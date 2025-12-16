El Instituto de la Lengua desafía el talento joven con el Certamen Literario Valpuesta

La presidenta del Instituto de la Lengua y viceconsejera de acción cultura, Mar Sancho, presentó el concurso con el director del Instituto, Andrés Abajo.

El panorama literario español se renueva este 2025 con una convocatoria inédita que busca revolucionar la escritura joven gracias a una propuesta que fusiona memoria, talento y futuro. A partir del 17 de diciembre de 2025, jóvenes escritores pueden enviar sus obras para optar a una de las grandes oportunidades del año: un certamen que evoca los orígenes del castellano y proyecta a los autores emergentes hacia el reconocimiento tanto local como internacional.

Los textos premiados no sólo recibirán galardones de hasta 3 000 euros, sino que serán publicados y distribuidos por la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, vinculando lo más actual con siglos de legado literario. La decisión de la Junta busca potenciar un sector cultural que ha dado nombre a muchos de los autores más relevantes de la historia de España.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha señalado la importancia de tutelar el proceso creativo de los jóvenes escritores. "El objetivo es descubrir y apoyar a los nuevos talentos, guiados por autores laureados con el Premio Castilla y León de las Letras o el Premio de la Crítica. Esta región aspira a fortalecer su posición en el mapa literario de España y allanar el camino a la próxima generación", ha destacado.

Homenaje a la lengua y al talento joven

El Certamen Literario Valpuesta nace con una identidad especial. Su inspiración proviene del Cartulario de Valpuesta, considerado uno de los documentos fundacionales del castellano romance, lo que otorga una dimensión histórica muy singular. Los organizadores aspiran a conectar este legado con las voces jóvenes, haciendo que el idioma y la creatividad se conviertan en nexo entre pasado y proyección de futuro.

La convocatoria de originales estará abierta desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Este amplio margen permitirá que los participantes de las nueve provincias de Castilla y León puedan presentar sus creaciones, tanto físicamente, en la sede del ILCyL en Burgos, como digitalmente. El anonimato en la evaluación estará totalmente garantizado, reforzando así la equidad y confianza en el proceso.

Dos categorías

El certamen ofrece dos rutas diferenciadas: narrativa y poesía. Para narrativa se aceptan novelas cortas, conjuntos de relatos u obras dramáticas, con una extensión de entre 100 y 150 páginas. En el caso de la poesía, el reglamento exige trabajos de entre 400 y 600 versos. Todas las obras deben ser originales, inéditas y estar redactadas en castellano, reforzando así el compromiso con la lengua propia de la región.

El proceso de selección tiene un marcado carácter territorial: primero se celebran fases provinciales, premiando al mejor autor en cada modalidad y provincia, lo que garantiza la representación de todo el territorio. Estos ganadores serán invitados al Encuentro Literario Valpuesta, evento que se desarrollará en el histórico Palacio de la Isla de Burgos, sede de la fundación anfitriona.

Cita veraniega en Valpuesta para 2026

Durante el verano de 2026, previsiblemente en julio, los finalistas provinciales compartirán experiencias y recibirán orientación de autores que figuran entre los más reconocidos de la literatura en Castilla y León. El encuentro no solo será un espacio para premiar, sino también una plataforma de intercambio generacional y profesionalización, convocando a premiados del Castilla y León de las Letras y del Premio de la Crítica.

Tras la deliberación, se anunciarán los dos galardones Valpuesta absolutos, uno en cada modalidad, que implican recompensa económica y el privilegio de la publicación editorial. Al tener la distribución prevista tanto en España como internacionalmente, las narrativas y versos ganadores podrán trascender fronteras, constituyendo una auténtica lanzadera para sus autores.

El certamen se integra en una estrategia de promoción del talento cultural de Castilla y León, región que ha tenido y tiene un papel destacado en el mapa literario. Según datos del Ministerio de Cultura, la comunidad autónoma cuenta con una alta densidad de premios nacionales y una tradición editorial cada vez más afianzada. La edición profesional de las obras premiadas responde también a una demanda creciente de visibilidad para escritores en fases iniciales, algo que ha sido reclamado ampliamente por asociaciones juveniles y círculos literarios en España.

Esta apuesta por la juventud refuerza una política de estímulo a la creatividad y abre nuevas rutas para el desarrollo profesional de autores noveles. Además, tender puentes entre nuevas voces y expertos galardonados favorece el intercambio de saberes y la consolidación de un mercado literario robusto. Cabe recordar que, en los últimos años, proyectos similares en otras regiones han derivado en la publicación de obras luego traducidas y distribuidas internacionalmente.

Por último, la presencia de autores ya premiados y figuras del sector literario da un fuerte atractivo a la convocatoria, convirtiendo Valpuesta en un referente para quienes verdaderamente buscan forjarse un nombre en las letras españolas. Todo ello contribuye a posicionar a Castilla y León, una vez más, como cuna y destino de nuevas generaciones literarias.