El Mirandés, carbura a una cuarta parte de su potencial

Tras la victoria en Los Cármenes, el técnico del Mirandés, Fran Justo, mantiene el foco en la autocrítica. A pesar del resultado positivo ante el Granada, el entrenador no quiere que su equipo se relaje. “Tenemos que ser mejores que en Granada. Si somos como en Granada vamos a perder”, sentenció. La reflexión va ligada al modelo de club que se resetea cada año con la configuración de una plantilla joven que aún tiene mucho margen de crecimiento.

La visita al Albacete (viernes 19:30h) llega tras una semana marcada por los dos desplazamientos lejos de Anduva, que han dejado al equipo rojillo un escaso margen de trabajo. El cuerpo técnico es consciente de que esta vez, más que nunca, el rendimiento dependerá tanto de lo físico como de la capacidad del grupo para adaptarse a la categoría.

«Una semana como esta apenas cuenta, porque no hemos podido entrenar, solo viajar y recuperar», explicó. En ese sentido, Justo considera que el Mirandés todavía está lejos de su verdadero techo. El entrenador gallego calcula que su equipo ha avanzado mínimamente y lo cifra en un «25-30% del Mirandés que vamos a ver en toda la temporada».

La apuesta del club por un equipo plagado de juventud impone un calendario de evolución más lento, pero con grandes expectativas y por eso, para el técnico, la clave está en el proceso. «Vamos a disfrutar del modelo que tenemos, de que nos hace ser diferentes. Tenemos diferenciación con el resto de clubs de la categoría», subrayó.

Sobre la configuración de la plantilla, Justo se mostró satisfecho con el trabajo realizado en el mercado de fichajes con los «recursos» limitados con los que cuenta el club que, sin emargo, han servido para confeccionar «una plantilla más que competitiva».

Uno de los nombres propios del momento es Pablo, reciente fichaje que ya empieza a dejar huella porque, a juicio del entrenador orensano «tiene condiciones que no tenemos en la plantilla y que nos da muchas variantes. Ojalá sea la sensación de la Segunda División», valoró. Ese equilibrio entre ambición y realismo también marca su análisis del equipo por que «tenemos muchísimos chicos que debutan en la categoría y esto requiere de un proceso y de trabajo».

Consciente de que la Segunda División castiga los errores y premia la constancia, el entrenador mantiene el discurso de trabajo machacón. «Es muy difícil ganar en Segunda División y aún es mucho más difícil ganar jugando fuera de casa», recordó. Y aunque cada jornada suma, Justo insiste en que lo importante no es cuándo alcanzarán el 100% de su nivel, sino el camino hasta conseguirlo.

El análisis del rival también deja claro que el Mirandés no subestima al Albacete. «Tienen mucha gente en el área, buena movilidad en los medios centros, se sienten cómodos llevando el peso de la pelota», apuntó. Aun así, insiste en que los rojillos también tienen sus armas y «nuestras virtudes. Vamos a intentar hacerles un partido incómodo», prometió Fran Justo.