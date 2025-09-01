Cuádruple fichaje ofensivo en el Mirandés en el cierre del mercado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés sacó partido al mercado de fichajes este lunes con un movimiento ya habitual en sus últimas temporadas y logró reforzar su plantilla con cesiones de última hora. El club rojillo, que había llegado a los últimos días del periodo de incorporaciones con necesidades aún visibles, ha sumado a cuatro jugadores de perfil ofensivo que apuntan a tener protagonismo inmediato en la plantilla dirigida por Fran Justo dada la escasez de efectivos en el vestuario.

Con estas cuatro incorporaciones, el Mirandés refuerza una plantilla construida una vez más en los compases finales del mercado. En esta ocasión, el perfil de los fichajes evidencia una prioridad clara. Los cuatro jugadores anunciados este lunes se desenvuelven en zonas de ataque, dos como delanteros y dos como extremos, lo que apunta a una preocupación específica por mejorar la producción ofensiva. En un equipo que suele contar con una base joven y renovada cada temporada, asegurar variantes y presencia en el área resulta fundamental. El club apuesta de nuevo por talento cedido con margen de crecimiento, esperando que el rendimiento de estos jugadores contribuya tanto al objetivo colectivo como a su propia proyección individual.

Etienne Eto’o (Rayo Vallecano)

Etienne Eto’o, delantero camerunés procedente del Rayo Vallecano, se unirá este martes a los entrenamientos del conjunto rojillo. Formado en el RCD Mallorca, Atlético Baleares y Real Oviedo, el atacante de 22 años brilló la pasada campaña con el filial rayista, con el que firmó 30 goles. Esa racha le permitió debutar con el primer equipo, en el que también marcó en Copa del Rey. Internacional sub-20 con Camerún, destaca por su físico, su juego aéreo y un instinto rematador propio de un delantero de área.

Alberto Marí (Valencia CF)

También refuerza la línea ofensiva Alberto Marí, cedido por el Valencia CF. A sus 23 años, ya sabe lo que es competir en Segunda División tras su paso por el Real Zaragoza. Se formó en el filial valencianista y logró debutar en Primera tras anotar once goles con el segundo equipo. Con el primer equipo disputó 22 partidos en LALIGA EA Sports y marcó dos tantos. Su perfil encaja con el de un delantero de área, siempre presente en el remate y en los metros finales.

Hugo Novoa (Deportivo Alavés)

El tercer refuerzo llega desde el Deportivo Alavés. Hugo Novoa, extremo gallego de 21 años, se incorpora al Mirandés tras una carrera que incluye pasos por el RB Leipzig, el Basilea suizo y el Utrecht de Países Bajos. En Alemania debutó con el primer equipo en Bundesliga y sumó minutos en competiciones europeas. La temporada pasada participó en cinco encuentros con el Alavés en la máxima categoría.

Pablo López (Valencia CF)

A las llegadas de Etienne Eto’o, Alberto Marí y Hugo Novoa, se sumó en la tarde del lunes la cesión de Pablo López, extremo zurdo procedente del Valencia CF. Con apenas 18 años, el jugador murciano es una de las promesas más destacadas de la cantera “ché”. Destaca por su desequilibrio, su calidad técnica y su precisión en el balón parado. Puede actuar por ambas bandas y llega con la ambición de ganar minutos en el fútbol profesional bajo las órdenes de Fran Justo.