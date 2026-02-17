«Es el evento más accidentado que hemos tenido, pero será una fiesta brutal»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«En el Notemofest estamos a disfrutar, no a llorar por lo que no se tiene. Y si la vida te da un limón, te haces limonada». A Rosa Contreras, coorganizadora del festival más hilarante de la galaxia junto a su compañero Gonzalo Navazo, pocas cosas le quitan la sonrisa. Lo mismo da que truene. Incluso se marcaría un baile al más puro estilo Singin’ in the Rain mientras busca cobijo. Al mal tiempo... buena cara y soluciones efectivas para que todo el mundo se lo pase en grande este sábado, 21 de febrero, en la sala Andén 56.

Primero fue la quiebra de la plataforma Wegow, que pilló a la promotora Steel Souls con las 100 primeras entradas vendidas tras una activar una «pedazo de promoción». «El dinero voló y no pensamos que se vaya a recuperar», admite, aunque la esperanza sea lo último que se pierde.

Después, con el cartel ya completo, Hey Hematoma anunció su separación. Por si fuera poco, los artífices del Notemofest anunciaron su fichaje nada más concluir la segunda edición y luego se enteraron de que la agencia de management de Miguel Costas había cerrado fecha, el mismo día, en Murcia.

Tremendo jaleo, desde luego. Durante los últimos meses, Steel Souls se ha esmerado en promocionar como es debido el concierto de Hey Hematoma poniendo de relieve que tres de sus integrantes formaron parte de Siniestro Total. «Más allá de la faena que nos supone por todo lo que se ha invertido en ello, lo peor es para la gente que estaba ilusionada con verles», subraya Rosa sin obviar, lógicamente, que los mayores damnificados son los propios componentes de la banda.

Echando la vista atrás, Rosa llega a la conclusión de que «es el evento más accidentado que hemos tenido». Aun así, augura una «fiesta brutal», como en los dos actos anteriores, cargada de «risas, cachondeo y buen ambiente». De ello se encargarán, como siempre, los artistas congregados «sobre y bajo el escenario».

Mientras preparaban la limonada, los organizadores del Notemofest barajaron distintas opciones. Tenían «poco margen de maniobra» y harto complicado resultaba dar con la tecla para que «la fiesta no decaiga». De repente, lo vieron claro. Si Juan Abarca estaba atado, eso significaba que «Mamá Ladilla no iba a estar tocando en ningún sitio». Sin tiempo que perder, fueron «directos a por ellos».

Doblete de Abarca, primero en solitario más tarde con la banda de sus amores. «Estamos muy contentos y súper agradecidos», reconoce Rosa a sabiendas de que «más de uno ya nos ha dicho que les vamos a tener que poner en nómina». Resulta, además, que «somos la gente más afortunada del mundo mundial porque justo han sacado su nuevo disco, otra obra de arte». Se refiere a Molestar General, con trece cortes que incluyen futuros himnos en directo como Barbacoa en la morgue, Viva Las Vergas o ¡Stop porculización!

Qué decir, que no se haya dicho ya, del resto del plantel. De Gigatrón, también asiduos al Notemofest, lo único seguro es que «vienen dispuestos a no dejar un solo pijo en Burgos». Y que se avecina otro show memorable, por supuesto.

Sobre José Córdoba, mundialmente conocido como El Chivi, la definición de Rosa es impepinable: «El mejor regalo de San Valentín que te puede hacer tu novia». No él físicamente -o tal vez sí-, sino «una entrada para verle en el Notemofest».

En calidad de novatos, dado que el resto repiten, llegan los Skimales. Y apuntando maneras, porque madre mía la que se ha liado con un simple reel en Instagram de su hit Feijóo, inspirado en el Hey Ho Let’s Go de Ramones. Unos 40.000 megustas y más de 877.000 reproducciones. «Con la repercusión que ha tenido en redes sociales, lo mucho que se ha compartido y viralizado este vídeo, si la mitad de la gente hubiese comprado las entradas estaríamos en sold out desde hace tiempo», comenta Rosa, entre carcajadas, rememorando la historia.

De aquí al sábado, lo único que piden los promotores del festival es que no se rompa nada más. Y que los rezagados se animen a «desconectar de las preocupaciones diarias» comprando los tickets todavía disponibles en los puntos de venta físicos (Fact4, La Frase, Club Ciclista Burgalés, Bar Comuneros, Golden, El Muro, El Callejón del Gato Negro y Andén 56) o a través de Entradium. Y como el que avisa no es traidor, quien se quede fuera puede ir recogiendo limones por los aledaños del Andén.