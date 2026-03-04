Zurbarán Rock 2026 ficha a los míticos Overkill como cabeza de cartel en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un Zurbarán Rock de leyenda. El festival de heavy metal y rock gratuito de Burgos está cobrando forma en torno a nombres legendarios que, poco a poco, se van desvelando a medida que se aproxima esta cita que este año, además, cambia de escenario para hacerse aún más grande.

Entretanto se van sucediendo los anuncios y este miércoles la organización ha desvelado el nombre del grupo que será cabeza de cartel en una de las dos jornadas del festival los próximos 10 y 11 de julio en la zona de El Plantío.

Se trata de la leyenda del trash metal estadounidense Overkill, una banda mítica del género que cerrará una de las dos jornadas del festival con su masterclass de un género que prácticamente inventaron los de Nueva Jersey y que llevan elevando a la perfección desde 1980 con una veintena de discos a sus espaldas.

Overkill destilará sobre el escenario del Zurbarán Rock Burgos sus cuatro décadas largas de actividad sin interrupciones cargadas de una identidad que ha permanecido fiel a su raíz. Con Bobby “Blitz” Ellsworth al frente y D.D. Verni como uno de los motores del grupo, se han convertido en un estandarte del thrash metal estadounidense, con un catálogo en el que conviven discos que fijaron escuela, como Taking Over, The Years of Decay o Horrorscope, y su última entrega Scorched (2023). Su presencia en Burgos, además, se encuadra en una gira europea, lo que sitúa al festival en un mapa de gandes eventos musicales en el que cada año gana un merecido protagonismo.

Y más aún si se confirma la salida al mercado de un nuevo álbum ya que la banda ha anunciado su intención de ponerse a grabar este mismo año, por lo que quizá pueda sonar como estreno en el Zurbarán.

Un festival 'de leyendas'

Esa condición de festival de “leyendas” ya venía apuntalado por otros anuncios del cartel. La primera gran pista de por dónde quería ir el Zurbarán Rock 2026 llegó con la confirmación de que Doro Pesch, la reina del heavy metal, estará en julio en Burgos sobre el escenario del festival ya puso sobre la pista de esta cita burgalesa a cualquiera que haya crecido con el heavy de los 80 y confirmó que el festival buscaba nombres con historia.

Posteriormente se anuncio la presencia en el Zurbarán Rock de los míticos The Poodles, otra confirmación que apunta a la misma dirección. El grupo sueco vuelve a los escenarios tras años sin actividad y el festival lo ha tratado como un regreso con sentido propio y, de hecho, la portavoz de Metal Castellae, Laura Sagredo, explicaba que traer a «The Poodles es todo un honor» ya que son los «pioneros del nuevo hard rock escandinavo». No faltarán fans de la banda sueca en Burgos, ni de una escena y una época concretas del hard rock europeo.

Con Overkill, Doro y The Poodles como ejes, el Zurbarán Rock Burgos refuerza su perfil internacional y mantiene lo que lo ha hecho crecer, la entrada gratuita y un cartel que se completa poco a poco hasta llegar a 18 bandas. Ya están confirmados también Hardcore Superstar, Heaven Gate’s, Sascha Paeth’s Master of Ceremony, Eden, Khorea, Bloodstain, Azrael, Tailgunner y Savaged.