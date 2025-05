«No es ni medio normal»: El Grupo Ureta Tizona estalla contra los arbitrajes

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Con lupa y estadísticas en mano, el Club Baloncesto Tizona levanta la voz ante lo que considera una disparidad significativa en los criterios arbitrales a lo largo de la fase final de la temporada en lo referente a los tiros libres concedidos y las faltas personales señaladas. Los cuadros estadísticos facilitados por el conjunto burgalés ofrecen una perspectiva numérica que, a ojos del club, evidencia un trato arbitral menos favorable en comparación con sus adversarios. El documento, según el club, revela un patrón reiterado que habría perjudicado directamente el rendimiento del equipo y condicionado sus resultados.

Con datos objetivos sobre tiros libres concedidos y faltas señaladas, el club burgalés plantea un debate que ya ha trasladado al Comité de Árbitros y que, incluso, podría escalar hasta la Federación Española de Baloncesto (FEB).

«No es ni medio normal». La indignación en el seno del club burgalés por esta situación que pone en ventaja a sus rivales en cuanto a tiros libres concedidos y faltas recibidas, solo es equiparable a su incredulidad que muestran los datos estadísiticos. «Si somos el equipo que más puntos mete y más tiros hace, deberíamos ser el que más faltas recibe, no el que más comete», argumenta el presidente del Club Baloncesto Tizona Grupo Ureta Burgos.

Es más, Miguel Ángel Benavente, calcula que el conjunto azulón «necesita» cada partido «cuatro canastas más que el equipo contrario para contrarrestar la diferencia de tiros libres gratuitos» que recibe el rival.

Pone como ejemplo Benavente el último cuarto del partido este viernes ante Obradoiro en el que se solicitaron varias faltas antideportivas que no fueron concedidas pese a la evidencia o las ocasiones en las que Lance Jones penetró a canasta y sufrió faltas que no fueron pitadas. «A Lance no le pitan nunca un 2+1 o un +1», resume.

Lance Jones entra a canasta acosado por dos rivales.TOMAS ALONSO

En la segunda mitad del partido ante Obradoiro al Tizona recibió 25 tiros libres en contra y sólo lanzó 13 contra la canasta del conjunto gallego, según las estadísticas del encuentro, que reflejan que sólo en el primer cuarto Tizona tuvo más tiros libres que Obradoiro y en los dos últimos periodos, el equipo gallego sumó 17 de sus 27 lanzamientos frente a 8 del total de 12 de los locales.

A mayores, Benavente está pendiente de documentar lo que él denomina « los 0,7 segundos más largos de la historia», ya que disponen de imágenes en las que se aprecia que el marcador aún no se había puesto en marcha cuando el tirador de Obradoiro lanzaba ya la pelota.

El presidente del club azulón tiene intención de poner en conocimiento de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, este informe y esas imágenes de la última jugada, que ocasionó la derrota del Tizona y su clasificación en noveno puesto de la tabla. De haberse invalidado ese lanzamiento, Tizona habría vencido y logrado el octavo puesto de la clasificación.

Como se puede observar en la imagen que acompaña esta información, un frame del vídeo del partido, cuando Barcello realiza el lanzamiento final que le da la victoria a Obradoiro, restan 0,6 segundos en el reloj sobre la canasta. El fotograma congela el momento de tal manera que el balón se percibe únicamente como una sombra de color anaranjado sobre el fondo de las gradas de El Plantío, pero se aprecia claramente que el jugador está ya en el aire, girado hacia canasta y con los brazos extendidos después de haber efectuado el lanzamiento.

Y todo eso en una décima (0,1) de segundo, una especie de milagro a juicio de los directivos de Tizona que pretenden trasladar a la presidenta de la FEB.

El lanzamiento de Barcello a falta de 0,6 segundos, 0,1 segundos después del saque según documenta Tizona, le dio la victoria a Obradoiro.TOMAS ALONSO

Quejas al comité de árbitros

De hecho, este seguimiento objetivo de tiros libres y faltas, «las estadísticas son estadísticas», según Benavente, se puso ya, en conocimiento del Comité de árbitros, antes de la última jornada del pasado viernes, del mismo modo que, al término de cada encuentro, se les remite un informe con las «discrepancias» que el club plantea sobre las decisiones arbitrales. Ni esas discrepancias ni el informe sobre las diferencias de faltas y tiros libres en contra y a favor han «servido de nada».

Benavente está convencido de que el club ha sido víctima de una penalización indirecta por haber sido «unos incordiones» ante todas las instancias del baloncesto profesionales no les «favorece» de cara al estamento arbitral y de que «ante la duda», la decisiones de arbitraje caen en favor de sus rivales.

Apoya ese argumento con el dato de que el Tizona llegó al final de la fase regular con una diferencia de 160 faltas cometidas más respecto de las que recibió. «Cómo puede ser que el equipo que más puntos anota», insiste, «le piten en contra 160 faltas más de las que les señalan a favor».

Thiam pugna con un rival.TOMAS ALONSO

Con las actas en la mano, sólo dos árbitros principales han repetido actuación ante en Tizona entre las jornadas 24 y 34 y fueron, precisamente en esos dos partidos -contra San Pablo y Obradoiro, respectivamente-, en los que actuó Ángel de Lucas como árbitro principal. A mayores, en las jornadas 27 y 33 -ante Real Betis y Estudiantes-, repitió como primer árbitro Germán Morales.

En la jornada 24, la media de tiros libres que lanzaba el Tizona era de 21,43 por partido. En esa fecha el conjunto azulón se midió al San Pablo Burgos y, efectivamente, lanzó en 21 ocasiones desde la línea de tiros libres, una cifra que concuerda con el promedio hasta ese momento de la liga. Pero a partir de esa jornada, el average de tiros desde los 4,60m lanzados por el Tizona va decayendo progresivamente hasta una media de 19,84 en la jornada 33 en la que se midió al Estudiantes.

Cabe resaltar que en ese encuentro, los de Salva Camps acudieron a la línea de 4,60m para 11 lanzamientos y más llamativo aún fue el caso del partido ante el Real Betis, en la jornada 27, en la que Tizona lanzó sólo 6 tiros libres. En ambos partidos el árbitro principal fue Germán Morales.

Benavente, por su parte, opta por no señalar a ningún colegiado en concreto y, de hecho, considera que «da igual qué árbitro sea» porque, en su opinión, el estamento arbitral «es un mundo muy pequeño» y, en ese sentido, da a entender que al Tizona le han cogido la matrícula.

Pero insiste en que ese lastre de faltas y tiros libres en contra ha lastrado de forma significativa a un Tizona que había realizado una buena primera parte de la temporada instalándose con solvencia en puestos de play off y que, en cambio, en las últimas once jornadas sufrió un vuelco de resultados y, eventualmente, también de juego que le llevó a que tan sólo lograse la victoria en dos de ellas y únicamente de forma holgada en la 25, derrotando por 20 puntos de diferencia a un Fuenlabrada que, precisamente, será su rival en los play off.

Por el camino, 8 derrotas seguidas, dos de ellas por menos de 7 puntos. Para el club, esa caída no es solo consecuencia del juego, sino también de decisiones arbitrales con un peso tangible, cuando menos en la moral del equipo burgalés.