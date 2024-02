El Tizona rompe con Munford y mira hacia la cabeza de la liga

Publicado por Redacción Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las expectativas que se plantearon a la llegada de Rafael Munford Monteiro al Grupo Ureta Tizona han quedado insatisfechas y la situación ha llegado a un punto de no retorno en el que el club ha decidido prescindir del jugador brasileño con pasaporte portugués.

Munford llegó a Burgos a mediados de julio de 2023 procedente del Pinheiros brasileño con una hoja de servicios en la que promediaba 15,5 puntos, más de 7 rebotes y casi dos asistencias por partido.

Transcurridas las 20 primeras jornadas de Liga LEB Oro, la realidad de los números de Munford ha sido otra muy diferente. Valga decir que su promedio de anotación ha sido de sólamente 2,1 puntos por partido y 0,4 rebotes.

El de Sao Paulo tan sólo ha participado en once partidos con casi 80 minutos sobre la cancha y era más habitual verle en el banquillo con la camiseta de calentamiento puesta que en la cancha con el balón. En ese escaso tiempo de juego ha sumado un total de 23 puntos, con 7 anotados de 25 tiros a canasta; ha amarrado 15 rebotes; y repartido dos asistencias.

En conjunto su valoración global durante su paso por el conjunto que entrena Diego Ocampo ha sido de 12 créditos, de largo la menor del grupo. Inferior incluso a la de los dos recién llegados, su paisano Caio Pacheco y el rookie Mario Saint-Supéry, que le superan en puntos anotados y valoración con seis y dos partidos disputados, respectivamente.

El alero, que cuenta con doble nacionalidad, brasileña y portuguesa, aterrizó en Burgos “muy emocionado" de unirse al Tizona y con la intención de “poder ayudar al equipo a ganar tantos partidos como sea posible y tener una temporada exitosa” y, en el plano personal, esperaba desempeñarse "bien en este nuevo desafío" para su carrera y con ganas de "aprender tanto como sea posible y mejorar mi juego”.

Dura competencia

La aportación de Munford sobre la cancha se vio condicionada por los escasos minutos de juego en los que saltó a la cancha ya que nunca estuvo entre los favoritos de la rotación de Diego Ocampo. Las cualidades de este escolta, que estuvo preseccionado con el combinado nacional de Brasil, quedaron opacadas por el rendimiento de jugadores como el incombustible empuje y combatividad de Joe Cremo y el enorme talento de Gerard Jofresa.

En una plantilla como la del Grupo Ureta Tizona, sometida a la máxima exigencia que impone Diego Ocampo, se precisa que cada jugador aporte su grano de arena a un juego coral tan intenso como centrado e inteligente y que sea capaz de amoldarse con rapidez a las circunstancias cambiantes de los partidos y a las instrucciones del entrenador.

Tizona juega un baloncesto de alta intensidad, rápido y muy centrado en la defensa, el rebote y la optimización de las opciones de canasta. Una receta en la que en cada partido se manifiesta la contribución destacada de diferentes jugadores, de manera que el título de MVP del equipo va rotando entre la plantilla. En esa dinámica, la aportación de Munford ha quedado siempre por debajo del resto de sus compañeros. mucho más en sintonía con la música coral del equipo.

Tizona, aspirante a todo en Liga

Con el Tizona aupado en la tercera posición de la clasificación y ya con el objetivo alcanzado de 14 victorias que planteaba Ocampo a principio de temporada, los azulones miran al futuro con ojos mucho más ambiciosos y para estos nuevos retos hace falta savia nueva que aporte una contribución mucho mayor que la de Munford.

Los de Ocampo suman 14 victorias y están tres por debajo del primer clasificado, Movistar Estudiantes, y dos por detrás del tercero, Leyma Coruña. Están empatados a 14 partidos ganados con Guipúzcoa, al que le tiene ganado el average, y San Pablo Burgos.

Entre los cinco se va a decidir el ganador de Liga, con permiso de Lleida y Alicante, que de momento se colocan en un escalón por debajo.

No es descabellado pensar que Tizona pueda pelear por ser campeón de la LEB Oro, pero lo que sí parece altamente seguro es su participación en el play off por el ascenso. Esa fase de ascenso queda reservada a los equipos que finalicen la temporada regular entre los puestos 2º y 9º de la clasificación. Actualmente ese último lugar que da billete al play off lo ocupa Ourense con 9 victorias.

Tizona tiene hoy una ventaja de cinco victorias sobre el 9º y un calendario más asequible que el resto de los equipos de la parte alta de la tabla en las próximas 14 jornadas , salvo los partidos contra San Pablo, Estudiantes y Valladolid. Por lo que tiene en sus propias manos mantenerse dentro del perímetro del play off.

ASI ES EL PLAY OFF DE LA LEB ORO Los equipos clasificados entre el 2º y el 9º se enfrentarán en los cuartos de final de los playoffs, al mejor de cinco partidos, clasificándose los ganadores para la Final Four. Hay que tener en cuenta, además, que al vencedor de la Copa Princesa se le premia de cara a los playoffs y se le concede la consideración de 2º clasificado siempre que acabe la liga regular entre el 2º y el 5º puesto.

Saint-Supéry, a la Selección

El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, ha incluido al nuevo base del Tizona, Mario Saint-Supéry en la lista de 20 preseleccionados para confeccionar el plantel que disputará la primera Ventana de Clasificación para el próximo Eurobasket 2025.

El del Tizona y Sergio De Larrea, de L’Horta de LEB Plata, dos de los juniors con más futuro, son los únicos jugadores que no proceden de ACB junto a Ricky Rubio que sigue sin firmar con ningún equipo. Además, el preparador físico del San Pablo Burgos, Dani Hernández Roda, formará parte del cuerpo técnico seleccionado por Scariolo.