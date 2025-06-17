Ayoze Alonso seguirá en el Grupo Ureta Tizona Burgos
El jugador canario sumará su séptima temporada en el club burgalés
El Club Baloncesto Tizona ha cerrado la renovación de Ayoze Alonso, que continuará defendiendo la camiseta del Grupo Ureta Tizona durante la temporada 2025/2026. Con esta, será ya la séptima campaña del base canario en la disciplina del club burgalés.
Ayoze, de 1,87 metros de altura y natural de Tenerife, ejerce desde hace varias temporadas como capitán del primer equipo, siendo un referente tanto dentro como fuera de la pista. Su compromiso, liderazgo y experiencia lo han convertido en una pieza clave en el crecimiento deportivo del club durante los últimos años.
Desde su llegada a Burgos, el base ha sido protagonista en momentos históricos, contribuyendo activamente a varios ascensos y firmando actuaciones decisivas que le han valido el reconocimiento de la afición y del vestuario.
Desde el club burgalés señalan que la continuidad de Ayoze Alonso supone mantener en el equipo a uno de los pilares del proyecto deportivo del Grupo Ureta Tizona. Un jugador con identidad, conocimiento del juego y plena implicación con el escudo que representa.