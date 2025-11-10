Galván ya manda en el Mirandés: "Quiero un equipo que transmita energía"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El nuevo técnico del CD Mirandés, Jesús Galván, ya ejerce el mando desde hoy, después de ser elegido por el club para sustituir a Fran Justo, destituido tras la derrota ante la Cultural Leonesa. El nuevo entrenador del conjunto rojillo, que llega desde el Sevilla Atlético, afronta la que será su primera experiencia en el fútbol profesional, "una oportunidad que me han brindado con 51 años que tengo y voy a poner todo lo que tengo y más".

Galván quiere un equipo que "transmita energía, que la gente esté con el equipo, que sufra y que lo viva como lo vivimos nosotros". Galván pudo ver al Mirandés ganar al Sporting, un partido en el que "me encantó el equipo, me encantó la energía, me encantó la predisposición, la actitud, el compromiso, la solidaridad, yo creo que hicimos un partidazo en toda regla".

Sobre qué tipo de esquema de juego defiende, Galván incidió en que "a mí me gusta que mis equipos sean correosos, que sean contundentes en ambas áreas, en defensa que sea un equipo aguerrido, que conceda poco, que sea intenso y luego un ataque, que sea un equipo en ataque que sea atrevido, descarado, que juegue mucho en campo rival".

Y para que esa suceda, "hay que correr mucho, vais a ver un equipo que no va a parar de correr, porque yo desde la banda soy un entrenador muy enérgico, un entrenador que aprieta, que exige, pero después tengo, me gusta esa cercanía con el futbolista, he sido futbolista y para eso tengo esa ventaja de ir conociéndolo poco a poco y que el futbolista se sienta, se suelte". Es consciente de que tendrá bajo su mando a jugadores muy jóvenes, "al final yo intento sacar la mejor versión del futbolista para que esa mejor versión del futbolista se traslada al equipo y ganemos todo".

En ese sentido, recuerda que el jugador que recala en el Mirandés "se revaloriza", pero a partir de "dar su mejor versión para el equipo, no se revaloriza dando su mejor versión individual, yo creo que aquí tenemos que insistirle a ellos que si ellos dan su mejor versión para el equipo, al final salen beneficiados ellos y nosotros y yo".

El nuevo entrenador del Mirandés incidió en la victoria del pasado viernes ante el Sporting, que los jugadores vean que "son muy buenos y que eso es lo que tienen que hacer, repetirlo todos los días para que al final el domingo sea una transferencia de lo que hacemos día a día".

El nuevo entrenador del Mirandés se sentará en el banquillo por primera vez en el derbi ante el Burgos CF de próximo domingo. "Hay muchos tópicos de los derbis, pero bueno, los derbis no hay que jugarlos, hay que ganarlos, vamos a prepararlo bien, es un buen equipo, con una buena dinámica", destacó.

El equipo técnico de Galván lo completan José Miguel Márquez (segundo entrenador), Diego Isla (preparador físico) y David Vega (analista).

Además, contará en su núcleo de trabajo con Antxon Muneta, que será entrenador adjunto de Jesús Galván, y David Fernández, que continuará como entrenador de porteros.

El director deportivo del Mirandés, Alfredo Merino, destacó que si se ha tardado más en la contratación del nuevo entrenador ha sido porque "sabíamos lo que queríamos y porque Jesús tenía un compromiso con el Sevilla Club de Fútbol, que aprovecho para agradecer el comportamiento que ha tenido".

Merino destacó que aunque no conocía personalmente a Galván sí conocía sus equipos. Por ello, añadió, para saber cómo era él habló con los equipos en los que ha estado, "y todo el mundo coincidía en su forma de ser, en su forma de transmitir las cosas, en su claridad y su sencillez, y sobre todo es una persona implicada donde está".

Afirmó que el cambio de entrenador ha sido por "cuestiones deportivas y de sensaciones y no hay más explicación que los resultados y las sensaciones".