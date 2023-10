El UBU San Pablo Burgos regresa al Plantío para enfrentarse a Trops Málaga

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos se enfrenta este domingo a Trops Málaga en El Plantío (12:00 horas). Los cidianos buscan afianzarse en la parte alta de la clasificación y conseguir la quinta victoria consecutiva en la liga.

El equipo burgalés llega al encuentro tras vencer a Bm Zamora fuera de casa y tras cuatro victorias en cinco partidos. Una buena racha que buscan ampliar a costa del Bm Ciudad de Málaga, que por contra llega tras caer derrotado en casa frente a Valinox Novás. “Seguramente, era un partido muy trampa para ellos y, al final, los últimos 15 minutos no estuvieron del todo acertados y por eso no pudieron sumar. Pero eso no tiene que hacernos despistar ni mucho menos”, analiza Roi Sánchez, técnico del UBU San Pablo.

El encuentro se avecina como una cita importante por la igualdad entre ambos cuadros. Para Sánchez, “va a ser un partido que se va a decidir en los pequeños detalles, porque veo a los dos equipos con una calidad parecida y con mucha igualdad”.

Los malagueños, actualmente sextos en la clasificación, son uno de los equipos favoritos para ocupar las primeras plazas de la División de Honor Plata esta temporada. Pero los cidianos están “preparando el partido con muchísima ilusión, muchas ganas, porque necesitamos sobre todo que el equipo salga muy concentrado”.

La clave del partido será “hacer nuestro juego, evidentemente fijándonos en las cosas que van haciendo ellos, pero haciendo nuestro juego para llegar al final con opciones y sacar el partido en casa, lo que haría engordar nuestra buena racha de resultados y afianzarnos en los tres primeros puestos, que es donde soñamos con estar y ojalá conforme avance la temporada podamos mantenerlo ”, indica Sánchez.