Cristina Gutiérrez hace historia: primera española que gana el Dakar

El Dakar no está ganado hasta el último kilómetro. Esa máxima del rally más famoso del mundo se ha cumplido y en esta ocasión la suerte ha jugado de parte de la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez que es la ganadora de esta edición en la categoría Challenger y se convierte en la primera mujer que gana un título del Dakar desde Jutta Kleinschmidt y la primera española.

La burgalesa entró en meta con 54 segundos de ventaja sobre Mitchell Guthrie, que sufrió un problema mecánico al comienzo de la etapa y se dejó por el camino los 25 minutos que le sacaba a la piloto española, que llegaba a meta sin ser consciente de que por el camino había ido ganando el rally.

Nada más confirmarse su triunfo llegaron las felicitaciones por su hazaña. Desde su Burgos natal que prepara un homenaje en el que será recibida por la alcaldesa y recibirá la felicitación de los burgaleses, a la Diputación, que apostó por ella como ‘influencer’ turistica y transmitiósu más «sincera felicitación por este gran triunfo» a la Casa Real, el presidente del Gobierno y multitud de deportistas, entre otros.

El de ayer era un día para soñar, pero Cristina no dejó de tener los pies en la tierra porque el primer objetivo era acabar la etapa y finalizar el rally. Lo que pudiera llegar después estaba por verse.

Es más, circuló por el último stage sin saber que por detrás el líder de la carrera, su compañero de equipo Mitch Guthrie, había tenido problemas mecánicos y según avanzaba hacia meta iba rebajando la brecha de tiempo entre ambos.

Épica y suspense para un final del Dakar apasionante para la burgalesa. Si la fortuna es caprichosa, el Rally Dakar lo es aún más y el destino llamó a la puerta de Cristina.

Mitch tenía un grave problema en el turbo de su Taurus a 30 kilómetros de empezar la última especial, el americano se quedaba inmóvil durante 23 minutos hasta que emprendía la marcha de nuevo.

En esta situación, Cristina continuaba avanzando por la especial con total regularidad y sin saber nada de la situación de su adversario y compañero de equipo Guthire.

Todavía, el margen era de tres minutos favorable para el americano, pero a medida que avanzaba la etapa los pocos minutos se convertían en segundos hasta que alrededor del kilómetro 110 de la especial, Cristina se colocaba como líder provisional de la general y empezó a aventajar segundos sobre el estadounidense. Primero 20, luego 40 y finalmente 50.

Aún así, la confirmación no llegaría hasta que antes del kilómetro 130, el que era líder en la penúltima etapa del Dakar, tuviera un problema de transmisión. Mitch Guthire se quedaba parado otra vez y Cristina era, virtualmente, ganadora del Rally Dakar en Categoría ‘Challenger’.

Sorpresa para Cristina

«Cuando crucé la meta, me sorprendí un poco al ver a la multitud algo agitada», explicaba todavía aturdida, ya que apenas sabía lo que había ocurrido. Todos en el equipo apenas podían contener su alegría, ya que intuían que el Dakar estaba a punto de ser suyo.

Mientras tanto Cristina dejaba sus declaraciones en la meta sin saber qué estaba ocurriendo. «Siempre hay que ir hasta el final, hay que luchar hasta el final.

Cristina Gutierrez y Pablo Moreno, felices tras la victoria final en Challenger.Flavien Duhamel

Hemos ido empujando hasta el final. Todo puede pasar hasta el último kilómetro, así que a ver qué pasa, gracias a la organización por este fantástico rally, ojalá podamos ganarlo. La verdad que me haría mucha ilusión. No, sí, la verdad es que no me lo creo. Estoy que no sé qué está pasando. Es surrealista, así que muchas gracias de verdad no sé qué decir. Estoy muy emocionada y no, no quiero celebrarlo todavía porque no sé oficialmente que ha pasado, pero sea lo que sea este momento, nunca lo voy a olvidar», improvisaba mientras la carrera proseguía su curso sin tener la certeza de si el milagro se produciría.

Ya en el vivac Cristina comenzaba a comprender la magnitud de su logro cuando le informaban que había recibido felicitaciones de la Casa Real, de Pau Gasol e incluso que Núñez Feijóo había estado intentando contactar con ella.

Primera española en ganar

Su hazaña, y por partida doble, abría una nueva página en los libros de historia: primera mujer en la historia de nuestro país en ganar un Dakar y segunda mujer que lo gana en los 46 años de recorrido del Rally Dakar.

La última en ganarlo fue su mentora, la alemana Jutta Kleinschmidt, hace 23 años. Además, el triunfo de ayer en Arabia Saudí se le suma a su ya notable palmarés, que incluye cuatro victorias de etapa en el Dakar y el título de la Copa del Mundo de Rallies Cross Country en 2021.

Cristina Gutierrez y Pablo Moreno festejan el triunfo sobre el capó de su coche. Flavien Duhamel

Cristina empezaba asimilar lo que ha significado su carrera deportiva durante estos últimos 16 años de competición… «hay que luchar hasta el final. Sabía que 25 minutos era mucho tiempo, pero nunca se sabe lo que puede pasar, así que seguí atacando hasta el final. No rendirme nunca es uno de mis valores».

La piloto española gana el Rally Dakar en la categoría ‘Challenger’ con un tiempo total de carrera de 53 horas y 59 minutos, el segundo escalón lo ocupa su compañero de equipo y anterior líder de la categoría, Mitch Guthrie (Nº303), con una distancia de 36 minutos y 46 segundos respecto Cristina. En el tercer puesto se encuentra el lituano Rokas Baciuska (Nº300) con una diferencia de 58 minutos y 47 segundos respecto a Gutiérrez.