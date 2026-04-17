El escritor Miguel Garrido de Vega presenta 'La noche líquida' en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«Garrido Vega escribe con una fuerza que no suaviza nada, atravesando zonas que otros evitarían, sin rehuir ninguna herida ni aquello que preferiríamos no mirar. Indaga en lo siniestro que late bajo lo cotidiano, lo monstruoso revestido de familiaridad, y transita por el filo que separa la justicia de la venganza, la ciencia del horror, hasta las últimas consecuencias», señala la narradora y poeta Pilar Adón.

Con esta presentación, Miguel Garrido de Vega presenta este viernes en Burgos su primer libro de relatos, 'La noche líquida' (Páginas de Espuma). La cita será este viernes en la librería Luz y Vida (calle Laín Calvo, 34) a las 19:30 horas con entrada libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por el periodista Óscar del Hoyo.

'La noche líquida' propone nadar entre dos aguas, en medio del abismo, en ese instante donde la memoria se funde con los hechos, cuando las expectativas pesan más que la razón y nuestras aristas redibujan la frontera de lo real. Seres sin rostro en la negrura de un pantano, jazz en el cumpleaños de Hitler, hombres mojados y niños hechos a retazos, ojos vidriosos que atraviesan entrañas, dedos que sostienen cigarros junto a la piscina, mujeres que gritan desde las profundidades. Y alguien que corre en la oscuridad.

Estos personajes anidan su miedo en lo acuático, lo que fluye, y sienten que la vida se les escapa entre los dedos, como cuando intentamos beber con las manos: el agua terminará escurriéndose en un charco que todo lo empapa. Y, aquí, bajo la superficie, ya trasluce una sombra.En vísperas de comenzar sus vacaciones, bajo un calor insoportable, ambos tienen mil cosas en la cabeza que resolver, y todas ellas parecen urgentes. La vida contemporánea ya se caracteriza, sin embargo, por no saber precisar dónde reside de verdad la importancia, así que cada pequeña decisión, tarea, contratiempo, se afronta como un asunto de vida o muerte.

Miguel Garrido de Vega (O Barco de Valdeorras, 1989) es escritor y abogado. Fue finalista del Premio Nadal 2025. Colabora habitualmente con la revista literaria Zenda, la revista cultural El Asombrario, la revista sobre cultura japonesa Kaibun y la revista sobre el mundo del haiku Hotaru, entre otros medios. Su primera novela, 'Meigallo' (2017), resultó finalista en los Premios Ignotus 2018.

Sus relatos se han publicado en editoriales como Salto de Página, Eolas u Orciny Press, y también por la Escuela de Imaginadores; han sido seleccionados por Pórtico-AEFCFT entre lo más destacado del género escrito en España entre 2015 y 2018, y han sido premiados por el Ayuntamiento de Ferrol, Bibliotecas Públicas de Madrid o Eurostars Hoteles, entre otros. Sus haikus han sido premiados e incluidos en antologías colectivas, codirige *terror añadido -un pódcast sobre el mundo laboral, la salud mental y otros terrores cotidianos-, colabora con el pódcast literario Noviembre Nocturno, coordina clubes de lectura y es profesor de escritura creativa.