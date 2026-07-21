La Catedral, escenario abierto para la danza

Una nueva edición de ‘Moving Spaces’ arrancó ayer en la Llana de Afuera.© TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La danza urbana reunió ayer en la Llana de Afuera una nueva edición de ‘Moving Spaces’, una de las propuestas con las que el Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York acercó el festival al público más joven. La jornada comenzó con un taller impartido por Indhhia y Kham, integrantes de Indhhia.kham Cia., antes de dar paso a las batallas ‘all styles’ en las categorías kids, rookies y elite. Dj Mr Bitter y Letysb se encargaron de animar la competición, mientras que Indhhia, Kham, Bilungas y Freshfer ejercieron como jueces. Los participantes optaron a premios en metálico, becas de formación y productos promocionales.

La cita concluyó con las actuaciones de Meraki Cia., que presentó ‘Sinfonía del viento’, una pieza firmada por Lucas García y Fernando Brignarderllo, y del Colectivo de Danza Urbana H3B, residente en Hélade, que llevó a escena ‘Luxury’, con coreografía de Marta Aguilar y Leticia Bernardo.

Jornada del martes

La danza volverá este martes a la Llana de Afuera, junto a la Puerta de Pellejería de la Catedral, donde desde las 21.00 horas se representarán seis coreografías concebidas para espacios no convencionales dentro del ciclo ‘Bailando con piedras’ del Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, en una cita que prolongará una intensa semana de danza en la ciudad después del Festival Internacional de Folclore, que reunió a agrupaciones de varios países y contó con la participación de 80 voluntarios.

La representación continuará con ‘Towards Equilibrium’, del coreógrafo taiwanés Chueh-kai Kuo, interpretada por Li-en Hsu y Yu-Chi Chen, quienes utilizarán una vara de contacto para hacer visibles los cambios de distancia, ritmo y peso entre los cuerpos mientras exploran los ajustes que exige la relación con los demás, antes de que ‘Tu, lei & io’, de Manon Mafrici y Pasquale Fortunato, componentes de Gipsy Raw, reúna también a Carlos Suárez en una propuesta de calle que mezcla danza, circo y magia para recuperar el juego y la imaginación de la infancia.

La compañía Eszer, formada por Adrián Martínez y Rocío Erpel, presentará después ‘UNARYS’, un trabajo introspectivo sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo, al que seguirá ‘Pack-Back’, interpretada por Marilisa Gallichio y Alessia Sinato, donde una mochila representa el hogar, el refugio, la memoria y el peso acumulado durante un viaje que parece no terminar, aunque las dos intérpretes descubren que las cargas pueden aligerarse si se comparten.

La jornada concluirá con ‘AkA’, creada e interpretada por Kateryna Humenyuk Mykytyuk y Arthur Bernard-Bazin, integrantes de la compañía No Bautizados, que acompañados por la música de Eli Benavi parten de la idea del derrumbe para plantear que aquello que cae también puede convertirse en el terreno sobre el que comenzar algo nuevo.

Concurso

Las obras a concurso proceden de España, Taiwán, Italia, Chile, Ucrania y Francia y recorren asuntos como la memoria, el equilibrio, la infancia, la naturaleza, el viaje y la posibilidad de comenzar de nuevo, un itinerario que abrirá ‘Sauze’, de Gabriel Camprubí y Jennifer Jaime, inspirada en las danzas urbanas para hablar desde el cuerpo del abandono y los recuerdos.

Las seis coreografías competirán por tres premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros que decidirá un jurado formado por la periodista y crítica de danza Marta Carrasco, la bailarina y coreógrafa Maruxa Salas, el responsable de la programación cultural del Ayuntamiento de León, Senador González, y el director técnico del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla y del Festival Internacional de Danza de Itálica, Pedro Chicharro.