«Cualquier cosa en la vida de Angelus Apatrida no la imaginábamos hace 25 años»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hace ya mucho que los Angelus Apatrida se acostumbraron a codearse con los grandes. Desde la más absoluta humildad, pico y pala, sin olvidar nunca sus orígenes. Guillermo Izquierdo y compañía saben, por experiencia propia y ajena, lo que cuesta llegar y -sobre todo- mantenerse. Por eso, precisamente, valoran cada logro y agradecen el respaldo de quien estuvo ahí desde el principio.

Cuarto de siglo después, el combo albaceteño celebra dos efemérides por todo lo alto. Su nacimiento, por supuesto, y la salida de aquel Evil Unleashed que les abrió las puertas de la escena. Desde entonces, los Angelus no han dejado de crecer y Burgos constituye una de sus plazas fetiche. De ahí que hayan optado por ofrecer un espectáculo irrepetible, de dos horas y tralla a raudales, este sábado 16 de mayo en la sala Andén 56 de la mano del Metal Souls Fest.

Pregunta. Otra vez en Burgos. ¿Cómo se presenta el Metal Souls Fest?

Respuesta. La verdad es que teníamos muchas ganas de volver a Burgos, una ciudad con un público que siempre nos ha tratado siempre increíblemente bien, tanto cuando íbamos a salas más pequeñas como en el Andén o el Zurbarán Rock. Es increíble la reacción y la relación que tenemos con el público de Burgos y alrededores.

P. En esta ocasión junto a Silver, Grave Noise y Dani Zapata. Vieja y nueva escuela. ¿Podría decirse que Angelus Apatrida se sitúa entre medias?

R. Independientemente de los años que llevamos en activo, Angelus es nueva escuela. Por el tipo de música que hacemos y porque somos una banda relativamente joven todavía. Tenemos muchas influencias de la vieja escuela, evidentemente, aunque también creo que Angelus ya es una banda que influencia a otros músicos.

P. A mediados de abril, Grave Noise anunció un parón temporal. Mala noticia para la escena.

R. Grave Noise es una de las mejores bandas nuevas de thrash que ha dado este país. Por un lado piensas: «qué mierda». Ojalá retomen pronto la actividad, pero igual es necesario hacer un parón, un punto y seguido para ver qué pasa. Nosotros nunca lo hemos hecho ni nos lo hemos planteado, aunque a veces el cuerpo te pide descansar más.

Hemos tenido la suerte de poder dedicarnos a esto profesionalmente, así que no puedes parar porque es tu trabajo. Sin embargo, durante los últimos dos o tres años sí que nos podemos permitir tocar muchísimo menos; estar más tiempo en casa, con los amigos y con la familia y no tanto de gira.

Lo único que espero es que los Grave Noise no tarden mucho en volver porque son una bandaza.

P. El concierto de este fin de semana será sumamente especial al celebrarse el 25 aniversario del grupo y la salida de Evil Unleashed hace dos décadas. ¿Qué se va a encontrar el público que asista al Andén 56?

R. Queríamos hacer un concierto muy especial porque hemos tocado hace relativamente poco a una distancia no muy lejana de Burgos. La idea es ofrecer un show exclusivo de dos horas que lleva lo mejor de nuestra discografía. Además coincide con el 20 aniversario de Evil Unleashed, así que tenemos también un par de temas preparados que normalmente no solemos hacer. Va a ser un concierto único y no sabemos cuándo se volverá a repetir.

P. Arropar a Megadeth en su gira de despedida por España. ¿Lo hubieseis imaginado hace cuarto de siglo?

R. Hace un cuarto de siglo, obviamente, no. Cierto es que ya hemos girado con Megadeth en varias ocasiones. Lo hicimos por primera vez en 2011 en el Carnage Tour que hicieron con Slayer y en los últimos 15 años, casi siempre que han venido a España, nos han elegido para telonearles. Aparte, hemos estado con ellos en otros sitios fuera del país.

Para nosotros es un placer. No solo lo de Megadeth. Cualquier cosa en la vida de Angelus Apatrida no la imaginábamos hace 25 años. Aún así, esto nos parece increíble porque es una de nuestras bandas favoritas de siempre y va a ser un honor poder acompañarles en estas fechas.

P. 25 años dan para mucho. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de la banda en todo este tiempo?

R. No sabría decir. Si te soy sincero, no me gusta hablar de los peores momentos porque siempre hemos intentado sobrepasarlos y los hemos arreglado tirando hacia delante. ¿Los buenos? Todo lo que pasa en Angelus Apatrida son buenos momentos, pero me quedo con los que están por venir.

P. El rock en general, y el metal en particular, siguen vivos. De lo contrario, no habría tantos festivales llenando grandes aforos. Aun con todo, ¿temes que en algún momento pueda explotar la burbuja?

R. Hay una burbuja muy gorda. Los festivales cada vez se están engordando más y todo es mucho más caro. Las bandas giran más y muchas de las grandes siguen en activo, aunque en realidad es algo que siempre ha ocurrido. También está el típico fan que nunca apoya el underground y que solo va a festivales grandes para ver a Metallica, Iron Maiden, AC/DC... Lo que sí te puedo decir como banda es que cada vez es más difícil entrar en en macrofestivales. Si te fijas, muchos de los nombres que aparecen en pequeño son de bandas muy grandes.

P. En las salas, mientras tanto, el panorama no parece demasiado alentador. ¿Están en peligro de extinción?

R. No creo que estén en peligro de extinción ni mucho menos. Va habiendo cribas, pero dentro del circuito en el que nos movemos no ha cambiado mucho en los últimos años. En nuestro caso, hemos ido escalando posiciones y tocando en salas más grandes donde te enfrentas a otro tipo de problemas.

Hay muchas salas que tienen costes muy altos. La producción es muy elevada y a veces no te salen los números si quieres hacer equis espectáculos. Pero bueno, la verdad es que tenemos bastante suerte y seguimos funcionando bien. Por otro lado, sé que es muy duro el trabajo que hacen las salas para poder sobrevivir mes a mes, año tras año. Por eso es tan importante apoyar un poco más esos circuitos que el de los de los macrofestivales que ya se mantienen solos.

P. ¿Para cuándo nuevo material?

R. Ahora mismo, justamente, estamos en el estudio grabando cosas nuevas. De momento no queremos desvelar nada, ya iremos informando a su debido tiempo.