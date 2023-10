Gran victoria del UBU San Pablo Burgos en un partido vibrante

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

UBU San Pablo Burgos y Trops Málaga ofrecieron al respetable presente en El Plantío un partido de balonmano enorme, jugado de tú a tú de principio a final y que sólo terminó cayendo de lado de los de Roi Sánchez en los últimos minutos del duelo. En un encuentro de grandes defensas y con los porteros a gran nivel, ya en la primera mitad se vería mucho contacto físico y pocos goles antes de jugarse una segunda con idéntica predisposición que, siempre con el marcador ajustado y mucha contención en las rotaciones, sólo se decidiría en los minutos finales por el mayor acierto ofensivo de los cidianos.

Los de Roi Sánchez saltaron muy enchufados y en su primera intentona ya lograron perforar la seis cero local con un misil a la escuadra de Domingo, pero la cosa no se quedó ahí y una buena defensa con robo provocó la primera contra y el gol fácil de Gallardo. Por si fuera poco Ibrahim Moral se apuntó sus dos primeras paradas confirmando la buena salida a pista de un UBU San Pablo Burgos que aumentaría ese 2-0 inicial en una renta de tres tantos tras un siete metros anotado por Chan (4-1 en el 6´). El equipo de Quino Soler se veía impotente para frenar el ataque cidiano con una seis cero que en cuanto trataba de presionar se veía claramente superada, pero es que además atrás Moral seguía acumulando intervenciones, ahora una preciosa con el pie, y sólo la falta de precisión en el lanzamiento de nueve metros de Linhares o Chan evitaba que se viera una nueva máxima.

Sin embargo poco a poco, con mucho esfuerzo defensivo y una primera superioridad o un afortunado rechace más una parada de Villarreal y gol a puerta vacía, los malacitanos consiguieron recortar toda la desventaja e incluso ponerse arriba por primera vez en el duelo (Parcial de 0-4 para el 5-6 en el 13´). El rival daba un serio toque de atención a un UBU que pagaba caro su mal momento ofensivo en inferioridad.

Ahora el buen nivel de las defensas marcaba el devenir del juego, nadie conseguía correr, y con muchas dificultades de ambos en estático el electrónico avanzó parejo y hombres con tanta potencia de disparo como Domingo o el visitante Karlov se antojaban fundamentales para desatascar las constantes amenazas de pasivo (8-8 en el 17´). Entonces, ni siquiera un dos minutos a Martins por un golpe fortuito en la cara a Karlov cambió el panorama de un choque que siguió muy cerrado y donde hasta Villarreal le detenía un siete metros a Chan. Pleno de contactos físicos y no pocas sanciones a los locales con hasta una amarilla a un enfadado Roi Sánchez, seis minutos largos después el Trops Málaga movió el electrónico, pero el UBU pese a llevar mucho tiempo atacando con portería vacía dejó destellos de orgullo y calidad, con una rosca de Linhares increíble, para no ceder lo más mínimo (10-10 en el 28´). En un final con los malagueños en inferioridad la tensión no disminuyó e incluso el Trops se fue arriba en el marcador gracias a otro latigazo de Karlov. Al descanso 11-12.

Casi nada varió en el reinicio y una vez más las defensas superaron a los ataques, pero el Trops comenzó golpeando con goles de Javi García y Solenta tras una buena parada de Villarreal y un afortunado poste, y los visitantes firmarían una nueva máxima con el 11-14 en el 13´.

El UBU San Pablo Burgos apretó los dientes y Moral también apareció bajo palos, pero la portería visitante aportaba mucho con un Villarreal convertido en muro y eso daba aire al conjunto malacitano. Entonces, una exclusión a los amarillos la aprovecharon los cidianos para golpear a su rival en el luminoso (Parcial de 4-0 para el 16-15 en el 10´ con un gran gol de un especialista defensivo como Espinosa).

El UBU estaba atravesando por un momento dulce en ataque, aunque cimentado en su excelente defensa, pero Villarreal detenía una contra a bocajarro de Gallardo y eso era una muestra clara de lo ajustado que estaba todo. La grada apareció en escena para animar al grupo de un Roi Sánchez que medía mucho las rotaciones, y cuando al filo del cuarto de hora el UBU agarró dos goles de renta el local Quino Soler paró el juego. Un receso obligado porque los cidianos defendían mejor que nunca, Moral también sumaba y además estaban lanzados en lo ofensivo con Domingo letal para colocar el 20-17 en el 18´.

El choque cada vez se jugaba más en el terreno anímico y Roi Sánchez decidió meter al canterano Pablo Gómez para celebración de la grada, porque cada vez quedaba menos y sólo el portero Villarreal mantenía a un equipo malagueño peleado con el gol (21-18 en el 22´). Un nuevo tiempo muerto de Quino Soler intentó remediarlo, pero el San Pablo Burgos no aflojaba atrás, atacaba muy largo arañando segundos al reloj y cinco minutos más tarde todo seguía igual (22-19 en el 27´).

Ahora con el Trops contra las cuerdas se vería una doble exclusión repartida, a Pedroarena y Castro, y especialmente una grandísima parada de Moral que prácticamente significaba la sentencia, porque Linhares anotó en el siguiente ataque y los malacitanos ya sólo pudieron pelear por el gol average, que visto lo sucedido también tenía mucha importancia. A la conclusión 23-20.

UBU San Pablo Burgos: Ibrahim Moral, Jorge García Lloria (P.s.); Guilherme Leonel (), Álex Chan (5), Javi Espinosa (2), Pablo Gómez (-), Beñat Manterola (-), Rubén Fernández (-), Javi Domingo (5), Jaime Gallardo (5), Ernesto López (-), Guilherme Linhares (6), Jaime González (-), Zakaria Rabhi (-), Enrique Rodrigues (-) y Asier Pedroarena (-).

Trops Málaga: Juani Villarreal, Adrián Calvo (P.s.); Jesús Arca (-), Igor Karlov (2), José Antonio Consuegra (-), Jesús Melgar (-), Pablo Soler (1), Luis Castro (1), Henrique Solenta (2), Adrián Portela (-), Fran García (6), Manu Díaz (4), Matías Paya (-), David Soriano (-), Diego Pérez (4) y Alberto Castro (-).

PARCIALES: 3-1 (5’); 5-3 (10’); 6-6 (15’); 8-8 (20’); 9-10 (25’); 11-12 (descanso); 13-15 (35’); 16-15 (40’); 18-17 (45’); 20-18 (50’); 21-19 (55’); 23-20 (final).

ÁRBITROS: San Emeterio de la Fuente y Ariño Sáiz.

EXCLUSIONES: Domingo, Rodrigues (2), Pedroarena; Luis Castro, Soriano y Alberto Castro.

PABELLÓN: El Plantío.