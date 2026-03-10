El Correo de Burgos

Así fue (en fotos) la presentación en Burgos de la novela 'El silencio de la Reina' de María Estébanez

La escritora burgalesa presentó este lunes, 9 de marzo, su segunda novela en el Teatro Principal de Burgos

TOMÁS ALONSO

Alberto Marroquín
Burgos

Un Teatro Principal abarrotado de público arropó este lunes a María Estébanez Espinosa en la presentación de su segunda novela, 'El silencio de la Reina' (editorial Atticus). La escritora desgranó los pormenores de la nueva entrega de la sala 'Los crímenes de Müller' en una conversación con la periodista Rosalía Santaolalla.

En este caso, Galván y Bonet se adentrarán en las sombras de la noche y de la mente humana. Un asesino en serie siembra el terror entre Burgos, Sevilla y París, dejando tras de sí un rastro enigmático de violencia y obsesión. Junto a la psiquiatra Marina Carmona y los policías Da Silva y Villegas deberán anticiparse a un enemigo astuto e implacable antes de que vuelva a matar.

«Sentí que ayer [por el lunes 9 de marzo] empezamos a recoger ese trabajo de siembra que comenzó el año pasado con la primera novela haciendo presentaciones, yendo a clubes de lectura... Estoy muy contenta. El acto salió bien, fue sencillo y emocionante. La gente también salió contenta, los 'feedbacks' que me llegaron fueron buenos. Ahora sólo queda que el libro guste y que siga funcionando», declaró la escritora.

Durante la presentación, además de la charla con Rosalía Santaolalla, hubo dos actuaciones musicales y la proyección de dos vídeos sobre la novela. Tras le aplauso final, María Estébanez se hinchó a firmar ejemplares de 'El silencio de la Reina', aunque también hubo algunos lectores que aparecieron con el primero volumen de la serie 'Los crímenes de Müller', 'La noche de las flores'.

Rosalía Santaolalla (izquierda) y María Estébanez, en un momento de la conversación.

Rosalía Santaolalla (izquierda) y María Estébanez, en un momento de la conversación.

Un ejemplar de la novela de los muchos que había entre las butacas del Teatro Principal.

Un ejemplar de la novela de los muchos que había entre las butacas del Teatro Principal.

El Teatro Principal de Burgos se llenó para escuchar a la escritora burgalesa.

El Teatro Principal de Burgos se llenó para escuchar a la escritora burgalesa.

La música también tuvo su momento en la cita literaria.

La música también tuvo su momento en la cita literaria.

Una proyección de la portada de la novela, obra de Elvira Mateos, engalanó el escenario.

Una proyección de la portada de la novela, obra de Elvira Mateos, engalanó el escenario.

La foto de la autora en la solapa del libro, obra de Sergio Ibannez, causó curiosidad entre los espectadores.

La foto de la autora en la solapa del libro, obra de Sergio Ibannez, causó curiosidad entre los espectadores.

Dos lectoras ojean 'El silencio de la Reina' antes del acto.

Dos lectoras ojean 'El silencio de la Reina' antes del acto.

La charla entre Rosalía Santaolalla y María Estébanez reveló algunos detalles de la novela. Pero sin spoilers.

La charla entre Rosalía Santaolalla y María Estébanez reveló algunos detalles de la novela. Pero sin spoilers.

Algunos lectores se trajeron la novela de casa. Sólo faltaba la firma de la autora.

Algunos lectores se trajeron la novela de casa. Sólo faltaba la firma de la autora.

María Estébanez confesó a Rosalía Santaolalla (y al público) el carrusel de sensaciones que es escribir una novela.

María Estébanez confesó a Rosalía Santaolalla (y al público) el carrusel de sensaciones que es escribir una novela.

El puesto de la Asociación Provincial de Libreros despachó mucho ejemplares que luego la autora firmó.

El puesto de la Asociación Provincial de Libreros despachó mucho ejemplares que luego la autora firmó.

