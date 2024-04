El Recoletas Burgos Caja Rural inicia el asalto al título

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Llegó la hora de la verdad. El Recoletas Burgos Caja Rural se enfrenta a Les Abelles en los cuartos de final del play off por el título. La cita será este domingo, a las 12.00 horas, en San Amaro. Una fase eliminatoria a la que el conjunto burgalés ha llegado desplegando un juego de muy alto nivel, y que ha permitido que el Recoletas Burgos Caja Rural dispute los cuartos de final ante su afición en el campo de Rugby de San Amaro.

El técnico, Jose Basso, afirmaba en la previa de esta eliminatoria que "hemos llegado muy bien a esta fase final. Tenemos el equipo prácticamente al completo, con un estado físico bastante bueno. No tenemos que confiarnos y tenemos que dominar todas las facetas del juego y ser un equipo muy completo durante los 80 minutos”.

El técnico argentino también añadía que “jugar en casa y con el apoyo de la afición estamos convencidos de que va a ser un factor muy importante para el partido, algo que nos va a permitir más cerca el triunfo”.

Esta temporada ha habido un precedente entre los dos contendientes de este encuentro, con victoria para el equipo de valencia en la primera fase liguera (32‐28).

El conjunto burgalés llega como líder pero no quiere dejar que esa confianza les pase factura. En este sentido Jose García marcaba estos objeticos. “Estamos contentos claramente, los resultados evidentemente son positivos y estamos contentos con el grupo que se ha ido construyendo. Acabamos muy bien la temporada pasada y el objetivo era intentar llegar rápidamente a ese nivel. En momentos lo hemos conseguido, en otros no, pero lo hemos procurado equilibrado con otras cosas. Los resultados en lo deportivo y para el grupo están muy bien, pero eso evidentemente es hasta este momento".

No obstante, "ahora nos toca la parte mas difícil en la que tenemos que tener los menores errores posibles y por supuesto tratar de disfrutar también lo que nos queda. Nos metemos presión, pero en el buen sentido, nos gusta trabajar con un alto nivel de exigencia”.

Sobre el papel de favoritos, el técnico argentino indica que "tenemos presión, pero con nosotros mismos. Somos conscientes del trabajo que hemos hecho. no tenemos que demostrar mucho a nadie más que a nosotros. Está claro que habiendo llegado hasta aquí no queremos tirar todo el trabajo a la basura y no queremos relajarnos, es lo que nos mantiene trabajando".

Por su parte el entrenador de Les Abelles, Guillermo Ahuir, sabe que por delante su equipo tiene una tarea complicada, pero no imposible. “El objetivo de la temporada era meternos en play‐offs y lo hemos acabado consiguiendo. Hemos tenido una temporada muy irregular en la que empezamos jugando muy bien, consiguiendo puntos ante Ciencias fuera y luego una victoria en casa contra Burgos"

Añade que "luego en el medio tuvimos un bajón, el problema de alineación indebido ante Alcobendas, que nos lastró un poco a nivel mental. Cuando nos metimos en el Grupo 2 empezamos a pensar partido a partido y gracias a eso hemos conseguido puntuar en todos los encuentros en segunda vuelta y meternos como octavos".