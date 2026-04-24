De la ‘Miscelánea’ de lo desconocido (que asusta) a un canto colectivo por la vida

Un momento de la representación de 'Miscelánea' ayer en el Teatro Principal de Burgos a cargo de Estrella R.Oscar Corcuera

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras la concepción y el estreno en Ciudad Rodrigo, Estrella R acercó ayer su proyecto más personal a las tablas del Teatro Principal. ‘Miscelánea’ empezó siendo una madera a la que agarrarse ante el temporal de la incertidumbre que agobiaba entre las paredes de un hospital donde ingresa el amor más grande de una madre. Reflexiones y pensamientos en un cuaderno que comenzó como «un refugio de papel en la soledad de una habitación de hospital» y se transformó en una propuesta de teatro- documento que busca «sacudir conciencias» y «dar voz a la salud mental y especialmente en el ámbito infanto- juvenil».

Estrella R. no pensaba en teatro cuando empezó escribir un diario a modo de cuaderno de bitácora para «sobrevivir» a los casi tres meses que su hija estuvo ingresada. Esos textos fueron el germen de ‘Miscelánea’, una pieza artística que es, ante todo, «un ejercicio de honestidad brutal y un canto a la esperanza y a la vida».

Un proceso largo de dolencias, ingresos, malestar sin una respuesta. Estrella lo vivió en primera persona. No había un diagnóstico claro para lo que estaba padeciendo su hija. Hasta que llegó. El Síndrome 22q11. Antes de ese nombre llegara los médicos señalaba que «lo que le pasaba a mi hija era una miscelánea de patologías clínicas» y de ahí el título de la obra.

La transformación de este material íntimo en arte escénico fue «fruto de la complicidad». En el verano de 2024, durante la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Estrella compartió sus cuadernos con «dos viejos amigos», Juan Carlos Fernández y Mamen Campo, miembros de la compañía Ruido Cantabria, quienes se encargaron de «crear una dramaturgia».

Un año después, lo que eran unas notas de desahogo se convirtieron en una propuesta artística que se estrenó un año después en la misma feria en la que nació y donde, «a pesar de que no teníamos expectativas, cosechó un éxito rotundo». Se realizaron diversos pases con 90 espectadores y «tuvo una gran acogida entre profesionales del sector», recuerda Estrella.

Ayer se estrenó en el Teatro Principal, en su casa, en Burgos. Se despliega una pieza entre el teatro, el documental y el coloquio con el público rompiendo la cuarta pared. La propuesta fue una «inmersión directa y salvaje» en problemáticas actuales de salud mental como los Trastornos de la Conducta Alimentaria, las adicciones, los trastornos psicóticos, la ansiedad o la depresión. Algo visto no sólo desde el punto de vista del paciente, sino, también, desde la familia que acompaña en ese proceso. Duelen las heridas aunque no sean de otro. Y por eso el diálogo con el público resulta terapeútico.