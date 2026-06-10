El Correo de Burgos

Ciencia, música y astronomía. Así será el verano en Museo de la Evolución y en Atapuerca

El Museo trae a Sienna en concierto para su 16 aniversario, acerca a Sara Barquinero con su última obra. Aquí tienes las más destacadas de las 194 propuestas que se desplegará entre el Museo, el Carex, el Cayac y los Yacimientos.

Rodrigo Alonso, Mar Sancho y Juan Luis Arsuaga presentaron la programación de verano del MEH.

Rodrigo Alonso, Mar Sancho y Juan Luis Arsuaga presentaron la programación de verano del MEH.Oscar Corcuera

Publicado por
Marta Casado
Burgos

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El Sistema Atapuerca prepara su programación veraniega mirando al cielo sin perder de vista lo que extraerán de la tierra de la sierra en las excavaciones que empiezan en menos de una semana. «Atapuerca va a ser un hervidero de ciencia y de cultura este verano», con una programación en la que «confluye la interacción educativa, cultural, científica y artística», señaló en la presentación de actividades la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho.

Este año se celebra la fiesta de los 16 con música. Sienna, uno de los proyectos musicales «más genuinos y auténticos de la escena pop alternativa», soplará las velas del MEH con un concierto el 15 de julio a las 20.10 horas. Encabeza una propuesta musical en la que también se disgregará por el territorio de Atapuerca el ‘Proyecto Estelas’, una visita didáctica del museo con píldoras musicales a cargo de Jorge Jiménez y el contrabajista Leonardo Teruggi, «creando una experiencia que aúna patrimonio, relato científico y escucha» que se adaptará en una segunda sesión en los yacimientos de Atapuerca el 12 de agosto.

En el Carex de Atapuerca se plantea también otra propuesta musical el 19 de agosto. Se representará Le Noir de l’Étoile, una de las obras más ambiciosas de Gérard Grisey, que será interpretada por Neopercusión y Q-Sion. Presentarán una propuesta inmersiva que sitúa a seis percusionistas alrededor del público, cuya ejecución musical se combina con percusión electrónica y señales astronómicas. La experiencia busca recrear esa dimensión simbólica de Atapuerca como «lugar de memoria, escucha y divulgación de lo universal».

En torno al fenómeno del eclipse del 12 de agosto circulan también otras propuestas de talleres y actividades generadas en torno a la sierra de Atapuerca. En el Cayac de Ibeas de Juarros se proponen actividades como una charla audiovisual de astronomía y observación nocturna el 19 de junio, organizada por la Asociación El Rebollar y Astronomía por un Tubo. También desarrollarán el 11 de julio el taller ‘El sol, la luna y los primeros observadores del cielo’ para acercarse a la exploración de los eclipses y a cómo se interpretaban estos fenómenos en tiempos prehistóricos. Dentro del ámbito científico, el próximo 24 de junio Rafael Bachiller García, astrónomo y director del Observatorio Astronómico Nacional, presentará el fenómeno astronómico que cruzará Burgos en 2026, 2027 y 2028 con una charla sobre la tríada de eclipses.

La literatura sigue teniendo su hueco en el Museo de la Evolución. La parte divulgativa es la esencia de la institución. Dan buena cuenta de ello sus codirectores. Juan Luis Arsuaga presentaba ayer La respuesta y el próximo 17 de junio Eudald Carbonell mostrará Los pilares de la evolución humana. El rincón literario del MEH lo tomará Sara Barquinero, que presentará en Burgos el próximo 28 de septiembre La chica más lista que conozco. Para septiembre se recordará la llegada a Atapuerca de Miguel de la Quadra-Salcedo y la Ruta Quetzal a través de los ojos de su hija.

Preparados para Crania

Uno de los grandes retos que se abordarán durante este verano es cerrar los flecos de «la gran exposición de Atapuerca». Se trata de Crania, muestra que recorrerá los cráneos fósiles recuperados en más de cuatro décadas de excavación sistemática, con cinco especies localizadas en la sierra. «Es una exposición que estamos deseando celebrar, que absorbe todos nuestros esfuerzos, con material de varios yacimientos y que supone un fin de ciclo, supone hacer un balance de nuestro trabajo», señaló Juan Luis Arsuaga.

