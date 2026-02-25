El Festival Petronila homenajea a Luis García Berlanga con la proyección de 'La vaquilla'

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La primera edición de Petronila - Festival de Cine de Burgos va tocando a su fin tras diez días intensos de proyecciones, debates, ponencias y presentaciones. Tras la entrega del Petronila de Honor a Isabel Coixet el pasado sábado en la gala de entrega de premios de los diferentes concursos de cortometrajes, hoy se homenajeará a otro grande de nuestro cine que la organización han definido como ‘indispensable’: Luis García Berlanga.

Para recordar al director valenciano, la Fundación Círculo ha organizado este jueves un acto que comenzará a las 18 horas con la proyección de ‘La vaquilla’ (1985) y con seguirá un coloquio con José Luis García Berlanga, ayudante de dirección en el filme e hijo del cineasta, y Juanjo Puigcorbé, actor en la película. La cita, con entrada libre hasta completar el aforo, tendrá lugar en el auditorio elcíruclo de la calle Ana Lopidana.

Luis García Berlanga (1921–2010) es uno de los grandes maestros de la historia del cine español. Nació en Valencia en el seno de una familia acomodada y políticamente muy activa. Estudió Derecho y Filosofía y Letras antes de ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en Madrid, donde coincidió con otros futuros nombres clave del cine español. Su debut como codirector llegó con ‘Esa pareja feliz’ (1951), junto a Juan Antonio Bardem. Sin embargo, sería con ‘Bienvenido, Mister Marshall’ (1953) cuando alcanzaría reconocimiento internacional. La película, una comedia sobre un pequeño pueblo que espera en vano la llegada de ayudas estadounidenses del Plan Marshall, fue premiada en el Festival de Cannes.

Alfredo Landa y José Sacristán, en 'La vaquilla'.MERCURY FILMS

En ‘Plácido’ (1961), nominada al Óscar a la mejor película extranjera, criticó la caridad superficial y el oportunismo social bajo un lema que se hizo muy popular en la dictadura: «Siente a un pobre a su mesa». Poco después, dirigió ‘El verdugo’ (1963), considerada una de las mejores películas del cine español, donde abordó con humor negro la pena de muerte y la sociedad española de la época.

Con la Transición llegó la llamada ‘Trilogía Nacional’ -compuesta por ‘La escopeta nacional’ (1978), ‘Patrimonio nacional’ (1981) y ‘Nacional III’ (1982)-, que ofrece un retrato satírico de la aristocracia y los nuevos ricos en la España postfranquista. En 1985 estrenó ‘La vaquilla’, su mayor éxito comercial. ‘Moros y cristianos’ (1987), ‘Todos a la cárcel’ (1993, por la que recibió los Goya a la mejor película y mejor dirección) y ‘París-Tombuctú’ (1999) fueron sus últimas películas. En los años 90 hizo dos incursiones la televisión, ‘Villarriba y Villabajo’ (1994) y ‘Blasco Ibáñez, la novela su una vida’ (1997).

A lo largo de su carrera, Berlanga desarrolló un estilo cinematográfico muy personal caracterizado por el uso de largos planos secuencia, diálogos corales y una puesta en escena aparentemente caótica pero minuciosamente planificada. Sus películas presentan una visión colectiva de la sociedad, donde los personajes se entrecruzan en tramas que revelan hipocresías y miserias cotidianas. Otro aspecto que brilla en sus películas es la gran cantidad y calidad de actores que trabajaban en ellas. Repasar los repartos de los filmes de Luis García Berlanga es hacer un viaje por los mejores intérpretes de la historia del cine español del siglo XX.

Luis García Berlanga fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Cinematografía (1980), la Medalla de Oro de las Bellas Artes (1981) y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1986).

Luis García Berlanga y Alfredo Landa, en el rodaje de 'La vaquilla'.ECB

«Berlanga pasa por ser, y con razón, uno de los mejores conocedores de la sociedad española de las posguerra, los tiempos del desarrollo y, en general, la idiosincrasia del pueblo español hasta bien acabados los setenta. Ese sociólogo que todo el mundo reconoce en Berlanga es un analista fino y exacto de los españoles en sus momentos más contradictorios y complejos», señaló Antonio Gómez Rufo en ‘Berlanga, contra el poder y la gloria’ (Temas de Hoy, 1990).

'La vaquilla', banderillas y fusiles

‘La vaquilla’ se rodó durante todo el verano y parte del otoño de 1984. Fue la película con más presupuesto de la carrera de Berlanga y una de las más caras de la época. El guion, escrito por el propio Berlanga y Rafael Azcona, retomaba un antiguo proyecto que nunca pudo rodar el director de ‘Calabuch’ por prohibiciones de la censura franquista. La cinta tuvo un reparto de campanillas que reunió a intérpretes como Alfredo Landa, Guillermo Montesinos, Santiago Ramos, José Sacristán, Violeta Cela, Agustín González, María Luisa Ponte, Juanjo Puigcorbé, Antonio Gamero, Valeriano Andrés, Tomás Zori, Luis Ciges, Adolfo Marsillach, Amparo Soler Leal, entre otros.

La película, producida por Alfredo Matas, fue rodada en la localidad zaragozana de Sos del Rey Católico, que contribuyó, además de con sus exteriores, con muchos de sus vecinos como figurantes en este filme que nos lleva al frente de la zona republicana, donde se recibe la noticia de que en un pueblo cercano tomado por los sublevados va a celebrarse una corrida en la Virgen de Agosto. Para aguarles la fiesta, una patrulla republicana, comandada por brigada Castro (Landa) y el teniente Broseta (Sacristán), decide infiltrarse en la localidad y robar la vaquilla para que no se celebre. Las peripecias entre soldados y mandos de uno y otro bando demostrarán que, a pesar de sus diferencias ideológicas, sus costumbres, miedos y esperanzas son las mismas.