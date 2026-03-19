Burgos acoge 'Ruta Creativa', un experimento artístico impulsado por Órbita Creativa

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Este domingo, desde las 12 a las 14 horas, tendrán lugar seis intervenciones artísticas de diferentes disciplinas se sucederán en varios puntos de la ciudad, invitando al público a recorrer el centro de Burgos desde una mirada distinta, creada y narrada por los propios artistas.

'Ruta Creativa' es una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Órbita Creativa de Fundación Círculo que cierra con esta propuesta su primer año de actividad. La jornada reunirá a ocho artistas vinculados al ámbito cultural local en una experiencia abierta que combinará música, artes visuales, imagen, performance y participación del público.

Desde las 12 hasta las 14 horas, cinco localizaciones del centro de la capital burgalesa acogerán distintas propuestas artísticas organizadas en diferentes emplazamientos:

• Estación Coro, situada en el Arco de Santa María, con actuaciones a las 12:00 y 13:00 horas, contará con la dirección de César Zumel, responsable del coro de San Esteban.

• Estación Musical, en el Arco del Pilar, con un dúo de violón de Sara de la Fuente y cajón Miguel Maté en tres pases de diez minutos (12:15, 12:45 y 13:15 horas).

• Estación Pintura, en la plaza de Alonso Martínez de 12:00 a 13:30 h con la puesta en marcha de un taller de pintura dirigido a familias para la creación colectiva de un libro de artista con Pilar Buitrago.

• Estación de danza, en Llana de Afuera, entre las 12:15 y las 13:45 a cargo de Marina Maestro actriz que presentará una performance centrada en el cuerpo y la voz

• Estación Audiovisual, desde las 12.00 a las 13.30 Proyecciones continuadas de Samuel Asensio en la Sala de Exposiciones Pedro Torrecilla (Plaza España, 3), de Fundación Círculo en el marco de la muestra ‘La Escuela de Madrid en la Colección Ferrer-Blanco’.

• Lectura de un poema-manifiesto, 13:45 a cargo de la creadora Sonia Fernández en la explanada de Llana de Afuera.

Para facilitar la participación del público, se habilitará un enlace a Google Maps donde se podrán localizar todas las actuaciones y organizar el itinerario de la jornada según su conveniencia. Las propuestas se desarrollarán en un perímetro cercano para facilitar la participación del público.

'Ruta Creativa' forma parte de Órbita Creativa, una plataforma de artistas impulsada por Fundación Círculo que inició su andadura en mayo de 2025 con el objetivo de generar nuevas oportunidades para los creadores del territorio y fortalecer las conexiones dentro del tejido cultural local. Durante el pasado año, la comunidad artística vinculada al proyecto elaboró una declaración de intenciones basada en cinco pilares: educación, solvencia, salud cultural, espacios y socialización.

Entre las iniciativas surgidas en este proceso destacan la creación de una residencia artística junto a la Fundación Silos y el desarrollo de una plataforma web destinada a visibilizar y conectar a los artistas del territorio.

Tras esta primera acción del año, está prevista la celebración de un encuentro abierto en Fundación Círculo, en el que la comunidad artística debatirá las próximas temáticas y líneas de trabajo a desarrollar, tomando como punto de partida la declaración de intenciones elaborada el año anterior.