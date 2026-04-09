Adrián Pérez presenta ‘Colirio para cangrejos’ en el Palacio de la Isla de Burgos

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El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua organiza hoy jueves, 9 de abril, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, la presentación del libro 'Colirio para cangrejos' (Eolas Ediciones, 2025), de Adrián Pérez Avendaño (Alicante, 1982), autor especializado en el género del microrrelato.

El punto de partida de este nuevo título es el conocimiento que maneja el autor de que los cangrejos se desplazan siempre lateralmente y no hacia atrás, como popularmente se ha creído. Al parecer, esto se debe a su propia estructura, y esta misma circunstancia les impide poder moverse de otra manera.

'Colirio para cangrejos' representa un acercamiento, mediante el género del microrrelato, a lo que somos y también a lo que pretendemos llegar a ser, algo que no siempre conseguimos y cuyo trayecto está plagado de retrocesos, dudas, tropiezos y miedos. Porque -sostiene el autor- avanzar no siempre es sinónimo de ir hacia adelante sino más bien de movernos, aunque sea de lado a lado, justo como hacen los cangrejos.

La presentación, que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, tiene entrada libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por el filólogo e historiador Ángel Moral de Gracia.