros y héroes de la historia burgalesa... Lo he leído varias veces y es alucinante», ríe el académico de la Real Academia Burgense.

Además de la conferencia que este jueves dará Ignacio Ruiz Vélez sobre este erudito burgalés, habrá una exposición en el Museo de Burgos, que se inaugurará el 24 de febrero, y próximamente se publicarán dos libros. Por una parte, una biografía de José Martínez Rives y, por otra, una edición de su Quijote con un estudio preliminar de María Luisa Tobar Angulo. «El autor demuestra un ingenio nada común y una capacidad de adaptar los personajes sin cambiar su idiosincrasia a los nuevos tiempos utilizando una técnica narrativa que se adecúa perfectamente al texto cervantino», escribió esta catedrática de Literatura, fallecida el año pasado.

José Martínez Rives murió en Burgos el 29 de junio de 1895. Fue enterrado en el Cementerio Antiguo de la Ciudad, en la zona donde luego se erigió el seminario mayor. En los primeros años del siglo XX, sus restos fueron trasladados al nuevo camposanto burgalés, llamado entonces de la Obispa, que es el actual cementerio de San José. Tiempo después, su féretro fue trasladado por su familia a Madrid, «aunque lo hemos investigado, no hemos podido conocer en qué cementerio de la capital descansa Martínez Rives», concluye Ignacio Ruiz Vélez.