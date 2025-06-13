El UBU San Pablo Burgos inicia su reestructuración para la próxima campaña

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos ya mira hacia la próxima campaña después de la frustrante y polémica derrota en el partido de vuelta ante Guadalajara para lograr una plaza en la liga Asobal.

La reestructuración del equipo para el nuevo curso ha dado un primer e importante paso con la marcha de jugadores que ha sido claves en la temporada recién terminada. Álex Chan, Javi Domingo, Javi Rodríguez, Élcio Carvalho, Faust Talens dejan la disciplina del equipo burgalés.

Tanto Álex Chan como Javi Domingo dejan la disciplina castellana tras dos temporadas en el club. Chan (Pontevedra, 1993), uno de los capitanes del conjunto, se va con un bagaje de 94 goles en 28 partidos de liga regular, mientras que Javi Domingo (Castellón de la Plana, Castellón, 1999) dejará su puesto de primera línea tras más de 60 partidos disputados en estos dos años en Burgos.

También causan baja para la próxima temporada Javi Rodríguez, Élcio Carvalho y Faust Talens, llegados al inicio de la misma. Rodríguez (Úbeda, Jaén, 1997) dice adiós a su segundo ciclo en Burgos, dejando 95 goles en 30 partidos de liga regular y Talens (Elche, 2006) deja la ciudad tras venir procedente de Balonmano Elche. Tampoco seguirá Carvalho (Praia - Santiago, Cabo Verde, 1996), tras defender la portería de UBU San Pablo Burgos después de su paso por Cangas.

Las bajas de estos cinco jugadores se unen a las de Guillermo Artime y Eduardo Espinilla, segundo entrenador y preparador físico, respectivamente, del conjunto cidiano.

El club, a través de una nota de prensa, señala que "solo podemos agradecer el trabajo realizado durante este tiempo en Burgos y desearles toda la suerte para el futuro".