Moisés Pascual Pozas presenta en la Feria del Libro de Burgos ‘El viento me cuenta cosas’

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Enfrentarse a un texto suyo puede suponer un esfuerzo, pero la recompensa es enorme. Porque Moisés Pascual Pozas es un titán de las letras. Un escritor con mayúsculas. Sabio y huidizo, adentrarse en su literatura es conocer de cerca los más pequeños recovecos del alma humana. El amor, la mezquindad, la amistad, la pasión, la crueldad... Todo narrado hasta el límite. «En mi literatura no hay medias tintas», avisa.

No es fácil verle por las calles de Burgos, ya que gran parte del año reside en México y en Italia, donde desde hace años ha encontrado sus otros lugares en el mundo. Sea donde sea, siempre tiene un rincón donde hacerse cueva para leer y escribir.

Este jueves, 4 de junio, presenta en la Feria del Libro su última novela, ‘El viento me cuenta cosas’, acompañado por el escritor y profesor Francisco Castaño y el director del Museo de Burgos, Luis Araus. La cita será en la carpa pequeña de Espolón a partir de las 19:30 horas.

«Esta novela la publiqué primero en otra editorial y con otro título, pero era una edición nefasta», revela. «Pero contacté con Jesús Herrán, editor de Valnera [sello cántabro que publica, entre otros, a los burgaleses Jesús Carazo y José Antonio Abella], y tras varias conversaciones, fuimos con ello adelante... Estoy encantado con el trato de Jesús y por lo bien que ha quedado el libro, es fabuloso. La portada de Maite Niebla recoge perfectamente el espíritu del libro, es una ilustración muy muy buena», declara.

Moisés Pascual Pozas admite que su narrativa no es sencilla ni simple. «Pero no me sale de otra forma. La lectura de mis libros necesita lectores que no vengan a pasar el rato, ¡y claro que van a disfrutar!», subraya. «Entiendo esas novelas de evasión que entretienen a miles de lectores, que venden mucho... pero el poso que te dejan es poco o nada. Que no me vendan eso como literatura».

Resumir la trama de ‘El viento me cuenta cosas’, título rescatado de un viejo tango homónimo de Juan D’Arienzo y Alberto Echagüe, es bastante complicado. Hay una historia principal con muchísimas ramificaciones y personajes, todos con sus glorias y miserias, que Moisés Pascual Pozas va poniendo en su camino. Avelino Álvarez Rufián nace en plena Guerra Civil, hijo de una mujer y un miliciano, que acaba abandonado en un orfanato.

«Huérfano, seminarista, panadero de tahona, dependiente de ultramarinos, profesor de academia, contable de cantera, funcionario de prisiones… Su biografía posee algo del pícaro tradicional y algo también del antihéroe moderno condenado a reinventarse continuamente para seguir adelante. Su vida sentimental, compleja y movediza, va dejando además un rastro de relaciones que terminan componiendo una suerte de cartografía emocional de toda una época», señala el profesor y músico Juan Marín en una reseña de la novela que ha gustado al autor.

Carmelo nos cuenta

Para narrar la historia de Avelino, el autor burgalés cuenta con Carmelo, un enano que asiste a un taller de escritura. Un día aparece una mujer, Olivia, que posee unos cuadernos escritos por Avelino. Se los entrega a Carmelo -o Carmelín, como muchos le llaman- con el encargo de que los ordene y reescriba su historia. «Carmelito lo hará, pero también se inventará cosas, mentirá, tendrá conversaciones con otras personas... La novela es muy coral. A mí siempre me han importado mucho las voces y los puntos de vista múltiples a la hora de narrar una historia», indica el escritor. «Pero no programo nada, sale... No sé cómo apareció Carmelito en la novela. Luego corrijo y doy muchas vueltas al texto, muchas. Como decía García Márquez, una novela no se acaba, se abandona». A Avelino y a Carmelo se unen otros personajes como Florencio Ortega o Restituto Bustamante. Y un rosario de mujeres con nombres como Celia, Bea, Alba, Cristina, Paloma, Mariana, Milagros o la citada Olivia.

«Como sucede también en el Quijote, hace falta un cronista ambiguo, un particular Cide Hamete Benengeli que sostenga el artificio. Para ello el autor crea la figura extraordinaria del enano Carmelo, personaje bufonesco y melancólico que irá reconstruyendo las andanzas de Avelino a partir de materiales ajenos, recuerdos fragmentarios y testimonios cruzados. La propia vida de Carmelo constituye ya otra novela dentro de la novela, una especie de espejo deformante y entrañable de la historia principal», destaca Juan Marín.

Opinión Cerralbo mítico Alberto Marroquín

Moisés Pascual Pozas (Santibáñez Zarzaguda, 1947) es licenciado en Hispánicas por la Universidad Central de Barcelona y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Estrasburgo. Ha impartido clases en varios centros educativos de España y en otros países como Inglaterra, Senegal, Marruecos, Líbano, Hungría y Estados Unidos, entre otros. En su obra narrativa podemos destacar ‘Los descendientes del musgo’ (Premio Cáceres de Novela, 1980), ‘El carrusel de la plaza del reloj’ (Premio Juan Gil Albert, 1996), ‘Espejos de humo’ (finalista del Premio Nacional de Narrativa, 2005), ‘Carrusel de sombras’ (2020, finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León) o ‘Los cuadernos de Julián Cameno’ (2021).