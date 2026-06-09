Los 60 años de ‘El bueno, el feo y el malo’ bien merecen una celebración en Burgos

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Tras su recuperación en el año 2015, el cementerio de Sad Hill de ‘El bueno, el feo y el malo’, situado en el Valle de Mirandilla, entre Contreras y Santo Domingo de Silos, ha pasado de ser «un lugar inhóspito» a convertirse en «un recurso de primer orden para el turismo cinematográfico en la provincia», destacó ayer Carlos Gallo, presidente de Sodebur, en la presentación del programa de actividades que se va a realizar en la zona del Arlanza en torno a la película de Sergio Leone para celebrar el 60º aniversario de su rodaje.

Conciertos, exposiciones, rutas teatralizadas y alguna que otra sorpresa completan la programación donde brilla un simposio oficial con varias conferencias que se realizarán en el Teatro Auditorio ‘Gran Casino’ de Salas de los Infantes. Las otras sedes donde se realizarán los eventos serán el propio cementerio de Sad Hill, el campo de prisioneros de Betterville (en la localidad de Carazo), el campo de fútbol de Contreras y el pueblo de Hortigüela.

«Los días fuertes de esta celebración van a ser del 23 del 26 de julio», señaló Sergio García, presidente de la Asociación Cultural Sad Hill. Recordó el largo listado de instituciones y ayuntamientos colaboradores en esta iniciativa y algunas de las actividades que ya han realizado en este 2026, como el rodaje de un videoclip del grupo vallisoletano Siloé en el cementerio, el concierto del pasado 6 de junio de Flecha & Dr. J en Santo Domingo de Silos, las jornadas de mantenimiento del cementerio -donde, además de amigos de Sad Hill, colaboraron Eurofor y voluntarios del Parque Natural Sabinares del Arlanza- o el hallazgo del cañón con que dispara Eastwood a Wallach antes de llegar a Sad Hill en el Museo Histórico Militar de Cartagena por parte de Diego Montero, miembro de la asociación. «Esto apareció hasta en The Guardian... Para que veáis la capacidad que tiene de generar noticias esta película 60 años después de su rodaje», subrayó Sergio García antes de desgranar el programa.

El jueves 23 de julio, por la mañana, se inaugurarán las jornadas y la exposición ‘El universo de El bueno, el feo y el malo’, que expondrá documentos, fotografías, material de atrezo y testimonios del rodaje del filme de Leone. Estará instalada en el hall del Teatro Gran Casino de Salas. Por la tarde se proyectará la película en la plaza de la Constitución de Hortigüela, con la presentación de Silvia Arribas, directora del Festival Petronila.

El viernes 24 de julio tendrá lugar la conferencia inaugural ‘Desenterrando El bueno, el feo y el malo’ a cargo del director Guillermo de Oliveira y la compositora Zeltia Montes. Después se proyectarán el cortometraje ‘Print de the legend’ (Víctor Matellano, 2023) y el documental ‘Sergio Leone: cinema, cinema’ (Carles Prats y Manel Mayol, 2001).

El sábado 28 de julio se iniciará el simposio oficial con una excursión al campo de prisioneros de Betterville, situado en Carazo. Después, habrá la mesa redonda ‘Protagonistas en El bueno, el feo y el malo’, que moderará Víctor Matellano con la participación extras y equipo técnico de la película. Por la tarde, en el campo de fútbol de Contreras, se celebrará el festival Hijos de Mil Padres 60º aniversario con la actuación de Cardelina, Arnau & The Honky Tonk Losers y Arizona Baby.

El domingo 26 de julio se sucederán tres conferencias: ‘El bueno, el feo y el malo en el contexto de los grandes rodajes internacionales en España’ (por el cineasta y escritor Víctor Matellano, 10:30 horas), ‘Nuevas perspectivas sobre El bueno, el feo y el malo: fuentes de la Guerra Civil, diseño de producción y la escena perdida de Socorro’ (por el documentalista e investigador Peter H. Hanley, 12:30 horas) y ‘El hombre sin nombre en la Trilogía del Dólar’ (por el filósofo y profesor Pablo Huerga Melcón, 17 horas). A las 14:30 horas habrá un descanso con un Vermú Western.

Carlos Gallo y Sergio García, en la presentación de los actos.© TOMÁS ALONSO

Ya por la tarde, excursión al cementerio de Sad Hill y visita teatralizada por el grupo 2º Acto y la actuación de la Banda de Música ‘Alfoz de Lara’. Finalmente, a las 21 horas, se proyectará la película homenajeada en el campo de fútbol de Contreras en colaboración con el Festival Petronila.

Toda la información e inscripciones están disponibles en la web de la asociación www.acsadhill.es.