Marta Milans y Eric D. Howell, protagonistas en el Festival Petronila

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Transcurrida la primera semana de la primera edición del Petronila - Festival de Cine de Burgos, dedicada a la proyección de los diferentes concurso de cortometrajes y la gala de premios celebrada el pasado sábado, el certamen que organiza la Fundación Círculo comienza la segunda semana con más actividades y proyecciones.

Esta mañana, a las 12 del mediodía en la sala de prensa de la Fundación Círculo, habrá un encuentro con la actriz española Marta Milans y el actor y director Eric. D. Howell bajo el título ‘Cine sin fronteras: crear entre distintas industrias cinematográficas’. La entrada es libre hasta completar el aforo. A través de su experiencia en Hollywood y países europeos, los artistas reflexionarán sobre la creación cinematográfica desde una perspectiva global, abordando la colaboración entre distintas industrias, los retos de la coproducción internacional y las oportunidades de contar historias que trascienden límites culturales y geográficos.

Por la tarde, a partir de las 18:45 horas en el auditorio elcírculo, habrá un coloquio que analizará cómo el cine ha representado, a lo largo del tiempo, los vínculos afectivos marcados por la manipulación emocional, el desequilibrio y la pérdida de autonomía, muchas veces presentados como normales o incluso románticos.

A partir de la proyección de ‘The Seventh Turn’, un cortometraje que aborda el 'gaslighting' o luz de gas inspirándose en la leyenda española de la chica de la curva, se abrirá un espacio de reflexión sobre el poder del audiovisual tanto para perpetuar estos modelos como para cuestionarlos, visibilizarlos y convertir el cine en una herramienta crítica capaz de generar conciencia y debate.

Se proyectará antes de la charla ‘The Seventh Turn’, cortometraje con exteriores rodados en Las Merindades, contando con la presencia de sus directores: Eric D. Howell y Marta Milans, y su productora, Beatriz Acinas, la Dra. Fátima Gil Gascón (Universidad de Burgos), Almudena Román (Coordinadora ADAVAS), Diego Sebastián (director y guionista) y Rocío Ramírez Sanz (directora de producción), cofundadores de Pelunosky Productions. Modera la periodista Rosalía Santaolalla.

Lo de mejor de los Goya, con Guillermo Balmori

Para rematar la jornada, el editor y escritor cinematográfico burgalés Guillermo Balmori ofrecerá la charla visual ‘Mejores momentos de los Goya’, que revivirá los hitos, las sorpresas y las anécdotas que han marcado la fiesta del cine español a lo largo de los años. Será en el auditorio elcírculo, a las 20:30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.