Publicado por Rafael Pereda | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación de Burgos y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua presentaron este miércoles el libro Cartulario de Froncea, una edición crítica coeditada por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL) y la Real Academia Española (RAE) dentro de la colección Orígenes del Español. La obra, cuyos autores son Sonia Serna Serna, David Peterson (Universidad de Burgos) y María Josefa Sanz Fuentes (Universidad de Oviedo), constituye una aportación de extraordinario interés para el conocimiento de la historia medieval burgalesa y de los primeros testimonios escritos del romance castellano.

«Venimos desarrollándolo desde hace más de 20 años con el fin de recuperar, editar y estudiar los documentos que permiten comprender cómo nació el español», resaltó el director del ILCyL, Andrés Abajo, a sabiendas de que «estas publicaciones ayudan a comprender el contexto en el que esas palabras surgieron, la organización de los monasterios, la administración del territorio, las relaciones económicas y sociales y, en definitiva, la vida cotidiana de quienes comenzaron a utilizar a nuestra lengua».

La edición crítica recupera y estudia uno de los cartularios medievales más singulares conservados en Castilla y León. Su importancia reside en que reúne documentación excepcional para conocer la evolución histórica, social, jurídica y lingüística de las tierras situadas en las estribaciones de la Sierra de la Demanda entre los siglos X y XIII. Además de ofrecer nuevos testimonios para el estudio de los orígenes del español, el volumen permite reconstruir la historia de dos abadías desaparecidas y hasta ahora escasamente documentadas: San Miguel de Froncea y Santa María de Oca, ambas situadas en la actual provincia de Burgos.

«No creo que en los últimos 50 años hayamos encontrado algo igual», señaló Peterson aludiendo a un manuscrito que destaca por su singular carácter «bicéfalo», ya que reúne documentación procedente de ambos monasterios. Se trata, sin duda, de una circunstancia poco frecuente en este tipo de códices medievales.

Los investigadores lo identifican como un cartulario de gestión, elaborado con una finalidad eminentemente práctica y administrativa. Se trata de un códice de pequeño formato, integrado por 33 folios y 109 documentos, que ha llegado hasta nuestros días mutilado y en un delicado estado de conservación. Se cree que los daños fueron provocados en la Revolución de Asturias de 1934 y cuadernillo inicial faltan los cuatro primeros folios. El quinto, según se ha podido constatar, fue arrancado por completo y hay diversos recortes como consecuencia de una encuadernación posterior.

El estudio permite profundizar en la trayectoria histórica de dos centros monásticos apenas conocidos. San Miguel de Froncea, cuyo período de mayor desarrollo se sitúa desde mediados del siglo X, debió fundarse probablemente a finales del siglo IX y el nacimiento de Santa María de Oca podría ser incluso anterior. Ambos monasterios quedaron integrados en un mismo abadiato por razones administrativas desde finales del siglo XII, en un proceso que se consolidó a partir de 1225 bajo el impulso del obispo Mauricio, promotor de la construcción de la Catedral de Burgos.

El Cartulario de Froncea se conservaba en la biblioteca de Roque-Pidal, político, abogado, intelectual y bibliófilo ovetense. El volumen reúne documentos públicos y privados relacionados con donaciones, compraventas y permutas, algunas copiadas íntegramente y otras de forma extractada. Destaca la forma en la que emergen frases del castellano primitivo, como duas bacas cum suo annoio et colmenas cum auejas (dos vacas con su añojo y colmenas con abejas), referida en este caso a la modesta donación de un campesino en el 974.

¿Cuándo y dónde será la presentación?

La presentación oficial de la obra tendrá lugar el sábado 25 de julio, a las 19 horas, en el centro cívico de Arlanzón. La sesión contará con la participación de Sonia Serna y David Peterson, quienes desgranarán el proceso de investigación desarrollado en torno al cartulario, las principales aportaciones históricas y filológicas del volumen y la importancia de este códice para el conocimiento del patrimonio documental burgalés y de los primeros testimonios del romance castellano. La entrada será libre hasta completar el aforo.