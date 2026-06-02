Leonardo Padura visita la Feria del Libro de Burgos con ‘Morir en la arena’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los platos fuertes de la 50ª edición de la Feria del Libro de Burgos llega con la presencia del escritor cubano Leonardo Padura (La Habana, 1955), Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. El autor de obras como ‘Herejes’, ‘Como polvo en el viento’, la serie del detective Mario Conde o la excelsa ‘El hombre que amaba a los perros’ visita este miércoles la capital del Arlanzón con ‘Morir en la arena’ (Tusquets), novela que será presentada en la Sala de Congresos del Fórum Evolución a partir de las 20 horas en un acto conducido por el periodista Álvaro Melcón.

‘Morir en la arena’ narra la vida de Rodolfo, que siempre ha estado marcada por el trauma de la guerra de Angola, pero sobre todo por el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, apodado Caballo Loco. Ahora, recién jubilado, Rodolfo se encuentra con que recobra la intimidad inesperada de su cuñada Nora, viejo amor de juventud, pero también con una noticia inquietante: van a excarcelar a su hermano parricida, aquejado de una enfermedad incurable, y no tiene otro destino que la casa familiar.

En esa tensa espera, y durante poco más de una semana, se reavivarán viejos rencores, secretos familiares que creían enterrados, y en especial los detalles del sangriento asesinato que cambió la vida de todos en la familia. Solo la llegada de la hija de Rodolfo, y la intervención de un joven triunfador en una Habana desahuciada, darán el último y desesperado apoyo a Rodolfo. Un relato dramático que cuenta cincuenta años de historia de un país.

Otras actividades del 3 de junio

Además de la presentación de 'La hija' de Sergio del Molino en la carpa grande del Espolón a las 19:15 horas, la programación de la Feria ofrece estas otras actividades.

A las 12 de mediodía, en la carpa grande, Victoria Hombría y Selva Delgado conducen la actividad 'Lectura fácil ¿es tan fácil?', que consiste en adaptar textos de cualquier tipo para que cualquier persona con discapacidad intelectual, personas migrantes con dificultad para entender el idioma, personas mayores con bajo nivel educativo... puedan comprenderlo y tengan acceso a cualquier información.

A las 18 horas, la Asociación de Profesionales de Burgos realiza la gymkana literaria 'El enigma del faraón'. Salida desde la caseta de información.

Y a las 19:30 horas, en el Salón Rojo del Teatro Principal, el escritor Miguel Petit presenta su obra 'Últimas horas'.