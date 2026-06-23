Todo lo que necesita saber sobre los eclipses solares que se verán en Burgos hasta 2028

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Este miércoles, 24 de junio, el Museo de la Evolución Humana celebra la charla ‘La tríada de eclipses solares españoles 2026-2027-2028: así se verán en Burgos’ con el astrónomo Rafael Bachiller. Los eclipses solares del 12 de agosto de 2026 (total), 2 de agosto de 2027 (total) y 26 de enero de 2028 (anular), que serán visibles desde España, constituyen unos acontecimientos extraordinarios que brindan una magnífica oportunidad para la observación del sol y para la divulgación científica. La charla comenzará a las 20:15 horas en el salón de actos del MEH, con entrada libre hasta completar aforo. Se podrá seguir en directo a través del canal de Youtube del Museo.

Esta conferencia ofrecerá información básica sobre la física de los eclipses solares en general, sus tipos y sus ciclos, así como sobre su impacto en las artes, las mitologías y, por supuesto, en la investigación científica. La observación de los eclipses no sólo aportó un valiosísimo conocimiento sobre las capas más externas del sol, sino que permitió realizar la primera validación observacional de la teoría de la Relatividad General que Albert Einstein había publicado tan sólo unos años antes. Se analizarán las efemérides astronómicas de esta tríada de eclipses, ya llamados ‘españoles’, particularizando para la provincia de Burgos. En concreto, para el eclipse del 12 de agosto de 2026 se darán las efemérides en distintas zonas de la provincia, así como algunas recomendaciones para una observación óptima.

Rafael Bachiller García es astrónomo, director del Observatorio Astronómico Nacional (IGN) y del Real Observatorio de Madrid. Doctor en Físicas por las universidades Joseph Fourier de Grenoble (Francia) y Complutense de Madrid, es especialista en formación estelar y en nebulosas planetarias, temas sobre los que ha publicado más 300 artículos que han recibido más de 20. 000 citas en la literatura especializada. De entre sus logros científicos destaca el descubrimiento de algunas de las protoestrellas más jóvenes de las conocidas y la localización y caracterización de gas molecular en nebulosas planetarias. Ha formado parte de los comités científicos internacionales más importantes de su especialidad y ha cooperado en el desarrollo de los mayores observatorios astronómicos instalados en Tierra (ESO, ALMA, IRAM, SKA, etc.).

Además de su faceta de investigador, Bachiller es reconocido como divulgador científico. En esta línea, ha publicado cerca de un millar de artículos sobre temas de astronomía y ciencia en general y varios libros. Ha sido designado presidente de la Comisión Nacional de los Eclipses formada por la Comisión Nacional de Astronomía con el fin de impulsar y divulgar las actividades a desarrollar en España con motivo de la excepcional tríada de eclipses que será visible desde nuestro país en 2026, 2027 y 2028. Ha recibido numerosos galardones, entre los que destaca el Premio de Comunicación Científica otorgado por el CSIC y la Fundación BBVA (el más importante de este tipo a nivel nacional). Es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España y posee la Encomienda de la Orden del Mérito Civil.

El MEH realiza este encuentro en colaboración con la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dentro del ciclo ‘Acercando la Ciencia’.