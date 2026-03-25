The Mañana Culture: ayer, hoy y siempre

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Que se junten los cinco para ensayar es casi un milagro. Difícil, pero no imposible. Inusual, aunque necesario de vez en cuando, para engrasar la maquinaria al cien por cien de cara al directo. Sobre todo ahora, con una nueva y fascinante etapa a punto de caramelo. Pocos pasos separan el primer single, recién estrenado, del segundo disco de The Mañana Culture. Tres años de espera que, visto el resultado del aperitivo, han merecido la pena.

Rekall Inc. ha cosechado «muy buenas reacciones». Se puede apreciar en las redes y lo corrobora Samuel Peñas, guitarrista y compositor de la banda burgalesa. Varias personas le han comentado -entre ellas David Palacín, artífice del videoclip y fotógrafo del grupo- que «a la primera gusta, pero además tiene algo que engancha. Algo que hace que no te canses de escucharlo».

La música, no toda pero sí gran parte en los tiempos que corren, se ha convertido en un producto de usar y tirar. Del éxito al olvido en cuestión de días, semanas o clics. La industria aprieta y también ahoga. La independencia, desde la honestidad y la coherencia, se asemeja a un diamante en bruto bajo tierra que aspira a trascender manteniendo intactas sus raíces. Y Overdrive, siguiente asalto de este singular proyecto a caballo entre Burgos y Madrid, promete brindar grandes momentos al melómano buscador de tesoros que no se conforma con viejas fórmulas, imposiciones comerciales e imitaciones baratas.

«Hemos dado con algo que nos motivaba a todos. Y aunque haya que hacer muchos sacrificios, vamos a por ello». Aquí Samuel Peñas no habla del nuevo álbum, que también, sino del grupo en general. La pasión que comparte con Andrew McAffer (voz), Miguel Benito 'Pete' (batería), Carlos A. Gutiérrez (bajo) y Nacho Cowabunga (teclados) permite que las agendas cuadren y que la distancia no sea un obstáculo. La creatividad, individual y colectiva, fluye de manera natural. Libre, en el más amplio sentido de la palabra, de corsés e interpretaciones maniqueas.

La meta, una vez parido Overdrive en los Estudios Cubex (Cantabria) de Javier Escudero, es «ofrecer el mejor directo posible». Antes de navegar sobre los escenarios, The Mañana Culture lanzará otros dos adelantos. El disco, en principio, verá la luz a finales de abril y volverá a ser distribuido por Gato Encerrado Records. Incluirá, además, una edición limitada en vinilo con un «regalo personalizado» para agradecer el apoyo de los seguidores más acérrimos.

«Tenemos las herramientas para hacer algo especial», advierte Samuel Peñas mientras avanza unas cuantas pinceladas de esta nueva aventura sonora. A grandes rasgos, Overdrive supone «un paso más en cuanto a caña y distorsión»; manteniendo los «ambientes y contrastes» que son santo y seña de la banda y «llegando muy arriba» por momentos. Rock de principio a fin, con influencias palpables e identidad propia, siguiendo la estela de su sorprendente ópera prima: Bravado (2023).

La experimental frescura de dicho álbum sirvió para descubrir que «en directo había algo». De aquella «prueba sin saber qué éramos» a los conciertos, con el público ensalzando ese plus de energía en vivo, The Mañana Culture ha adquirido un mayor nivel de conciencia. Con la voz como «elemento clave» y Andrew disfrutando «intensamente» en cada bolo, hay más ganas que nunca de mostrar los nuevos temas sobre la tarima.

El punto de partida se sitúa en Santander, en la sala The New, el 30 de abril. De ahí a la Fundición (Logroño), el 3 de mayo junto a Young Cigar Smokers, con quienes compartirán escenario en el Andén 56 el viernes 8 de mayo. Un día antes, jugarán en su segunda casa (Madrid), concretamente en Cadavra. Como es menester, subyace la ardiente necesidad de «hacer algo potente» para no dejar a nadie indiferente.

«Estamos todo el rato maquinando», asegura Samuel Peñas a sabiendas de que el de Burgos -sin desmerecer al resto- será «un concierto muy especial». Quizá menos llamativo que el de las antiguas canteras de Hontoria, cuando la presentación de Bravado, pero igualmente intenso (o más). También menos tortuoso, logísticamente hablando, aunque nunca está de más recordar esa «experiencia brutal» que marcó el arranque de un proyecto relativamente reciente cuyo futuro, basado en el carpe diem, no se limita al mañana sino al siempre.