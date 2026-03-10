Así fue (en fotos) la presentación en Burgos de la novela 'El silencio de la Reina' de María Estébanez

Presentación de la novela 'El silencio de la Reina' de María Estébanez.TOMÁS ALONSO

Un Teatro Principal abarrotado de público arropó este lunes a María Estébanez Espinosa en la presentación de su segunda novela, 'El silencio de la Reina' (editorial Atticus). La escritora desgranó los pormenores de la nueva entrega de la sala 'Los crímenes de Müller' en una conversación con la periodista Rosalía Santaolalla.

En este caso, Galván y Bonet se adentrarán en las sombras de la noche y de la mente humana. Un asesino en serie siembra el terror entre Burgos, Sevilla y París, dejando tras de sí un rastro enigmático de violencia y obsesión. Junto a la psiquiatra Marina Carmona y los policías Da Silva y Villegas deberán anticiparse a un enemigo astuto e implacable antes de que vuelva a matar.

«Sentí que ayer [por el lunes 9 de marzo] empezamos a recoger ese trabajo de siembra que comenzó el año pasado con la primera novela haciendo presentaciones, yendo a clubes de lectura... Estoy muy contenta. El acto salió bien, fue sencillo y emocionante. La gente también salió contenta, los 'feedbacks' que me llegaron fueron buenos. Ahora sólo queda que el libro guste y que siga funcionando», declaró la escritora.

Durante la presentación, además de la charla con Rosalía Santaolalla, hubo dos actuaciones musicales y la proyección de dos vídeos sobre la novela. Tras le aplauso final, María Estébanez se hinchó a firmar ejemplares de 'El silencio de la Reina', aunque también hubo algunos lectores que aparecieron con el primero volumen de la serie 'Los crímenes de Müller', 'La noche de las flores'.