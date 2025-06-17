Ayoze Alonso seguirá en el Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Club Baloncesto Tizona ha cerrado la renovación de Ayoze Alonso, que continuará defendiendo la camiseta del Grupo Ureta Tizona durante la temporada 2025/2026. Con esta, será ya la séptima campaña del base canario en la disciplina del club burgalés.

Ayoze, de 1,87 metros de altura y natural de Tenerife, ejerce desde hace varias temporadas como capitán del primer equipo, siendo un referente tanto dentro como fuera de la pista. Su compromiso, liderazgo y experiencia lo han convertido en una pieza clave en el crecimiento deportivo del club durante los últimos años.

Desde su llegada a Burgos, el base ha sido protagonista en momentos históricos, contribuyendo activamente a varios ascensos y firmando actuaciones decisivas que le han valido el reconocimiento de la afición y del vestuario.

Desde el club burgalés señalan que la continuidad de Ayoze Alonso supone mantener en el equipo a uno de los pilares del proyecto deportivo del Grupo Ureta Tizona. Un jugador con identidad, conocimiento del juego y plena implicación con el escudo que representa.