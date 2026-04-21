Rubén Amón presenta en Burgos su libro ‘Morante, punto y aparte’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

«La plaza de la Maestranza temblaba aún ante la historia viva del toreo que es Morante de la Puebla, ante una lidia antológica, una obra indescriptible, que fue de rabo y que era de Puerta del Príncipe sin rabo también [...] No sé si somos conscientes aún del privilegio de haber sido testigos de un capítulo de la historia de semejante magnitud. Morante abrió en canal el archivo de su cabeza, que es enciclopédica. Habitan en ella todos los grandes intérpretes desde los tiempos de La Lidia, las tauromaquias decimonónicas que invadieron los principios del siglo XX, hasta el toreo más depurado y hondo, que al final, como decía Rafael de Paula, ‘es como fue, es y será’».

Con estas palabras arrancaba el crítico taurino de El Mundo Zabala de la Serna su crónica de la corrida del pasado 16 de abril en La Maestranza donde, según los expertos en el arte de Cúchares, el diestro de La Puebla del Río realizó una de las mejores faenas de su carrera encendiendo los abarrotados tendidos de la plaza sevillana.

Todas esos aficionados se estremecieron en la tarde del lunes, 20 de abril, cuando Morante fue empitonado gravemente en el mismo ruedo andaluz. Fue operado de urgencia en la enfermería de la plaza y en estos momentos se recupera favorablemente en un hospital de Sevilla.

Para ahondar en la figura del torero y de toda su mística, el periodista Rubén Amón presenta este miércoles en Burgos su último libro, 'Morante, punto y aparte' (Espasa), a partir de las 20:15 en el salón de actos del Museo de la Evolución Humana en un acto con entrada libre hasta completar el aforo. El autor estará acompañado por la periodista Leticia Ortiz.

Morante de la Puebla, en el Coliseum Burgos en 2022. SANTI OTERO

«Morante de la Puebla no es solo un torero. Es un acontecimiento. Una categoría. Una religión civil. Un artista que ha atravesado el tiempo y el toreo hasta convertirse en una figura social, política, estética y cultural de primer orden», señalan desde la editorial. «La conversión de Morante de la Puebla en fenómeno de masas, en ídolo contracultural, en icono transversal ha coincidido con su temporada más arrebatadora, la de 2025. Rubén Amón ha querido capturar el instante antes de que se disuelva. Narrar lo que ha pasado sin que nadie haya sido capaz de explicarlo del todo. Porque el morantismo no es una moda: es un síntoma, un misterio, una forma de entender el arte, la identidad y la nostalgia».

Rubén Amón (Madrid, 1969) es periodista y escritor. Su carrera profesional comenzó a 18 los años en Antena 3 Radio. De allí se traslada a El Mundo en 1990, en Cultura, antes de ser enviado de guerra en los Balcanes, y corresponsal en Roma y en París. Ha escrito para diferentes periódicos extranjeros (Reforma de México, Corriere della sera, Libération), ha sido columnista y reportero de El País y desde 2019 es articulista de El Confidencial. Sus diferentes libros y ensayos una docena abarcan temáticas tan dispares como los toros, el fútbol, la política y la ópera.

Colabora en diversos espacios de radio y televisión, como Más de uno, de Onda Cero, o El Hormiguero, de Antena 3. También dirige y presenta en Onda Cero el espacio semanal La Cultureta.