Último concierto de Grave Noise en Burgos hasta nuevo aviso: «Ha sido una decisión muy complicada»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las despedidas siempre son amargas, pero la de Grave Noise deja un regusto agradable. El combo soriano-burgalés de thrash metal lo deja por un tiempo, con conocimiento de causa, para regresar el día de mañana con «nuevo disco» y «demostrar, una vez más, de qué pasta estamos hechos».

Con este parón indefinido hasta nuevo aviso, la banda ofrecerá uno de sus últimos conciertos en Burgos, donde «el trato es exquisito y nos sentimos muy queridos». En casa, y más a gusto que en brazos, estarán este sábado 16 de mayo gracias al Metal Souls Fest, que encara su segunda edición en la sala Andén 56 junto a Angelus Apatrida, Silver y Dani Zapata en calidad de invitado especial.

«El público burgalés siempre responde», reconocen los Grave Noise «encantados» de compartir escenario con una leyenda como Silver, toda una «influencia» desde que descubrieron a Muro siendo unos chavales. Y qué decir de los Angelus, «gente encantadora» con la que han generado «buenos recuerdos para la posteridad» y «culpables», en gran medida, de que «hayamos llegado hasta aquí».

No será un bolo al uso del Metal Souls Fest para Iker Sanz (voz y guitarra), Edu Sanz (guitarra), Fer Mediavilla (batería) y Jorge del Pozo (bajo). «Habrá alguna sorpresa a modo de colaboración», avanzan con la firme intención de dejar el pabellón bien alto.

Con un par de fechas pendientes de confirmar más adelante lejos de tierras burgalesas, la banda se sincera sobre el paso dado. «Ha sido una decisión muy complicada, pero llevábamos tiempo con ello en la cabeza». Mal que pese, la vida adulta pasa factura y ganarse el pan haciendo thrash metal es harto complicado. Que quede claro, eso sí, que «creemos firmemente en que podemos hacer mucho más y seguimos queriéndonos como el primer día».

«No es un adiós definitivo ni mucho menos», inciden antes de remarcar que «solo queremos respirar y no tirarnos de cabeza al bucle actual de la inmediatez». Mientras, Iker y Jorge seguirán dando caña con el grupo de punk vallisoletano Kanteros sin perder de vista que «lo primordial será encontrar los espacios necesarios para poder componer lo que será el próximo disco de Grave».

Echando la vista atrás, lo más valioso de estos 13 años de andadura es «haber mantenido los pilares de la banda intactos». Como en cualquier proyecto, se han dado «momentos más tensos que otros». Sin embargo, «siempre hemos creído en la amistad que nos une». Eso y la ética, por encima de todo, pese a los «reveses» experimentados en una escena «bastante corrompida».

«Siempre hemos sido fieles a nuestros principios y nos hemos negado a caer en esa inercia». Quizá les hubiese ido mejor sentándose junto al Diablo, pero no se arrepienten en absoluto. Todo lo contrario. «Es para estar orgullosos, aunque darte cuenta de que algo que debería ser una hermandad se convierte en un negocio no nos gusta». De todo hay en la viña del metal. Gente fantástica, sobre el escenario o entre bastidores, y «mucho buitre que, lejos de primar y cuidar la escena, alimenta el ego y si no se le lame el culo intenta perjudicarte».

Más claro agua. Grave Noise siempre fue un grupo incorruptible. En lo humano y en lo musical, causando sensación con sus dos álbumes de estudio y el Zurbarán Rock tras ganar el Festival de Las Candelas en 2023. Por eso acabarán volviendo. Tarde o temprano y con «un regreso a lo grande en todos los sentidos».