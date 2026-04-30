María Estébanez desvela las claves de la promoción literaria en la Biblioteca de San Juan

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

La gran mayoría de los escritores no saben qué hacer con su manuscrito tras poner la palabra fin en la última página. Cuando consiguen un sello editorial que acoja su trabajo, que tampoco es una meta fácil, tienen que darlo a conocer al público. Y aquí comienza otra aventura.

De este camino hablará este lunes, 4 de mayo, en el salón de actos de la Biblioteca Pública de San Juan, la escritora burgalesa María Estébanez Espinosa a partir de las 19 horas en una conversación con la profesora y escritora Paloma Ruiz-Rivas. El acto tiene entrada libre hasta completar el aforo.

Estébanez, novelista y comunicadora audiovisual, cuida y trabaja mucho la promoción de sus novelas. Tanto con 'La noche de las flores' como de 'El silencio de la Reina', ambas publicada por la editorial Atticus y pertenecientes a la serie 'Los crímenes de Müller', ha realizado varias presentaciones, actos en bibliotecas, clubes de lecturas, firmas...

«Llevo diez años pensando y dando forma a este proyecto, que en mi cabeza son cuatro libros. Además del propio texto de las novelas, hay otros elementos muy importantes a su alrededor: la música [en la solapa interior hay un código QR para escuchar una lista de canciones en Spotify que han inspirado a la escritora], el diseño de la portada, los vídeos y fotografías que hay en las redes sociales... todas herramientas que ayudan al lector a meterse en la atmósfera de la historia y que creo que en estos tiempos dan un valor añadido a la novela», indicó la autora a este periódico.

De estos elementos, claves en las nuevas formas de comunicación, hablará Estébanez este lunes. Revelará las claves, los errores y hasta algunos secretos que rodean la azarosa e muchas veces impredecible vida comercial de un libro en una charla que ha bautizado como 'El arte de la promoción'.