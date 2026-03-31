El Palacio de la Isla abre sus puertas toda la Semana Santa

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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza durante todos los días de Semana Santa (2, 3, 4 y 5 de abril) jornadas de puertas abiertas al Palacio de la Isla de Burgos con la programación de visitas guiadas a estas instalaciones que permiten conocer la historia de un inmueble que ha tenido a lo largo de sus 140 años de historia numerosos usos e inquilinos.

Con la intención de atender a visitantes y turistas que visitan el edificio coincidiendo con estas fechas festivas, la institución abre al público desde el lunes, 30 de marzo hasta el sábado 4 de abril, entre las 11:00 y las 14:00 horas y amplía su horario de tarde, que será de 17:00 a 20:00 horas. El domingo, 5 de abril, el horario de apertura es de 11:00 a 14.00 horas.

Las visitas guiadas, del 2 al 5 abril, se realizarán a las 12 del mediodía, tienen entrada gratuita y las reservas hay que hacerlas en el teléfono 947 25 60 90.

El objetivo de esta iniciativa divulgativa es difundir el trabajo que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua realiza en el ámbito de la investigación de los orígenes del español y en la promoción de la literatura de la Comunidad, y acercar igualmente la historia de uno de los edificios más emblemáticos de la capital burgalesa, inmueble que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1942. En la actualidad, la institución alberga exposiciones de carácter literario que permiten reconocer el trabajo creativo de artistas de Castilla y León.

Imagen de una visita guiada al Palacio de la Isla.ILCYL

La oferta expositiva actual incorpora el nuevo montaje ‘Clásicos de la literatura en Playmobil’, propuesta que acerca algunos de los títulos más representativos de la literatura española a través de dioramas elaborados con figuras de Playmobil. El recorrido incluye referencias esenciales y populares como El Cantar de Mio Cid; La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades; La Celestina, de Fernando de Rojas, entre otras representaciones. Asimismo, la muestra incorpora escenas vinculadas a momentos significativos de la historia literaria española, como son el entierro de Mariano José de Larra o la recreación del cuadro Los poetas contemporáneos, de Antonio María Esquivel.

Además, el Palacio de la Isla presenta en el ‘Aula Artesa’ (planta baja) documentación original y fotografías de la revista de poesía visual burgalesa Artesa, dirigida durante años por el poeta Antonio L. Bouza nombre. Igualmente, el proyecto participativo ‘El almanaque del presente’ (capilla) del artista Fernando Lamata, invita al visitante a pararse a reflexionar durante unos minutos al día con una invitación para dejar un mensaje inspirado en el propio almanaque.