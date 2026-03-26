Marina Garcés: «Las redes sociales han provocado un terremoto en el concepto de amistad»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Por segundo año consecutivo, Burgos es la ciudad que acoge la gala de entrega de los Premios TodosTusLibros que otorga la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL). Si en 2025 pasado fue el Salón Rojo del Teatro Principal, este año será el salón de actos de la Fundación Círculo de plaza de España el emplazamiento que albergue esta fiesta de los libros. La cita es este viernes a las 18:30 horas y tiene entrada libre hasta completar el aforo.

«Para nosotros es un honor que nos elijan de nuevo para ser anfitriones de los premios más importantes que dan las librerías independientes», reconoce Álvaro Manso, vicepresidente y portavoz de CEGAL además de presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos. «Después de conocer y leer los libros galardonados, que tienen una calidad altísima, vemos que las librerías siguen siendo el referente en la prescripción de títulos, en descubrir libros más allá de campañas de marketing y promociones, que creo que es el papel principal de las librerías», señala Manso. «Además de algunos de los autores, van a venir los editores correspondiente de las obras galardonadas, por lo que este viernes se reunirán un grupo muy importante de personas relacionada con las letras y la edición a nivel nacional en nuestra ciudad. Animo a los lectores a que acudan a este acto».

Tras la entrega de los galardones, que antaño se denominaban los Premios ‘Las Librerías Recomiendan’ -esta es la cuarta edición que llevan el apelativo ‘TodosTusLibros’-, algunos de los premiados firmarán ejemplares de sus obras a los asistentes. Entre ellos estará Marina Garcés, Premio TodosTusLibros 2025 al mejor libro de no ficción por ‘La pasión de los extraños’, publicado por Galaxia Gutenberg.

«Estoy muy contenta. Es un premio muy bonito y libre de intereses. Los libreros son los que comparten y conocen como nadie los libros», advierte la escritora barcelonesa. «Parece que han cuidado y prescrito muy bien mi obra en estos meses de vida que tiene», indica con simpatía la filósofa, escritora y docente Marina Garcés que, actualmente, es profesora agregada en la Universidad Abierta de Cataluña, donde dirige el Máster de Filosofía para los retos contemporáneos.

El ensayo ha sido publicado en castellano y en catalán por Galaxia Gutenberg.M. Garcés

El prólogo del ensayo arranca con un disparo al lector, dejando muchas cosas claras del principio. «Me inquieta escuchar historias plácidas de amistad». «Hay gente que me ha dicho que le causó incomodidad esa frase, porque existe ese concepto de amistad como reducto de estabilidad que nos queda respecto a todo lo demás. Las historias de pareja son turbulentas, las familiares no digamos, el mundo está hecho un caos... ¿Cómo que ahora también hay que cuestionar todo lo que hemos construido en torno a la amistad, ese paraíso de sinceridad, compromiso y verdad? Pues sí», ríe. «Los prólogos tienen que abrir el tono de una obra y poner al lector en un lugar que, si decide colocarse en él, le van a ocurrir muchas cosas a lo largo de la lectura. Si se protege, quizá no tanto. Depende de cada uno».

Amistad y filosofía

Garcés también hace en su ensayo un breve repaso a la amistad en la historia de la filosofía, que no ha generado históricamente grandes controversias teóricas ni corrientes de pensamiento como sí lo han hecho la muerte, el sexo, el dolor, la moral, el amor, la verdad, la ética o la lógica, «a pesar de ser uno de los temas mayores del repertorio cultural occidental». Grandes pensadores como Aristóteles, Plutarco, Séneca, Montaigne o Simone Weil han reflexionado sobre la amistad en sus textos, pero sin conflictos. «Esto de que la amistad no tiene épica... Aparente, diría yo. Pero atraviesa todas las épicas posibles», subraya.

«No es casualidad, y lo comento en 'La pasión de los extraños', que la primera historia escrita de que tenemos rastro en la historia de la humanidad sea precisamente una narración épica de dos amigos, Gilgamesh y Enkidu ['El Poema de Gilgamesh', texto mesopotámico fechado entre 2500 y 2000 a. C. descubierto en el siglo XIX], un rey y un hombre salvaje. Creo que hemos ocultado que en nuestras historias de amistad pasan muchas cosas y algunas tiene que ver con quién somos para los demás. La amistad al final va de esto, quién puedo ser yo para otro así porque sí».

«No hay un único canon de la amistad perfecta y verdadera», continua. «Cómo ser amigos en tiempos de precariedad, de dispersión, de interrupción continua de nuestras vidas... Si nos quedamos con que si no tenemos tiempo no podemos tener amigos, la pobreza de nuestras vidas queda condenada incluso a la soledad no deseada, uno de los problemas de nuestro tiempo», asevera la filósofa, que trata en profundidad estos asuntos en los capítulos ‘Revoluciones y retaguardias’ y ‘La invención de la soledad’, este último título de indudable aroma austeriano.

El mundo de hoy, que corre mucho más que nosotros, está haciendo tambalearse o moverse los cimientos de una cultura y una sociedad que creíamos invulnerables e inamovibles. Incluso los sentimientos de apego, amor y amistad están mutando. «En estos momentos de reconceptualización de los tipos de familias, de los modelos afectivos, de las maneras de componer espacios familiares más allá del tradicional, qué papel juega la amistad, dónde está el umbral que distingue lo familiar del mundo de los amigos, qué roles ocupan cada cual... Esto es algo importantísimo y que merece muchas reflexiones en mi libro. Como esos dichos que lanzan algunas personas muy en serio de que ‘mi familia son mis amigos’ o ‘mi amigo es mi hermano’. Se están tocando estructuras fundamentales de nuestras formas de vida y hay que pensar en ellas. Sin olvidar las redes sociales, que son un terreno de confusión muy grande, porque te hacen esperar de cada interacción una relación de amistad», apunta Marina Garcés.

«En las redes se produce una mercantilización de todas las relaciones posibles», continua. «Ponemos un contador en nuestras vidas y nos valorizamos ante los demás por cuánto capital afectivo tenemos, lo cual también es una máquina de frustración por las expectativas que nos creamos. Es una de las grandes causas de los males emocionales y psíquicos de hoy... Las redes sociales han provocado un terremoto en el concepto de amistad», subraya la escritora sobre un drama que afecta más a los jóvenes, pero que no exime de responsabilidad a los adultos.

Marina Garcés, además de ensayos y otros textos de pensamiento, ha colaborado en otras actividades literarias. Entre ella, en la dramaturgia del montaje teatral ‘El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca’ de Alberto Conejero y Xabier Bobés, inspirado en la vida y obra de Antonio Benaiges, el maestro de Bañuelos de Bureba asesinado al comienzo de la Guerra Civil. «Que yo me vinculara a este proyecto fue por mi libro ‘Escuela de aprendices’ (2020). Para Alberto fue fundamental a la hora de cómo enfocar hoy la recuperación de la historia de Benaiges... Es un proyecto muy hermoso que sigue muy vivo. Estos días, sin ir más lejos, se ha representado en Jaén, la tierra de Alberto», apostilla.

‘La pasión de los extraños’ -«un título muy pensado que fue naciendo a través de la escritura y la investigación del tema»- es un ensayo para degustar con un lápiz a mano. El texto de Marina Garcés regala en cada una de sus páginas varias frases y reflexiones para subrayar, releer y masticar en el tiempo. Como se reseña en la obra, «La amistad es una pasión extraña que abre la puerta al mundo de los extraños». Este libro guarda la llave.