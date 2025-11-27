El Cross de Atapuerca revela la capacidad organizativa "extraordinaria" de la Diputación de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Cross de Atapuerca, celebrado el pasado fin de semana junto con el Campeonato de España de Campo a Través, puso de manifiesto la "extraordinaria" capacidad organizativa de la Diputación de Burgos ante un evento que congregó a más de 6.500 participantes.

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, hizo balance de la competición, un evento deportivo que "ha vuelto a ser un reto, un desafío organizativo de primer nivel, incluso un desafío doble que otras ediciones, al también coincidir con el Campeonato de España de campo a través. 6.450 personas inscritas, más de 20.000 personas al día en el recinto de Atapuerca".

Una de las primeras lecturas positivas es la "proyección" que ha dado a Burgos y "saber que tenemos una capacidad organizativa extraordinaria, gracias, como no, a los voluntarios y a la organización del IDJ".

En el plano deportivo, hay que destacar la hegemonía del Club Bilbao Atletismo y Playas de Castellón. En categoría absoluta ha sido también una hegemonía de la italiana Nadia Battocletti, que "rompe también con ese imperio africano que siempre resulta ganador en todas las competiciones". En la modalidad masculina, ganó Mathew Kipsang, uno de los mejores atletas del mundo. Y Suárez quiso resaltar la participación del burgalés Dani Arce que, aunque no es su especialidad, terminó en la octava posición, "un hijo del Cross de Atapuerca que vuelve a dar muestras de ser un deportista nato, un competidor nato y un burgalés nato".