El Museo de Burgos reivindica la figura de José Martínez Rives con una exposición retrospectiva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Museo de Burgos, gestionado por la Junta de Castilla y León, acoge una exposición dedicada a la vida y trayectoria de José Martínez Rives (Madrid, 1820 -Burgos, 1895), una de las figuras más interesantes y, al mismo tiempo, más desconocidas del Burgos del siglo XIX. Su labor intelectual y profesional trascendió ampliamente el ámbito local, dejando una huella notable en la docencia, el periodismo y la gestión cultural, ámbito en el que destacó especialmente como director del centro museístico entre 1857 y 1867.

La muestra, organizada en colaboración con la Institución Fernán González, está comisariada por el catedrático de Geografía e Historia, Ignacio Ruiz Vélez, y Luis Araus Ballesteros, director del Museo y responsable de la selección de piezas. Es fruto de una intensa investigación desarrollada por el propio Ruiz Vélez y M.ª Luisa Tobar, catedrática de Filología de la Universidad de Messina y académica de la Institución Fernán González -recientemente fallecida-, que culminará con la próxima publicación de una monografía dedicada a Martínez Rives.

El recorrido expositivo incluye varios paneles explicativos que abordan los distintos aspectos de su trayectoria, acompañados por documentos originales y publicaciones derivados de su actividad en la Comisión Provincial de Monumentos. También se exhiben piezas arqueológicas que ingresaron en el Museo de Burgos durante su dirección o gracias a su iniciativa. Entre las más destacadas se encuentran la tésera de patronato y el término augustal de Sasamón, así como fragmentos del sepulcro de Juan de Padilla procedentes del monasterio de Fresdelval, o la escultura de la diosa Isis de Clunia, muchas de las cuales no se muestran habitualmente al público.

Diosa Isis procedente de Clunia.ECB

La exposición permanecerá abierta hasta el mes de mayo y podrá visitarse de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. Además, durante el mes de marzo se han programado cuatro visitas guiadas a cargo del comisario, Ignacio Ruiz Vélez. Todas ellas comenzarán a las 12:30 horas, serán de acceso gratuito hasta completar el aforo y no requieren reserva previa. Las fechas previstas son los viernes 6, 13, 20 y 27.

Trayectoria

Nacido en Madrid en 1820, Martínez Rives cultivó prácticamente todas las facetas vinculadas a la literatura y la historia. Destacó por su sólida formación, su profunda erudición y una extraordinaria capacidad de trabajo. Profesor, investigador, escritor y periodista, desarrolló una trayectoria versátil y de gran alcance. Su labor principal fue la docente como catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza, cargo que desempeñó desde 1845 hasta su jubilación. Compaginó esta actividad con una intensa dedicación al periodismo, ejerciendo como redactor y propietario de varios periódicos locales, entre ellos ‘El Eco Burgalés’ o ‘El Caballero de la Triste Figura’.

Además, dirigió el Museo de Burgos entre 1857 y 1867, fue secretario de la Comisión Provincial de Monumentos y académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Sus estudios pioneros en arqueología provincial y su firme defensa de la conservación del patrimonio contribuyeron a sentar las bases de la investigación histórica en la provincia. En el ámbito literario, su obra más destacada es la tercera parte del Quijote, publicada por entregas a partir de 1862 bajo el seudónimo ‘Bachiller Avellanado’, donde demuestra su ingenio y su talento narrativo. También escribió piezas teatrales, manuales escolares y traducciones del francés e italiano.