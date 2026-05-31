Lana Corujo presenta en la Feria del Libro de Burgos el gran éxito ‘Han cantado bingo’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Es uno de los títulos de la temporada y no se ha bajado de la lista de los libros más vendidos en España desde su publicación. La novela ‘Han cantado bingo’ (Reservoir Books) llega a la Feria del Libro de Burgos para ser presentada este lunes por su autora, Lana Corujo (Lanzarote, 1995) en la carpa grande del Espolón a partir de las 20 horas. La escritora estará acompañada por el autor burgalés Raúl Elena.

En ‘Han cantado bingo’ todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado -un volcán redondo como una panza bocarriba-, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo?

En un cartón de bingo aparecen quince números -los mismos que las edades de la protagonista a lo largo de la novela, presentes como una mosca o una mariposa revoloteando sobre el título de cada capítulo-, y en esos diez minutos suspendidos que dura una partida, todo es posible. ‘Han cantado bingo’ presenta una familia con un don que se hereda y se sufre, y una historia agreste como el rofe grueso de Lanzarote. Con un lenguaje juguetón y cautivador, cruel y bellísimo, Lana Corujo nos acerca a los silencios y la culpa, las verbenas, las heridas y la magia oscura que solo se teje entre dos hermanas que comparten un secreto.

Por ‘Han cantado bingo’, la autora canaria ha recibido el Premio Javier Morote de Todostusllibros a la mejor autora revelación, el Premio Librería de Mujeres 2025 y el Premio Azagal 2026 de literatura juvenil.

Otros actos del lunes

A las 18.30 horas, Pablo Cerezo presenta 'El cuerpo enunciado. Cómo el tatuaje explica nuestro tiempo' (Siglo XXI) en la carpa grande del Espolón. Presenta: Samuel Peñas.

A las 19 horas, Jesús María Álvarez presenta el libro 'Experiencias, anécdotas y reflexiones de vida. Proyecto Educativo y de Cooperación Internacional al Desarrollo UBU-Bangalore de la Universidad de Burgos' en la Sala Polisón del Teatro Principal.

A las 20 horas, en la carpa pequeña del espolón, presentación de Arquifoto Burgos. Maratón fotográfico de arquitectura contemporánea 2023, 2024, 2025 con Javier Achirica Vidal, presidente de la Demarcación de Burgos del COACYLE y Diana Hernando Navarro, vocal de la junta directiva.