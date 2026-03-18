La Semana Santa de Burgos se actualiza en una nueva publicación

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

«Quienes tenemos cierta edad y recordamos cómo era la Semana Santa a comienzos del siglo XXI podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ahora mismo se parece en poco a la actual». Con esta afirmación, José Juan Jiménez Ortega, prior de la cofradía de Cristo Resucitado -con sede en la parroquia de la Sagrada Familia- y presidente de la Junta de Semana Santa desde junio de 2025, resumía la evolución positiva que ha sufrido esta celebración en la capital burgalesa en los actos litúrgicos, procesiones y otros eventos que se realizan en torno a la Pasión de Cristo.

Para recoger los nuevos y buenos tiempos de esta tradición, el escritor y divulgador Juan Ruiz Carcedo ha elaborado la publicación ‘Semana Santa de Burgos’ donde aborda, desde los comienzos de esta festividad religiosa hasta nuestros días, un periplo de testimonio, devoción y fe que ha sufrido muchos avatares a lo largo de los siglos. «Es una obra eminentemente visual y supone una revisión obligada de otras obras que sobre el mismo tema realizó Ruiz Carcedo en los años 2006 y 2011», señaló en la presentación del volumen Emilio de Domingo, presidente de la Fundación Círculo. La mayoría de más de 150 fotografías que recoge el libro han sido facilitadas al autor por la Junta de Semana Santa, a las que se añaden otras sacadas de archivos o realizadas por fotógrafos de la ciudad como Ángel Herráiz, Fernando Sánchez de la Rosa, Félix y Ricardo Ordóñez, Federico Vélez o Santi Otero, entre otros. La foto de portada, con el rostro de de la talla barroca de Nuestra Señora de los Dolores, es de Manuel Labrado.

«Agradecemos a Juan Ruiz Carcedo que haya aceptado el reto de retomar la labor que hizo hace unos años y realizar este ‘aggiornamento’ de actualizar la Semana Santa de Burgos al año 2026» indicó Jiménez Ortega. «Nos gustaría que esto no fuese un punto final, sino un punto y seguido. Que esta nueva obra sea una ventana abierta para dar a conocer nuestra Semana Santa a burgaleses, turistas y también a foráneos para que se animen a visitarnos. Y también un punto de partida para animar a investigadores, académicos y estudiantes a que den a conocer nuestra Semana Santa y se sucedan futuras publicaciones».

El volumen, editado por la Fundación Círculo y la Cátedra de Estudios del Patrimonio Artístico Alberto C. Ibáñez de la Universidad de Burgos, repasa el origen de los ritos cuaresmales, el nacimiento de las primeras cofradías en el siglo XII y la aparición de las procesiones desde el siglo XIV como representaciones públicas de la Pasión de Cristo. Estas manifestaciones, que alcanzaron su mayor esplendor en el barroco, siguen siendo hoy uno de los rasgos más característicos de la Semana Santa. Las épocas álgidas y otras más aciagas de la Pasión burgalesa, la historia de algunas cofradías históricas o el devenir de algunos de los pasos e imágenes más populares también tiene su espacio en los textos de la obra.

Nuevos tiempos

«En los últimos años se ha enriquecido y aumentado en diferentes aspectos, lo cual ha llevado a la Semana Santa de Burgos a ser declarada fiesta de interés turístico nacional en 2013», señaló De Domingo. «Han ido creciendo los ritos y las manifestaciones en las calles desde el Sábado de San Lázaro hasta el Domingo de Resurrección. Via Crucis, rosarios, acto del Desenclavo de la Cruz, distintas procesiones que antes no existían... a las que podemos sumar otras iniciativas, con el apoyo de la Fundación Círculo, como el escaneado de los pasos de la Semana Santa para que las personas con discapacidad audiovisual puedan tocar esos pasos y se hagan una idea de cómo son esas imágenes que procesionan todos los años».

Paso de la Coronación de Espinas, durante la procesión del Santo Entierro.Óscar Corcuera

«Es una ambición de la Junta de Semana Santa promover la investigación y la divulgación, desde un punto de vista científico y académico. Creemos que la Semana Santa de Burgos tiene mucho futuro, mucho presente y, sobre todo, tiene mucho pasado que debe ser contado y rescatado de los archivos, de las bibliotecas, de la memoria para que burgaleses y foráneos la conozcan y la puedan amar un poquito más», subrayó José Juan Jiménez Ortega. «Nuestra Semana Santa, tal y como la conocemos, comienza en los albores del siglo XX. Pero hunde sus raíces en la tradición y en la antigüedad, con vestigios en la Edad Media».

Juan Ruiz Carcedo destacó que, además del factor religioso de estas celebraciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, «hay otros componentes culturales, tradicionales y emocionales que forjan el carácter identitario de la Semana Santa de Burgos. Incluso llevados por las modas y los tiempos, con la búsqueda de unos valores turísticos como proyección y reclamo de la imagen de la ciudad, de sus patrimonio histórico y artístico e incluso gastronómico»

La obra de Ruiz Carcedo, que pone al día otro libro del autor editado por el Ayuntamiento de Burgos en 2011, se estructura en tres partes. Una primera, dedicada a la historia de las celebraciones desde la Edad Media «condensada en dos capítulos titulados ‘Escenarios de Pasión’ y ‘Tarde de Viernes Santo’»; una segunda, «la más vistosa, sobre los actos y las procesiones que se celebran hoy día desde el Sábado de Lázaro al Domingo de Resurrección»; y una tercera y última parte dedicada «a las dieciséis cofradías y hermandades que con su trabajo hacen posible la celebración de la Semana Santa», señaló el autor de un volumen del que se ha hecho una primera tirada de cien ejemplares y que se podrá adquirir en las librerías por 30 euros.

El presidente de la Junta de Semana Santa apuntó que, aunque deberían hacer un nuevo censo, estiman que «en Burgos hay entre 2.500 y 3.000 cofrades». También señaló que «hay un número significativo de cofradías que gozan de una excelente salud y grandes visos de futuro. También es cierto que, en el polo opuesto, hay otras que tienen más problemas que espero que no alcancen a la pervivencia propia de las cofradías. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para darles un impulso para que puedan continuar» y citó a las cofradías de la Flagelación (parroquia de San Esteban) o de Nuestra Señora de la Piedad (parroquia del Carmen) como algunas de las que tienen un menor número de hermanos, «que a veces son ciclos, y espero que en unos años hayan crecido para evitar una posible desaparición que nadie deseamos», concluyó.