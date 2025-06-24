Nassim Bellahcene refuerza el lateral derecho del UBU San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos refuerza su lateral derecho con Nassim Bellahcene (Montpellier, 1998), un joven y experimentado jugador con proyección internacional que llega a El Plantío para cubrir un puesto que el año pasado quedó desierto, pero suplido con creces por Jaime González, y que este año tendrá en Pedroarena, González y el propio Bellahcene una rotación de garantías.

El nuevo jugador firma por dos años y llega procedente del Handbal Volendam, donde ha disputado el campeonato nacional de Países Bajos contra el Aalsmeer y la final de la Copa también contra el Aalsmeer, ambas competiciones las terminó como subcampeón. Además, es un jugador recurrente en las convocatorias de la selección de Argelia.

Bellahcene se define como un jugador de equipo, muy ofensivo, con gran aportación defensiva, con calidad de lanzamiento y mucha capacidad para penetrar y romper defensas cerradas.

Con este fichaje, el UBU San Pablo Burgos completa una rotación perfecta en el lateral derecho con el regreso de Asier Pedroarena, la renovación de Jaime González y el fichaje de este jugador francés de 27 años de 190 cm y 90 kg de peso.