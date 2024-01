La derrota ante el Tizona le cuesta al San Pablo el liderato

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

a derrota del Longevida San Pablo Burgos ante un imponente Grupo Ureta Tizona en el derbi burgalés de la LEB Oro le ha costado el liderato a los del Coliseum tras la victoria de Movistar Estudiantes sobre Ourense. Los madrileños eran conocedores del resultado de la víspera y del hecho de que tenían al alcance de su mano recuperar el liderato en solitario de la competición.

El conjunto orensano fue la víctima propiciatoria de un Estudiantes que salíó a por todas a la cancha y ya en el primer cuarto vencía por 24-6.

La víspera, sin saber que este domingo el San Pablo perdería el liderato pero probablemente dándolo por descontado, Lolo Encinas reconocía que la derrota en El Plantío no cambia los planes. Su objetivo declarado es el regreso a la liga ACB y para ello seguirá trabajando en las 18 jornadas restantes, tal y como garantizó el entrenador guipuzcoano que confirmaba tras el derbi que su «hoja de ruta sigue igual».

«Seguimos peleando ahí, esto es una derrota dura, hoy esto habrá que pasarlo, la familia de San Pablo es dura. Yo sigo confiando en mi trabajo y en la forma que trabajo estos chicos», reconoció.

A mayores, Guuk Gipuzkoa Basket pudo con el Melilla (82-93) y se aupó al segundo escalón de la clasificación de la LEB Oro que comparte con San Pablo Burgos y Leyma Coruña, los tres con 12 victrorias, seguidos del Tizona y Valladolid, con once.

Los guipuzcoanos se miden al líder la próxima jornada, mientras que los dos equipos burgaleses tienen dos rivales del fondo de la tabla. Tizona se mide al Clavijo, que cierra la clasificación y San Pablo Burgos al Real Betis, que se encuentra antepenúltimo.

Dura derrota

«Nos han sacado del campo». Es el resumen del derbi burgalés de un Lolo Encinas visisiblemente disgustado al término del encuentro que enfrentó al Grupo Ureta Tizona y al San Pablo Burgos en la décimo sexta jornada de la LEB Oro. El técnico del conjunto del Coliseum reconoció que el equipo que dirige su homólogo Diego Ocampo «jugó mejor» y que el resultado corresponde al «mérito» de los azulones que «nos han ganado cada uno por uno, nos han sacado muchas ventajas, hemos ido por detrás de ellos corriendo, que era el peligro aquí. Eso podemos felicitar y reconocer la justicia que es la victoria de Tizona», admitía.

«Hemos sido peores que ellos», reconocía Encinas, pero el análisis de su oponente en el banquillo azulón no fue tan severo. Diego Ocampo admitió que vio a sus jugadores «abrumados por el acierto de San Pablo por el primer cuarto» y con «miedo» a las penetraciones del San Pablo. Hasta el punto de que «durante esa fase no creíamos que podíamos competir realmente, porque San Pablo tiene un equipazo».

El equipo azulón tuvo que sobreponerse y fue capaz de entender «cómo defender mejor» y gracias al acierto de Dídca Cuevas en esa primera fase del partido con «algún canastón» pudieron «entrar en el partido». A partir de ahí todo fue remar en defensa e imponer su mecánica de juego. «Hemos podido presionar más el balón, y hemos roto el partido desde la defensa, y ya hemos jugado a nuestro ritmo».

Algo haría bien -muchas cosas, en realidad- el Tizona cuando su exigente tecnico valoraba que en esa fase del juego el equipo protagonizó «un momento muy bueno», pero confesó que hubo un momento de «miedo» cuando veían que tenían el partido para ganarlo. «Te descentras con la ventaja, pero lo hemos controlado», valoraba.

Ocampo concedió el crédito de la victoria a sus jugadores no sólo por el «esfuerzo» en el partidazo que desplegaron en el municipal de El Plantío sino por «cómo han entrenado el lunes, el martes y el miércoles, después del partido de Alicante, porque esa es la clave». «Queríamos jugar bien por nosotros, no por una rivalidad», aclaró, a la par que elogió el buen trabajo colectivo de los suyos argumentando que « el MVP del partido, el MVP de la temporada es el equipo, no es un jugador».

Las 14 victorias, a la vista

Con ser un triunfo importante, desde el punto de vista cuantitativo pero también, y especialmente, en cuanto a la motivación, ganar el derbi burgalés vuelve a aupar al Tizona a la parte más alta de la clasificación. Desde esas alturas ve a un paso la lucha por el primer puesto y vislumbra el segundo al alcance de la mano.

San Pablo se queda con 12 victorias, las mismas que el Leyma Coruña del burgalés Diego Epifanio Epi y el Guuk Gipuzkoa Basket. Tizona, en el quinto puesto, encabeza el dúo perseguidor en el siguiente escalón con 11 triunfos, por delante de Valladolid y con las mismas victorias.

Está claro que Tizona se consolida en la parte alta, pero lejos de marcarse ya el objetivo de pelear por los ply off como pronosticaba en la previa del derbi el entrenador rival Lolo Encinas, el técnico azulón no se mueve un milímetro del plan original con el que regresó a la LEB Oro un recién ascendido como es el Tizona, como le gusta reiterar a Diego Ocampo.

El entrenador gallego se aferra a la letanía de que el objetivo primario es alcanzar las 14 victorias que, según sus cálculos, prácticamente garantizan la permanencia en la categoría. Por el momento acumula once en 16 jornadas de las 34 de las que consta la competición.

Para Ocampo no hay prisa en varias los objetivos y reitera que lo principal es lograr los 14 partidos ganados. «Cuando lleguemos a los 14, que hay que llegar primero, nos sentaremos a ver qué hacemos, cuál es el siguiente objetivo. Porque eso no es del entrenador, es del equipo. Son muy importantes, ellos tienen que decidir qué quieren, pero primero vamos a ganar 14. Y después, una vez ganamos 14, yo me tomo unas pequeñas vacaciones y reflexionamos todos juntos de cuál es el siguiente objetivo. Pero tiene que ser un compromiso de todo el equipo», argumentaba con serenidad justo después de firmar la victoria más significativa de los azulones de lo que llevamos de temporada.

La víctoria sirvió para que Ocampo asentase aún más los pies en la tierra e insistiera en que « lo importante es tener un estilo, trabajar cada día, que la gente se divierta, que transmitamos algo y que todos se diviertan, que estemos cohesionados». A mayores, el gallego no perdió de vista el otro objetivo del club en su retorno a la LEB Oro, que no es otro que construir una masa social en torno a los valores que emanan de este equipo. En ese sentido, Ocampo recalcó que «Queremos que gente venga aquí de donde sea a ver el partido porque se lo pasa bien y porque tenemos unas señales de identidad y te gustan. Si te gustan otros, vas a otro sitio. No pasa nada».