El resto del relato de la evolución humana que otorga el contexto de los fósiles burgaleses llegará de la mano de reproducciones pero no por mucho tiempo. Se plantean exposiciones individuales de aquellos restos fósiles singulares que permitan unir el relato de la evolución humana de una manera divulgativa y artística. «Este no es un museo de arqueología, no es un museo del pasado y ni mucho menos es un osario. Buscamos, desde el primer día, el estudio de la humanidad en su pasado, su presente y su futuro».

Una apuesta que tiene números: 194 iniciativas entre las 152 sesiones y 21 talleres organizados en el museo y 21 actividades en las localidades de Ibeas de Juarros y Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Sienna para soplar las 16 velas

Protagoniza la escena pop independiente, Sienna protagonizara el concierto aniversario del Museo de la Evolución. Sera el próximo 18 de julio a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH. Entrada 5 euros. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Le noir de l'etoile en el territorio del primer europeo

El Centro de Arqueología Experimental (Carex) acoge un concierto al aire libre singular. Neopercusión y Q-sion representarán Le Noir de l'etoile una de las grandes obras de Gèrard Grisey. Seis percusionistas entre el público, percusión electrónica y señales astronómica perseguirán una experiencia inmersiva en un enclave que ha sido habitado desde hace más de 1,3 millones de años. El 19 de agosto a las 21.30. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Proyecto Estelas

Dos sesiones singulares de una propuesta musical liderada por Jorge Jiménez, violinista, y el contrabajista Leonardo Teruggi. La primera es una visita didáctica musicalizada a la exposición permanente del MEH. Será  a las 10.30 del 8 de agosto. Entrada 4 euros. La segunda sesión se celebrara el día del eclipse. El 12 de agosto violín y contrabajo se citan en los yacimientos de Atapuerca para realizar una visita musicalizada singular. A las 9.45 horas. Punto de encuentro Cayac. Precio 7 euros. Reserva previa en reservas@museoevolucionhumana.com, 947421000. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Eudald Carbonell e Igor Parra y Los pilares de la evolución 

Eudald Carbonell, codirector de Atapuerca hasta la campaña pasada, presentará el próximo 17 de junio su nuevo libro escrito junto a Igor Parra. Los pilares de la evolución humana realiza un recorrido por el camino iniciado hace millones de años en Atapuerca cuando empezaron a cambiar su relación con el entorno, empezaron a transformarlo y acabaron alcanzando un nivel tecnológico y simbólico que conformaron lo que el ser humano es hoy. A las 20.15 en el salón de Actos del MEH.
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Atrapados por el eclipse

Se preparan actividades en torno al eclipse como el taller a celebrar en el Cayac de Ibeas de Juarros. La primera es una charla audiovisual de astronomía y observación nocturna el 19 de junio con la charla a las 18.30 y la observación en velada nocturna a las 22.30 horas. El 11 de julio se prepara El sol, la luna y los primeros observadores del cielo. Será  el 11 de julio para niños desde 2º de Educación Infantil. Inscripción previa. Ambas actividades están organizadas por la Asociación El Rebollar de Ibeas y Astronomía por un tubo. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Acercando la ciencia: salud

El 18 de junio Malu Martínez Chantar, investigadora principal del CIC bioGune, presenta la charla 'Cuando el hígado habla y la ciencia escucha: del magnesio al ARN terapéutico'. Sera a las 20.15 horas en el salón del MEH. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Acercando la ciencia: astronomía

El director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller García, impartirá una conferencia con información básica sobre la física de los eclipses solares en generar, sus tipos, sus ciclos y su impacto en las artes, las mitologías y en la investigación científica. 'La Tríada de eclipses solares españoles 2026-2027-2028: Así se verán en Burgos' se celebrará el 24 de junio a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH. 
Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Estas son las caras que protagonizarán las actividades del verano en el Museo de la Evolución y en Atapuerca.

Literatura, Sara Barquinero hace parada en el MEH

Tras irrumpir en el escenario literario del país con 'Los Escorpiones', Sara Barquinero regresa con 'La Chica más lista que conozco', la experiencia de Alicia que inicia sus estudios de Filosofía en Madrid con la esperanza de debates literarios interesantes para encontrarse con la competencia y la crueldad de estudiante que destilan inteligencia, arrogancia y crueldad. Barquinero presentará su libro en Burgos el 24 de septiembre a las 20.15 horas en el salón de actos del MEH 
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