Los 50 años de la Feria del Libro de Burgos merecen esta fiesta

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Este miércoles, en la sala de prensa de la Fundación Círculo, se respiraba una atmósfera especial. No todos los días se cumple medio siglo y no todos los años se organizan eventos de tal categoría cultural como el que se presentó: la Feria del Libro de Burgos de 2026, que con «un maravilloso lema: ‘50 años en un abrir y cerrar de hojas’», como señaló la directora de la fundación, Laura Sebastián, acercará a las orillas del Arlanzón a algunas de las mejores plumas de la novela, el ensayo, la poesía, el cómic y la literatura infantil y juvenil del panorama actual en fechas del 28 de mayo al 7 de junio y en varios espacios del centro de la ciudad.

Este aniversario es «más que una cifra. Son cinco décadas de lectores paseando por las casetas, pese a las inclemencias del tiempo burgalés. Son libros que encuentran nuevos hogares, autores que comparten sus historias y una ciudad que ha hecho de la lectura una de sus señas de identidad cultural y social», subrayó Sebastián. «La Feria del Libro ha sabido mantenerse viva generación tras generación. Ha evolucionado y, sobre todo, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perderse la esencia principal de la Feria: ser un lugar de encuentro con los libros», indicó y recalcó que la Feria de Burgos es «un referente nacional» porque está organizada, con el apoyo de muchos colaboradores, por los libreros de la ciudad.

A pesar de que Burgos se ha convertido en los últimos años en unos de los lugares obligados de visita para los más importantes escritores, siempre hay mucha expectación por conocer el conjunto de celebridades de las letras que estarán en la Feria del Libro cada primavera. La pléyade de autores que ha reunido la Asociación de Libreros, que lleva desde el septiembre pasado trabajando en ello, no tiene nada que envidiar a cualquier evento del ámbito nacional.

Autores y lectores

Anoten nombres y fechas (los lugares y las horas se concretarán próximamente): Elísabet Benavent (28 de mayo, que abre la Feria), César Pérez Gellida (28 de mayo), Edu Flores (29 de mayo), Joana Marcús (30 de mayo), Sandra Delaporte (30 de mayo), Lana Corujo (1 de junio), Jesús Carrasco (2 de junio), Santiago Díaz (2 de junio), Sergio del Molino (3 de junio), Leonardo Padura (3 de junio), María Oruña (4 de junio), Pedro Simón (4 de junio), Fernando Aramburu (4 de junio), Manuel Vilas (5 de junio), María Hesse (6 de junio)... Así, hasta cincuenta autores.

«Tampoco olvidamos el talento burgalés», señaló la directora de la Fundación Círculo, «que tendrán su especial reconocimiento en esta Feria». Hasta 35 escritores de la tierra firmarán o presentarán sus nuevas obras. Entre estos últimos cabe destacar Miguel Ángel Santamarina (’La guerra que cambió España’), Marina Aguirre (’Luna: El poder oculto’) y Moisés Pascual Pozas (’El viento me cuenta cosas’).

La literatura infantil y juvenil, que cada año gana más peso en la cita burgalesa, traerá a grandes autores e ilustradores de libros dedicados a pequeños y jóvenes. Sebastián expuso que es muy importante «sembrar el hábito de la lectura» en estas edades, ya que son los lectores del presente y del futuro.

Algunos de los libros que serán protagonistas en la Feria.SANTI OTERO

Por su parte, la concejala de Cultura, Andrea Ballesteros, subrayó que «la ciudad de Burgos ha entendido siempre que la cultura es una de sus grandes señas de identidad» y que la Feria del Libro «es uno de los acontecimientos culturales del año y un espacio de encuentro», agradeciendo «el esfuerzo, el compromiso y la constancia del gremio de libreros, que es fundamental para el desarrollo y el impulso de la ciudad».

El presidente de la Asociación Provincial de Libreros, Álvaro Manso, agradeció a las instituciones y empresas que colaboran en la organización de este evento literario, haciendo hincapié en el Ayuntamiento y en la Fundación Círculo. «Hay un punto de inflexión desde que vosotros [refiriéndose a Laura Sebastián] estáis en las ferias del libro, hemos ganado en calidad, lo cual es muy importante», destacó Manso para luego enfatizar que «la Feria existe porque existen las librerías». Afirmó que, desde hace muchos años, «hay en torno a veinte librerías fijas en la ciudad que luego, según sus circunstancias participan o no en la Feria» y que este guarismo es constante porque «hay estabilidad en el número de lectores en la ciudad. Somos una de las ciudades con mayor número de librerías por habitante».

Las librerías participantes en esta edición son: Librería del Espolón, Luz y Vida, La Llave, Margof, La Silla Mágica, Mar de Hojas, Música y Deportes, Bosque de Letras, Dina 4, Viñetas y La Maison Des Quatre Chats. También tendrán su caseta el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación de Burgos y la Institución Fernán González, la Universidad de Burgos y el Instituto Geográfico Nacional.

Colaboradores

Además de las librerías e las instituciones, la Feria del Libro de Burgos cuenta con una serie de colaboradores y asociaciones en las actividades del programa que van en aumento año tras año. El presidente de los Libreros citó, entre otros, a la Asociación Síndrome de Down Burgos, la Asociación de Profesionales de las Bibliotecas de Burgos, la Fundación Oxígeno, el Colegio de Arquitectos o el Festival Tribu. También citó a Proburgos, la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, que cederá un espacio en el Fórum Evolución para algunas de las presentaciones de libros, añadiendo este lugar a los habituales del Teatro Principal -Sala Polisón y Salón Rojo- y las carpas afincadas en el paseo del Espolón.

Una de las grandes novedades de esta edición será la presencia de editoriales en las casetas de la plaza Mayor. Algunos de los sellos más importantes de la literatura en castellano compartirán espacio con las librerías de Burgos, «que este año serán más grandes» aseveró el presidente de la Asociación de Libreros. «Es un nivel impresionante de editoriales. Esto no es fácil de ver, sólo ocurre en Valencia y aquí». Esos sellos son: Tusquets, Seix Barral, Destino, Crossbook, Alfaguara, Salamandra, Ediciones B, Montena, Anagrama, Siruela y grupo Contextos.

Álvaro Manso también resaltó la potencia de la feria infantil y juvenil, «de la que se encarga Víctor [Adot], es un éxito total. Este año damos un pasito más y hacemos una programación especial para el público juvenil y cuatro autoras de gran nivel nos acompañarán». Sobre los autores de Burgos que forman parte de la programación señal que «la asociación hace una media de 70 presentaciones a lo largo del año y la mayoría son de autores locales. Damos una importancia grande a lo que sería a la producción local».

Para finalizar, Manso indicó que este año no se va a realizar el 'catalibros' dentro de la Feria, «haremos una edición especial más adelante», pero va a realizarse el último día de la cita librera «un maridaje entre vinos gaditanos y la Generación del 27, que me parece una idea maravillosa. Creo que va a haber muchas actividades dentro de la Feria y que van a sorprender», concluyó.