Fran Justo: "Anduva es maravillo, pero lo que lo hace diferente es su afición"

El Mirandés se estrena en la que será su nueva casa parte de este temporada, Mendizorroza, para recibir al Huesca. Un partido que llega después de la derrota del inicio de liga ante el Cádiz. El técnico del Mirandés, Fran Justo, recordó que "exceptuando el grave error que cometimos al inicio del partido que determina lo que sucede, a partir de aquí la lectura de lo que han hecho los chicos en líneas generales ha sido muy positiva".

El entrenador rojillo incidió en que "tenemos que seguir creciendo" y sacar las lecturas adecuadas del encuentro contra el Cádiz, en el que "a pesar de que a mí me tocaba estar sancionado y no les podía ayudar mucho en el directo, en el descanso nos pudimos ajustar. Podemos entender lo que estábamos haciendo peor en el momento ofensivo y defensivo. A partir de aquí el trabajo de los chicos ha sido muy bueno para poderlo interpretar". De hecho, el equipo "tuvo más pausa con el balón, hicimos mejor las cosas y el partido nos iba a presentar esa oportunidad para poder llevarnos el premio".

Contra el Huesca, el técnico podrá contar con más jugadores, tras la llegada de las últimas incorporaciones, "vamos a estar más que la semana pasada, como habéis visto han llegado incorporaciones durante toda esta semana".

Respecto a Carlos y Petit y su compatibilidad en el campo, "al final nuestra intención es que puedan ser perfectamente compatibles, creo que son perfiles que incluso se van a potenciar uno al otro y seguro que a lo largo de la temporada les vamos a ver mucho".

Fran Justo no contará con dos efectivos en defensa de cara a este nuevo compromiso liguero. Sergio Postigo e Iker Córdoba verán este encuentro desde la grada y cumplirán, de esta manera, sus respectivos castigos.

Iker Córdoba vio tarjeta roja directa en su debut antes de cumplirse el minuto 1 de encuentro. Su entrada a De la Rosa siendo último hombre le costó al expulsión tempranera y cumplirá su partido de sanción frente al conjunto azulgrana.

Postigo, que no pudo estar en Cádiz por sanción, cumplirá su segundo encuentro de suspensión en Mnedizorrotza en esta segunda jornada del campeonato liguero. El central madrileño vio la roja directa en el último encuentro de la temporada pasada frente al Real Oviedo por protestar y todavía no ha podido entrar en convocatoria.

Ambos futbolistas regresarán tras esta jornada de suspensión y ya podrán contar para Fran Justo de cara a próximos compromisos ligueros.

Respecto al enfoque de juego, el entrenador del Mirandés explicó que "con el propio paso a la competición y el rendimiento de los futbolistas y las sinergias que se van a generar entre ellos, cada día lo vamos a ir viendo un poco más claro".

Sobre jugar el el campo del Alavés como locales, el entrenador del Mirandés indica que hay que adaptarse, "lo que tenemos que hacer todos es sumar y es empujar, me consta que la afición del mirandés es el principal activo del club, lo que hace más mágico Anduva, el entorno es maravilloso, el lugar es maravilloso, pero lo que lo hace diferente es su afición".

El rival es "un equipo muy agresivo, un equipo que han trabajado, un equipo muy vertical, un equipo que también tiene una continuidad. Hay nuevos fichajes pero hay otros muchos que son importantes titulares que ya estaban con una estructura y un sistema que también ya dominaban y una manera de jugar muy similar a la de la temporada pasada a pesar de que hay cambio de entrenado".