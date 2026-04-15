Diego Fernández Magdaleno presenta ‘Un piano entre libros’ en el Palacio de la Isla

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua presenta este jueves, a las 19:30 horas, en el Palacio de la Isla de Burgos, ‘Un piano entre libros’, el nuevo trabajo discográfico del músico vallisoletano Diego Fernández Magdaleno. Presentado en formato compact disc, recoge los temas que incluyó en el concierto del mismo título ‘Un piano entre libros’, que le llevó a realizar un exitoso recorrido por distintas localidades de Castilla y León.

Este trabajo musical, que ha sido editado por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, recoge una treintena de interpretaciones musicales de distintos autores y géneros, que recorren más de seis décadas de la historia de la música. Las composiciones que forman parte de este trabajo están inspiradas en textos de autores cercanos, que reciben así un homenaje y, en otros casos, se convierten en memoria indeleble. La actividad está organizada con la colaboración de la Asociación de Libreros de Burgos y cuenta con entrada libre hasta completar el aforo. El pianista estará acompañado durante la presentación por el también músico y docente vallisoletano Francisco García Álvarez.

Diego Fernández Magdaleno (Medina de Rioseco, Valladolid) es pianista, profesor de piano y también poeta; tiene la destreza de la creación y la interpretación y posee la capacidad de hacer soñar una música que mantiene vivos y dichosos a los oyentes sensibles a la música de calidad. En su extensa carrera musical, ha protagonizado más de 300 estrenos absolutos de música española para piano y ha rescatado numerosas partituras de autores olvidados injustamente, presentando integrales de músicos como Félix Antonio, Enrique Villalba y Jacinto Ruiz Manzanares, entre otros autores.

Varias son las vertientes que se desarrollan en su trayectoria, pero todas confluyen en su permanente dedicación a la música española contemporánea, siendo en la actualidad una indudable referencia interpretativa y un estímulo constante para la composición de nuevas obras que aumentan el patrimonio musical de nuestro país. Fernández Magdaleno ha sido galardonado durante estos años en numerosas ocasiones, entre las que destacan: Premio Racimo de Música de la Fundación Serrada (2009); miembro de Honor de EPTA-España (2009); Premio Servir de Rotary (2012); Hijo Predilecto de Medina de Rioseco (2013); Premio ICAL al Compromiso Humano (2019); Premio a la Trayectoria Artística de la Diputación de Valladolid (2023), Premio Nacional de Música (2010) y Cruz de Alfonso X El Sabio en 2024.

Su actividad como músico abarca distintas facetas: como compositor es autor de más de ciento veinte obras de distintos géneros y para diferentes agrupaciones: obras para orquesta, para conjunto vocal, para conjunto instrumental, para agrupaciones, instrumentos a solo, música incidental para teatro, para películas, para banda de música y obras de carácter pedagógico. Ha dedicado su tesis doctoral a la obra del compositor Félix Antonio. Es también miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, de Valladolid.