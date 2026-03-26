Álvaro P-FF: «Me pasaría el día haciendo carteles con la cantidad de mierda que hay en el planeta»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La vida de Álvaro Pérez-Fajardo, como la de su hermano Juan, siempre ha girado «alrededor de la música». Tanto que se formó como ingeniero de sonido, aunque no tardó en percatarse de que no llegaría a «ningún lado». Y las musas, que son muy sabias, le incitaron a dibujar. Carteles por doquier, para bandas amigas, que le abrieron las puertas de grandes artistas nacionales e internacionales. De aquello hará unos 30 años y eligió el mejor camino posible. Más que nada, porque «de haber sido una rock star, dudo que hubiese llegado a los 50».

Se nota a la legua que Álvaro P-FF (así se le conoce en el mundillo) es feliz con su trabajo. Lo vive, lo siente, lo expande. Sus inicios en la escena independiente, desde el madrileño barrio de Malasaña al resto del mundo, prevalecen en su obra. Jamás perdió sus señas de identidad, ni en lo creativo ni en lo ideológico. Libre y combativo, compagina su labor profesional como diseñador de carteles y proyectos discográficos con las exposiciones de La Fiambrera en las que da rienda suelta a su inherente compromiso social. Mal que pese, a veces «el cuerpo me pide posicionarme».

De todo esto y lo que surja hablará este viernes en el Espacio Podemos Iniciativa Cultural (EPIC), ubicado en el 28 de la calle San Francisco, a partir de las 7 de la tarde. Poco acostumbrado a participar en espacios abiertamente políticos, reconoce que la invitación le pilló «con la guardia baja». No en vano, aceptó encantado la propuesta de la formación morada porque sabe que el arte, como «válvula de escape», puede ser una herramienta altamente transformadora.

A la hora de abordar esa vertiente aparentemente ajena a la música, Álvaro P-FF se expresa con plena libertad. No se muerde la lengua ni el lápiz. Le importa un rábano perder seguidores porque no vive de ellos y prefiere defender sus ideas aun siendo consciente, por ejemplo, de que «hoy en día parece que te metes en un lío por posicionarte contra un genocidio». O por manifestar, a través de su arte, que «el que no es feminista o antifascista es una mala persona». Dicho esto, aunque sea de perogrullo, recuerda que «Indiana Jones peleaba contra los nazis».

Viendo cómo está el panorama, llegó hace tiempo a la conclusión de que «los humanos estamos como cabras». De vez en cuando, escucha la radio de fondo y deja sus quehaceres si una noticia le indigna. «Me pasaría el día haciendo carteles con la cantidad de mierda que hay en el planeta Tierra», reconoce sin perder ese halo de optimismo militante -a pesar de todo- que forma parte de su ADN.

En clave estrictamente musical, el currículo de Pérez-Fajardo habla por sí solo. Su talento no ha pasado desapercibido para grandes promotoras que trabajan con bandas y artistas de la talla de Guns N'Roses, Lana del Rey, Elton John, Motörhead o Black Sabbath. Raro es, en estos casos, que haya contacto directo con los músicos. «No me llamaron Lemmy u Ozzy Osbourne, aunque me hubiese encantado hablar con ellos», comenta entre risas antes de relatar que los Korn le hicieron llegar una foto, a través de Live Nation, porque «les había flipado» su obra.

Con los españoles es otro cantar. Al igual que su hermano, fotógrafo de renombre con el que gestiona The Fly Factory, mantiene enorme amistad con gente como Rulo, M-Clan o Enrique Bunbury. De este último, cuyo próximo álbum de estudio verá la luz el 17 de abril, valora su carácter «sencillo pero laborioso» a la hora de trabajar. Más de una década codo con codo, tanto en cartelería como en diseño de portadas y otra serie de menesteres, les ha permitido establecer «muy buena onda y decirnos las cosas claras».

«Tiene muy claro lo que quiere, pero te deja funcionar», añade Álvaro P-FF en referencia al «artista más imparable» que ha conocido jamás. Razón no le debe faltar después de haber colaborado con Raphael, Luz Casal, Andrés Calamaro, Red Kross o Coque Malla, entre muchos otros. En cualquier caso, diseñar para gente tan diferente siempre es un «desafío» que, desde siempre, ha superado con nota y con sumo gusto.