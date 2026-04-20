'El anillo del nibelungo', la gran novela wagneriana de Enrique García Revilla

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

No se le ha ocurrido invadir Polonia ni bombardear Vietnam durante la escritura de esta novela, pero Enrique García Revilla (Burgos, 1975) se ha sumergido en la obra de Richard Wagner como pocos artistas a la hora de concebir una obra, en este caso literaria, inspirada en el compositor de Leipzig. «Siempre fui muy wagneriano. Me gusta mucho esta etapa de la historia de la música, el gran Romanticismo del siglo XIX. Berlioz es otro compositor que me encanta de aquella época», señala el profesor del IES Comuneros de Castilla, músico en la Orquesta Sinfónica de Burgos, crítico de la revista musical Scherzo y escritor. «No sé en qué orden, pero eso soy», ríe.

‘El anillo del nibelungo’ (Edhasa), quinta novela del autor burgalés, será presentada este miércoles, 22 de abril, a partir de las 19:30 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal en un acto que cuenta con la colaboración de la Asociación Provincial del Libreros y del Ayuntamiento de Burgos. García Revilla estará acompañado por José Miguel González Hernando, director artístico de la Sociedad Filarmónica de Burgos.

La nueva novela de García Revilla narra una fascinante historia donde «Alberich, enano de las profundidades de la tierra, roba del río Rin el oro maldito, ese que hará más poderoso que los mismos dioses a aquel que sea capaz de forjarse un anillo con él. En la novela se entrelazan aventuras e historias de dioses, como Wotan, el rey tuerto que anhela recuperar el anillo, o Fricka, celosa diosa de la fidelidad; de gigantes, entre quienes Fafner, transformado en dragón, custodia el deseado anillo; de héroes, como Siegmund, que recupera la espada de su padre Wotan, y también su hijo Siegfried, que derrotará al dragón... y las valkirias, hijas de los dioses, como Brunilde. Sólo ellas pueden romper la maldición.

El proyecto de ‘El anillo del nibelungo’ nació hace muchos años, cuando a García Revilla le encargaron escribir las notas al programa de ‘El anillo sin palabras’ para la temporada de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. «En cuanto entras en la obra de Wagner sólo puedes pensar que cuánto he tardado en llegar ahí. Es uno de los más grandes», asevera. «Luego pensé si existía una novela sobre la tetralogía [compuesta por ‘El oro del Rin’, ‘La valquiria’, ‘Sigfrido’ y ‘El ocaso de los dioses’] y vi que sólo había una adaptación al cómic y no muy buena... Es curioso, porque tenía el argumento ya hecho, porque de lo escrito por Wagner no me podía salir, y es la novela a la que más tiempo he dedicado» señala. «Tampoco me podía ceñir mucho al original, porque sino lo haría un tanto aburrido. El libreto, que escribió el propio compositor, es muy difícil... Tengo una amigo en Francia ‘antiwagneriano’ que dice que es feo incluso», ríe. «A mí me apasiona Wagner y espero que en la novela se note».

Un proyecto ambicioso

Enrique García Revilla, en todos los ámbitos artísticos de su vida, se presenta como alguien exigente y ambicioso. Le encantan los retos y, dada su vasta cultura, sabe conjugar muy bien todos los ingredientes que echa en cada uno de sus proyectos. «Escribir un libro es una carrera de fondo. Hay que ponerse con ello en serio y es clave tener una gran mucha motivación durante, en este caso, la escritura de la novela. No pensar más allá de su punto final. Luego ya vendrá dónde se publicará, las presentaciones y otros detalles... Primero hay que acabar la novela», explica y añade que envió el manuscrito a varias editoriales en cuanto lo tuvo finiquitado. «Edhasa fue la primera en contestar positivamente y estoy contento con el resultado. El libro ha quedado muy bien, ¡me encanta la portada!», subraya el autor de 'Cernégula' y 'Canción del Machichaco'.

'El anillo del nibelungo' es la quinta novela del autor burgalés.SANTI OTERO

Uno de los aspectos que el escritor y músico cuidó a la hora afrontar la novelización de las óperas de Wagner fue que el futuro lector entrara con facilidad en el mundo mitológico de la novela. «Mi intención era trascender el mundo del compositor y que la novela la pudiera leer cualquier persona, no es un libro para expertos. Porque yo tampoco soy un experto en la mitología nórdica. Estoy aquí por Wagner... Mis novelas favoritas son los clásicos del siglo XIX». Dioses, inmortales, nibelungos, gigantes, humanos y animales aparecen en el listado de personajes que amanece en las primeras páginas del volumen y ayudarán a seguir la narración.

Con una prosa elegante y muy musical, «yo leo muy despacio y soy de los que oye la voz de los personajes», Enrique García Revilla ha construido toda una catedral literaria en torno a las óperas de Richard Wagner, la mitología nórdica y la literatura épica que nació con Homero. ‘El anillo del nibelungo’ se presenta como una novela muy accesible para todas las edades, exportable a todo el mundo, «me encantaría que llegara a Alemania», que recupera el mundo de los mitos y la aventura que han tratado en tantas ocasiones las grandes plumas de la literatura.